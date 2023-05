Cận cảnh mùa thu hoạch sầu riêng ở miền Tây

Mấy ngày nay, anh Nguyễn Văn Út ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bỏ túi mỗi ngày cả triệu đồng. Đây là điều đáng ngạc nhiên, bởi anh Út không phải chủ vườn, mà chỉ đi cắt trái thuê.

Sầu riêng được gom lại một góc, chờ thương lái cân





“Tiền công thương lái khoán 1 triệu đồng/ngày, cơm nước tự túc. Nhưng tụi tui đến cắt sầu riêng ở vườn nào là xin ăn ké ở vườn đó.

Chủ vườn thu vài trăm triệu, bạc tỷ vào vụ này, nên bữa cơm cho mấy người làm thuê như tôi có đáng bao nhiêu. Còn nếu không cho ăn ké thì đến trưa tụi tui chạy ra chợ, mua cơm hộp về ăn”, anh Út vui vẻ nói.

Người cắt thuê mang bao tay, cầm cây dao Thái Lan, cứ thế cắt thoăn thoắt. Cắt xong trái nào, lại chuyền nhanh cho người hứng, rồi căng mắt tìm trái khác. Căng mắt, bởi phải chọn những trái già, chứ vào mùa sầu riêng cây nào cũng trĩu quả, nhìn đâu cũng thấy.

Có thợ cắt không tính khoán 1 triệu đồng/ngày mà tính theo kg. Tức mỗi kg sầu riêng cắt được, thương lái phải trả cho thợ từ 700-1.000 đồng. Người giỏi, mỗi ngày cắt 1,5 tấn trái là bình thường.

Trước đây, nông dân chờ trái chín tự rụng mới đem bán. Giờ hễ trái già là thương lái vào mua, nhúng khí đá lỏng để trái chín đồng loạt

Mỗi vườn, thương lái vào cắt tối đa 3 đợt, sau đó trả vườn. Tùy giá sầu riêng trên thị trường, nếu sắp tới dự đoán giá có thể giảm thì thương lái cho cắt cả những trái gần già, sợ để đợt sau sẽ xuống giá.

Người nào không cắt sầu riêng thành thạo thì mang bao tay hứng trái. Người cắt đứng trên cây, ném xuống thì hứng bắt với đôi bao tay dày cộm. Còn cao quá, thì 2 người căng bao ra hứng. Đi hứng trái, tiền công cũng 700.000 đồng/ngày.

Ở Phong Điền, các khu vườn chỉ thu hoạch rộ trong khoảng 15 ngày nữa. Sau đó, cánh làm thuê sẽ đi những vùng khác, thu hoạch lẻ tẻ đến khi hết. Sầu riêng chỉ cho trái 1 vụ/năm.

Những ngày qua, giá sầu riêng Ri6 mua tại vườn ở huyện Phong Điền dao động trên dưới 50.000 đồng/kg. Cao giá hơn là sầu riêng Monthong, khoảng 70.000 đồng/kg.

Hễ gần ngày thu hoạch, chủ vườn kêu thương lái đến xem sầu riêng, báo giá, đặt cọc rồi hẹn ngày đến cắt. Người cắt thuê, hứng trái đều do thương lái trả công, chủ vườn chỉ giúp chuyển sầu riêng ra ghe, vỏ lãi (các phương tiện vận chuyển trên sông rạch - PV), theo dõi cân xem tổng thu hoạch bao nhiêu kg để tính tiền.

“Vườn của tui năm nay chắc thu khoảng 5 tấn, tròn trèm 250 triệu đồng. Có khoảng 7.000m2, nhưng do mới ra trái vụ thứ 2, nên không nhiều như người ta”, bà Nguyễn Văn Ba, ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ nói vậy.

Khoảng 2 tháng trước, sầu riêng đầu mùa có giá 120.000-150.000 đồng/kg, nhưng khi đó nhà vườn thu hoạch không nhiều. Giờ vào mùa thu hoạch rộ, nhưng giá vẫn cao hơn năm trước khoảng 10.000 đồng/kg, nông dân mừng rơn.

Sầu riêng năm nay có giá cao hơn năm trước khoảng 10.000 đồng/kg



Với giá bán như hiện nay và năng suất sầu riêng đạt từ 2-3 tấn/1.000m2, nông dân có thể kiếm lời từ 50-100 triệu đồng/1.000m2.

TP Cần Thơ có hơn 24.589 hecta cây ăn trái các loại, trong đó có hơn 2.960 hecta trồng sầu riêng.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền, riêng huyện này có khoảng 2.144 hecta sầu riêng, cao nhất các quận huyện ở Cần Thơ.

Hiện có rất nhiều doanh nghiệp, vựa trái cây tại TP Cần Thơ và thương lái từ các tỉnh, nhất là từ tỉnh Tiền Giang, tập trung về huyện Phong Ðiền, Thới Lai... để thu mua trái sầu riêng.

Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2023, do cam, xoài… xuống giá, nên nông dân nhiều tỉnh thành ở miền Tây đua nhau đốn để trồng sầu riêng. Do đó, nếu không có đầu ra ổn định, giá sầu riêng những năm tới có thể giảm do nguồn cung tăng mạnh.

Trái sầu riêng được nhiều người ở Đông Nam Á xem như là "vua của các loại trái cây". Trái sầu riêng kích thước lớn, mùi mạnh, và nhiều gai nhọn bao quanh vỏ, nặng từ 3-6kg/quả.

Cơm sầu riêng tỏa ra một mùi đặc trưng, nặng và nồng, ngay cả khi vỏ quả còn nguyên, nên một số người dị ứng. Nhưng cơm sầu riêng ăn có vị ngọt, béo, nhiều chất bổ dưỡng.

Một số hình ảnh mùa thu hoạch sầu riêng ở Cần Thơ: