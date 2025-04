Cách chữa mất ngủ bằng táo đỏ bạn nên thử

Công dụng của táo đỏ trị mất ngủ

Theo Đông y, táo đỏ có vị ngọt, tính ấm, tác dụng bình vị khí, ích khí, cường lực, dưỡng huyết và an thần. Nhờ đó, táo đỏ từ lâu được xếp vào nhóm dược liệu có tác dụng bồi bổ, cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể, mất ngủ, tiêu hóa kém….

Theo Y học hiện đại, táo đỏ chứa nhiều vitamin C có thể loại bỏ gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Bên cạnh đó, táo đỏ còn chứa kali, chất xơ và polyphenol giúp hỗ trợ giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch, điều hoà huyết áp.

Đặc biệt, chất chống oxy hóa, acid amin và polysaccharide bên trong táo đỏ có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, bảo vệ tế bào não, giúp cơ thể thư giãn, nhờ đó cải thiện giấc ngủ hiệu quả.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Australia, những người dùng táo đỏ hàng đêm có giấc ngủ dài và chất lượng hơn sau 4 tuần sử dụng. Ngoài ra, táo đỏ kết hợp với một số thảo dược khác cũng giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn, tâm trạng cũng được cải thiện.

Các cách chữa mất ngủ bằng táo đỏ

Chữa mất ngủ bằng cách ăn trực tiếp táo đỏ

Cách đơn giản nhất là ăn táo đỏ trị mất ngủ trực tiếp, mỗi ngày bạn chỉ nên ăn từ 5 – 10 quả táo đỏ để bồi bổ sức khỏe, thư giãn tinh thần và cải thiện tình trạng mất ngủ. Bạn nên chia táo đỏ thành nhiều lần ăn trong ngày và ăn khi bụng đói để dưỡng chất trong táo được hấp thụ tốt nhất.

Trong Đông y, táo đỏ có tình bình, vị ngọt nhẹ và không gây nóng khi sử dụng lâu dài. Tuy nhiên bạn chỉ nên sử dụng đúng liều lượng khuyến nghị, vì sử dụng nhiều hơn có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.

Uống trà táo đỏ chữa mất ngủ

Uống trà táo đỏ trị mất ngủ là một phương pháp tự nhiên giúp cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng một cách đáng kể. Loại trà này chứa nhiều loại vitamin như vitamin C, vitamin nhóm B và các khoáng chất quan trọng giúp kích thích quá trình tạo máu và làm giảm mệt mỏi.

Đặc biệt, trà táo đỏ rất phù hợp cho những người phải làm việc với áp lực cao, thường xuyên gặp căng thẳng và lo âu. Việc sử dụng trà này đều đặn có thể ngăn ngừa chứng mất ngủ và mang lại sự sảng khoái cho tinh thần.

Cách làm trà táo đỏ

Bước 1: Chuẩn bị khoảng 5 trái táo đỏ khô, 2 lát gừng và một ít đường phèn.

Bước 2: Cắt nhỏ táo đỏ và gừng rồi cho vào ấm.

Bước 3: Đổ nước sôi vào ấm và đậy kín trong khoảng 15 – 20 phút.

Bước 4: Sau đó, thêm đường phèn vào, khuấy đều và uống nóng.

Bước 5: Uống trước khi đi ngủ khoảng 1 – 2 tiếng để có hiệu quả tốt nhất.

Trà táo đỏ kỷ tử chữa mất ngủ

Kỷ tử là một nguồn cung cấp đa dạng vitamin như vitamin B1 và vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và tái tạo làn da, mang lại cho cơ thể sự tươi mới và tràn đầy sức sống. Ngoài ra, kỷ tử cũng chứa carbohydrate giúp duy trì cân bằng đường huyết, giảm triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt và mệt mỏi.

Sự kết hợp giữa táo đỏ và kỷ tử không chỉ mang lại giấc ngủ sâu mà còn cung cấp năng lượng cho ngày mới. Có nhiều món ăn có thể chế biến từ hai nguyên liệu này, nhưng trà táo đỏ kỷ tử là một phương pháp đơn giản nhất để thưởng thức.

Cách làm trà táo đỏ kỷ tử

Bước 1: Cắt 3 – 4 lát táo đỏ và cho vào ly cùng với 5 – 6 hạt kỷ tử.

Bước 2: Rót nước sôi vào và đợi khoảng 10 phút để ngấm, sau đó thưởng thức.

Táo đỏ hầm với gà và hạt sen

Hạt sen là nguồn cung cấp giàu hoạt chất có lợi cho sức khỏe như tinh bột, axit amin và nhiều loại amino acid như phenylalanine, leucine, methionine, isoleucine… Nhờ vào những hoạt chất này, hạt sen giúp ổn định nhịp tim, giảm căng thẳng, lo âu và tạo điều kiện thuận lợi cho giấc ngủ. Kết hợp hạt sen với táo đỏ và gà sẽ tạo thành một món ăn dinh dưỡng cao và hữu ích trong việc chữa trị mất ngủ.

Chuẩn bị nguyên liệu

1 con gà (nên chọn gà ta để món ăn thơm ngon hơn).

100gr hạt sen.

40gr táo đỏ.

50gr nấm hương khô.

1 củ cà rốt.

Hành lá, 1 quả chanh và một số gia vị.

Cách làm

Bước 1: Gà rửa sạch, sau đó xát muối và chanh lên bề mặt gà để khử mùi tanh. Rửa lại gà và để ráo nước.

Bước 2: Ngâm hạt sen trong nước khoảng 12 tiếng và ngâm táo đỏ trong nước ấm trong khoảng 10 phút.

Bước 3: Làm sạch nấm hương, cắt gốc và ngâm trong nước muối loãng 10 phút.

Bước 4: Gọt vỏ cà rốt và cắt thành khúc.

Cho gà vào nồi cùng táo đỏ và hạt sen, đổ nước vừa đủ để ngập gà và đun sôi.

Bước 5: Khi đã đun sôi, giảm lửa, thêm cà rốt và nấm hương vào nồi. Hầm khoảng 1 tiếng cho đến khi gà mềm. Nêm gia vị theo khẩu vị của bạn.

Cách chữa mất ngủ bằng chè táo đỏ long nhãn

Chè long nhãn táo đỏ trị mất ngủ là món ăn – bài thuốc cổ truyền hiệu quả. Long nhãn hương vị ngọt dịu và tính bình, có tác dụng an thần, bổ dưỡng và tăng cường khí huyết. Đông y sử dụng long nhãn trong các bài thuốc chữa chứng hay quên, ngủ kém và suy nhược thần kinh. Để đạt hiệu quả chữa mất ngủ tốt nhất, bạn có thể kết hợp chữa mất ngủ bằng táo đỏ và long nhãn.

Cách pha trà táo đỏ, long nhãn

Bước 1: Chuẩn bị 5 – 6 quả táo đỏ, một ít kỷ tử và khoảng 20gr long nhãn.

Bước 2: Cắt táo đỏ thành miếng vừa và ngâm trong nước ấm cho mềm.

Bước 3: Đun sôi 500ml nước, sau đó thêm long nhãn và táo đỏ vào nồi.

Bước 4: Khi chín, thêm kỷ tử vào và đun sôi trong 5 phút trước khi tắt bếp.

Bước 5: Để nguội một chút và sau đó sử dụng làm trà uống hàng ngày. Nên ăn cả táo, long nhãn và kỷ tử để tăng cường hiệu quả.

Cháo hà thủ ô và táo đỏ chữa mất ngủ

Theo Đông y, hà thủ ô có tác dụng dưỡng can, bổ máu và an thần, thường được sử dụng để bồi bổ sức khỏe, cải thiện tình trạng mất ngủ và thiếu máu do suy nhược. Trong trường hợp mất ngủ kéo dài dẫn đến cơ thể suy nhược và giảm cân, việc kết hợp món cháo táo đỏ và hà thủ ô có thể hữu ích.

Món ăn này có tác dụng bổ tinh, giải độc, thông tiện, cải thiện sức khỏe và an thần, đồng thời giúp giảm tình trạng giấc ngủ không đều và khó ngủ. Đặc biệt phù hợp với những người mắc phải tình trạng mất ngủ kéo dài do cao huyết áp, đi kèm với triệu chứng chóng mặt, mỏi mệt và chứng hay quên.

Cách chế biến cháo táo đỏ hà thủ ô

Bước 1: Chuẩn bị 20gr hà thủ ô, 50gr táo đỏ, 40gr gạo tẻ và 20gr đường cát.

Bước 2: Nấu gạo và táo thành cháo, sau đó thêm hà thủ ô vào nấu thêm một chút.

Bước 3: Khi cháo đặc lại, thêm đường và khuấy đều. Tắt bếp và dùng nóng.

Xem thêm: Cách dùng hà thủ ô chữa mất ngủ

Trà lê táo đỏ chữa mất ngủ

Theo y học cổ truyền, quả lê tính mát, vị ngọt hơi chua nhẹ có tác dụng thanh tâm giảng hỏa, sinh tân dịch, dưỡng huyết, nhuận phế. Vì vậy, quả lê và táo đỏ khi kết hợp với nhau sẽ cải thiện được chứng mất ngủ do cao huyết áp hoặc các bệnh lý liên quan đến phổi. Theo y học hiện đại, trà lê táo đỏ giúp nâng cao sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch và phòng ngừa chứng suy nhược.

Cách làm trà lê táo đỏ

Bước 1: Chuẩn bị 10 quả táo đỏ khô, 1 quả lê, vài lát gừng.

Bước 2: Cắt nhỏ táo, lê gọt vỏ cắt miếng vừa ăn. Gừng thái sợi để riêng.

Bước 3: Đun sôi lê, táo với 1 lít nước. Đun sôi khoảng 5 phút rồi tắt bếp, để nguội.

Bước 4: Thêm 1 ít đường phèn để có vị ngọt dễ uống, thêm gừng sợi để dậy mùi và thưởng thức.

Trà hoa cúc táo đỏ chữa mất ngủ

Hoa cúc được biết đến với tác dụng thanh nhiệt, giải độc và an thần. Kết hợp hoa cúc với táo đỏ để tạo thành trà có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng khó ngủ, mất ngủ và giấc ngủ chập chờn do căng thẳng, cao huyết áp hoặc do ảnh hưởng của tuổi tác.

Cách pha trà hoa cúc táo đỏ

Bước 1: Chuẩn bị 5 quả táo đỏ, 5 bông hoa cúc và một ít đường phèn.

Bước 2: Ngâm táo đỏ cho mềm và sau đó cắt nhỏ.

Bước 3: Cho táo đỏ và bông cúc vào ấm, sau đó đổ 400ml nước sôi vào.

Bước 4: Đợi khoảng 15 – 20 phút để trà ngấm, sau đó thêm đường phèn vào và khuấy đều.

Bước 4: Uống trà 1 – 2 lần mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi chiều hoặc tối trước khi đi ngủ để có hiệu quả tốt nhất.

Trà táo đỏ mật ong chữa mất ngủ

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, mật ong chứa axit amin tryptophan, một thành phần có khả năng chữa trị mất ngủ. Khi tryptophan được hấp thụ vào bộ não sẽ chuyển hóa thành serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong việc sản xuất melatonin, một hormone có lợi cho giấc ngủ.

Ngoài ra, glucose và fructose trong mật ong cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một giấc ngủ ổn định. Glucose giúp ổn định đường huyết và nuôi dưỡng não bộ, trong khi fructose được chuyển đổi thành glycogen trong gan, cung cấp năng lượng cho giấc ngủ. Táo đỏ trị mất ngủ khi được kết hợp cùng mật ong sẽ mang đến hiệu quả tuyệt vời.

Cách pha trà táo đỏ mật ong

Bước 1: Đun trà táo đỏ với nước trong khoảng 10 phút.

Bước 2: Sau đó, trộn trà với một lượng mật ong vừa đủ và có thể đổ vào hũ để sử dụng dần trong thời gian dài.

Bước 3: Dùng mỗi ngày để có một giấc ngủ sâu và ngon.

Trà táo đỏ hoa hồng chữa mất ngủ

Uống trà hoa hồng có thể giúp giảm lo lắng, căng thẳng và cải thiện các triệu chứng trầm cảm. Khi kết hợp với táo đỏ, hiệu quả trong việc chữa trị chứng mất ngủ có thể được tăng cường.

Cách pha trà táo đỏ hoa hồng

Bước 1: Sử dụng hoa hồng khô hoặc tươi để cho vào ấm.

Bước 2: Cắt lát nhỏ táo đỏ và đặt vào ấm cùng với 300ml nước sôi.

Bước 3: Đợi khoảng 10 phút để trà táo đỏ hoa hồng ngấm, sau đó bắt đầu thưởng thức.

Tham khảo: 15 cách trị mất ngủ bằng Đông y ngay tại nhà

Những lưu ý khi sử dụng các cách chữa mất ngủ bằng táo đỏ

Táo đỏ không chỉ có tác dụng tốt cho sức khỏe mà còn giúp giảm mệt mỏi, cải thiện tình trạng khó ngủ, mất ngủ và suy nhược cơ thể một cách hiệu quả. Mặc dù vậy bạn vẫn cần lưu ý khi sử dụng táo đỏ trị mất ngủ như sau:

Táo đỏ chỉ có tác dụng hỗ trợ trong việc chữa trị mất ngủ. Do đó, khi cần thiết, nên sử dụng thuốc và tuân thủ các biện pháp y tế theo hướng dẫn của bác sĩ.

Việc chữa mất ngủ bằng táo đỏ yêu cầu kiên nhẫn ít nhất 2 – 3 tuần để thấy được hiệu quả.

Trong quá trình sử dụng táo đỏ để điều trị mất ngủ, tránh sử dụng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích.

Nên duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên và có lối sống khoa học để cải thiện sức khỏe và chất lượng giấc ngủ.

Không tự ý kết hợp táo đỏ với các loại thuốc an thần mà không tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Táo đỏ giống như các loại thảo dược khác, chỉ mang lại hiệu quả cho các trường hợp mất ngủ nhẹ. Trong trường hợp mất ngủ kéo dài cần tìm đến bác sĩ để được thăm khám, chẩn đoán và can thiệp y tế kịp thời.