Cách tự bảo dưỡng điều hoà đơn giản chị em cũng làm được, tránh mất tiền oan

Vệ sinh lưới lọc không khí

Lưới lọc không khí là bộ phận dễ bám bụi nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm lạnh và độ bền của điều hòa. Việc vệ sinh lưới lọc đều đặn giúp máy hoạt động hiệu quả hơn và tiết kiệm điện. Bạn nên thực hiện việc này 1-2 tháng/lần, hoặc sớm hơn nếu nhà bạn ở khu vực nhiều bụi. Trước tiên, hãy tắt nguồn điều hòa để đảm bảo an toàn. Sau đó, tháo lưới lọc (thường nằm ở mặt trước hoặc trên dàn lạnh), rửa sạch bằng nước ấm pha xà phòng nhẹ, dùng bàn chải mềm để loại bỏ bụi bẩn. Đảm bảo lưới lọc khô hoàn toàn trước khi lắp lại. Nếu nhà bạn gần đường lớn hoặc môi trường nhiều bụi, hãy kiểm tra và vệ sinh lưới lọc thường xuyên hơn để tránh tắc nghẽn, giúp điều hòa làm lạnh nhanh và bền bỉ.

Làm sạch dàn lạnh

Dàn lạnh là nơi tiếp xúc trực tiếp với không khí trong phòng, dễ tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn, gây mùi hôi và làm giảm hiệu suất làm lạnh. Việc vệ sinh dàn lạnh định kỳ sẽ giúp máy hoạt động mượt mà và mang lại không khí trong lành. Để làm sạch, bạn cần tắt nguồn điều hòa, sau đó dùng khăn ẩm lau nhẹ nhàng bề mặt dàn lạnh, cẩn thận tránh để nước lọt vào bo mạch điện tử. Với các khe hở khó tiếp cận, hãy sử dụng bình xịt khí nén hoặc máy hút bụi mini để loại bỏ bụi. Nếu bạn nhận thấy dàn lạnh quá bẩn hoặc có mùi khó chịu kéo dài, đó là dấu hiệu cần gọi thợ chuyên nghiệp để vệ sinh sâu bằng máy áp lực. Một dàn lạnh sạch sẽ không chỉ cải thiện chất lượng không khí mà còn giúp bạn tiết kiệm chi phí sửa chữa lâu dài.

Chăm sóc dàn nóng

Dàn nóng, thường được đặt ngoài trời, chịu tác động của bụi, lá cây và thời tiết, khiến khả năng tản nhiệt của điều hòa bị ảnh hưởng. Nếu không được vệ sinh định kỳ, dàn nóng có thể làm máy hoạt động quá tải, dẫn đến hỏng hóc nghiêm trọng. Bạn nên vệ sinh dàn nóng 3-6 tháng/lần. Trước tiên, hãy tắt nguồn điện để đảm bảo an toàn. Sau đó, dùng chổi mềm hoặc vòi nước áp lực nhẹ để rửa sạch bụi bẩn, lá cây bám trên dàn nóng. Đồng thời, kiểm tra quạt và cánh tản nhiệt, đảm bảo chúng không bị kẹt hoặc hư hỏng. Ngoài ra, hãy đặt dàn nóng ở nơi thông thoáng, không bị che chắn bởi vật cản để tối ưu hóa hiệu suất tản nhiệt. Việc chăm sóc dàn nóng đúng cách sẽ giúp điều hòa hoạt động bền bỉ và tiết kiệm điện năng.

Kiểm tra gas điều hòa

Gas điều hòa là yếu tố quan trọng để máy làm lạnh hiệu quả, nhưng khi thiếu gas, điều hòa sẽ làm lạnh kém hoặc thậm chí ngừng hoạt động. Một số dấu hiệu nhận biết thiếu gas bao gồm hơi lạnh yếu, dàn nóng không nóng, hoặc dàn lạnh có hiện tượng đóng băng. Tuy nhiên, việc tự kiểm tra hoặc nạp gas tại nhà không được khuyến khích vì có thể gây nguy hiểm và hỏng máy. Thay vào đó, bạn nên gọi thợ chuyên nghiệp để kiểm tra. Để tránh bị lừa, hãy yêu cầu thợ đo áp suất gas trước mặt bạn và cung cấp báo giá minh bạch. Một mẹo hữu ích là tìm hiểu trước giá gas trên thị trường (tùy theo loại R22, R410A, hoặc R32) và chọn thợ từ hãng hoặc có uy tín. Việc kiểm tra gas đúng cách sẽ giúp bạn tránh chi phí không cần thiết và duy trì hiệu suất của điều hòa.

Kiểm tra hệ thống điện và điều khiển

Hệ thống điện và điều khiển là “trái tim” của điều hòa, đảm bảo máy hoạt động ổn định. Việc kiểm tra định kỳ giúp bạn phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn, tránh hỏng hóc nghiêm trọng. Hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra remote điều hòa: nếu nút bấm không nhạy hoặc màn hình mờ, hãy thay pin mới. Tiếp theo, kiểm tra dây điện dẫn đến điều hòa, đảm bảo không có dấu hiệu hở hoặc bị chuột cắn. Ngoài ra, nếu điều hòa không khởi động, hãy kiểm tra cầu dao (CB) để xem có bị ngắt không. Nếu bạn phát hiện vấn đề bất thường về điện, như chập mạch hoặc máy không phản hồi, hãy liên hệ thợ sửa chữa ngay lập tức để tránh nguy cơ cháy nổ. Một hệ thống điện ổn định sẽ giúp điều hòa hoạt động an toàn và kéo dài tuổi thọ.

Cách sử dụng điều hòa ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và tuổi thọ của máy. Để tiết kiệm điện và giảm hao mòn, hãy đặt nhiệt độ ở mức hợp lý, từ 25-27°C, thay vì để quá thấp khiến máy hoạt động quá tải. Ngoài ra, đóng kín cửa phòng để giữ hơi lạnh, tránh thất thoát năng lượng. Bạn cũng nên tắt điều hòa khi không sử dụng và hạn chế bật/tắt liên tục, vì điều này có thể làm tăng tiêu thụ điện và gây hại cho máy. Một thói quen sử dụng đúng cách không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí điện mà còn giảm tần suất sửa chữa, mang lại lợi ích kinh tế lâu dài.

Nhiều trường hợp điều hòa gặp trục trặc nhỏ nhưng bị thợ sửa chữa tính phí cao do thiếu hiểu biết. Để tránh mất tiền oan, hãy tự kiểm tra các vấn đề cơ bản trước khi gọi thợ, chẳng hạn như vệ sinh lưới lọc, kiểm tra nguồn điện hoặc làm sạch ống thoát nước nếu máy bị rò rỉ. Khi cần gọi thợ, hãy yêu cầu báo giá chi tiết và giải thích rõ vấn đề trước khi sửa chữa. Bạn cũng nên nắm một số triệu chứng phổ biến: máy không lạnh có thể do bụi bẩn hoặc thiếu gas; máy kêu to thường do quạt bẩn hoặc lỏng ốc vít; rò rỉ nước thường do ống thoát nước bị tắc. Mặt khác, hãy ưu tiên chọn thợ từ hãng hoặc được người quen giới thiệu để đảm bảo uy tín. Sự chủ động và cẩn thận sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và tránh bị “chặt chém”.

Tự bảo dưỡng điều hòa tại nhà không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn kéo dài tuổi thọ của máy, mang lại không gian sống thoải mái. Chỉ với vài bước đơn giản như vệ sinh lưới lọc, làm sạch dàn nóng lạnh và sử dụng đúng cách, bạn đã có thể giữ điều hòa hoạt động hiệu quả. Khi gặp vấn đề phức tạp, hãy chọn thợ uy tín và yêu cầu minh bạch trong sửa chữa.