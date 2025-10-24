Cần Giờ tăng tốc: Diện mạo đại đô thị biển dần hiện rõ sau nửa năm khởi công

Từ vùng bãi bồi ven sông, một đại công trường đang hình thành với hàng nghìn phương tiện cơ giới hoạt động liên tục, từng bước vẽ nên khung hình đầu tiên của “thành phố biển tương lai”.

Ghi nhận của PV, hiện trường tại khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ cho thấy khu vực san lấp rộng hàng nghìn ha đã được phủ kín bởi xe ủi, cần cẩu, sà lan và hệ thống bơm cát vận hành suốt ngày đêm. Tổng khối lượng cát cần cho dự án lên tới 136 triệu m³, toàn bộ được khai thác từ các nguồn hợp pháp, kiểm soát chặt chẽ yếu tố môi trường và độ sụt lún.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ – một trong những dự án quy mô lớn nhất TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Theo báo cáo cập nhật, đến tháng 8/2025, dự án đã hoàn thành 25% khối lượng san lấp – tương đương hơn 1.357ha trên tổng diện tích 2.870ha. Riêng phân khu The Green Bay, được xem là hạt nhân của giai đoạn đầu, đã hoàn tất việc bơm cát tạo nền cho 660ha, đạt tới 87% tiến độ tổng thể. Hạ tầng trục chính, bao gồm các tuyến giao thông nội khu và hệ thống thoát nước, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2025.

Các máy móc, công nhân đang miệt mài thi công. Ảnh: Gia Linh

Từ giữa năm 2026, dự án bước sang giai đoạn 2, mở rộng quy mô thi công sang các khu nhà ở, dịch vụ và không gian công cộng ven biển. Nhiều hạng mục mang tính biểu tượng – như công viên giải trí VinWonders, sân golf, khách sạn 5 sao hay nhà hát trung tâm – cũng đã được lên kế hoạch khởi công vào tháng 10/2025, hướng đến một đô thị hội tụ du lịch, sinh thái và công nghệ theo chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị).

Khu vực san lấp rộng hàng nghìn ha đã được phủ kín bởi xe ủi, cần cẩu, sà lan và hệ thống bơm cát vận hành suốt ngày đêm. Ảnh: Gia Linh

Địa hình đặc thù cửa sông - cửa biển, với lớp đất yếu kéo dài 18–24m, khiến việc xử lý nền trở thành bài toán kỹ thuật phức tạp. Để giải quyết, Vingroup cùng các đối tác Hà Lan đã áp dụng công nghệ phun cát kết hợp ép cọc sâu – tương tự các công trình lấn biển nổi tiếng như Palm Jumeirah (Dubai) hay cảng Rotterdam (Hà Lan).

Công nghệ hiện đại đang được áp dụng để thi công dự án. Ảnh: Gia Linh

Các hạng mục thấp tầng được xử lý nền bằng cọc ép xuống tới 36–40m, còn các tòa cao tầng sẽ sử dụng cọc khoan nhồi và cọc barrette sâu đến 80m. Toàn bộ quá trình gia cố được thực hiện theo kỹ thuật phun cát nén chặt nhằm tăng tốc độ thoát nước, ổn định nền móng và bảo đảm độ bền vững lâu dài.

Đáng chú ý, dự án tuân thủ nguyên tắc “cân bằng đào - đắp”, tận dụng tối đa vật liệu san lấp tại chỗ để hạn chế khai thác ngoài khơi. Phương án này giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động sinh thái và bảo vệ dòng chảy tự nhiên khu vực bờ biển.

Những hạng mục đầu tiên của dự án đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Gia Linh

Kiến trúc sư Khương Văn Mười – người từng tham gia xây dựng ý tưởng quy hoạch ban đầu – nhấn mạnh: Cần Giờ là vùng duy nhất của TP.HCM giáp biển, đồng thời là khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận. Vì vậy, định hướng phát triển phải đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu, “không đánh đổi thiên nhiên để lấy tăng trưởng”.

Theo ông, việc lấn biển không chỉ mở rộng không gian đô thị mà còn tạo vành đai chắn sóng bảo vệ rừng ngập mặn, góp phần hình thành khu du lịch sinh thái kiểu mẫu. Khi hoàn thiện, Cần Giờ sẽ là biểu tượng mới của TP.HCM – một cực tăng trưởng hướng ra đại dương, nơi giao hòa giữa phát triển hiện đại và cân bằng sinh thái.

Từ vùng đất bãi bồi hoang sơ, Cần Giờ đang được định hình thành siêu đô thị biển xanh. Ảnh: Gia Linh





Hiện những tuyến đường đầu tiên đã dần hình thành, báo hiệu giai đoạn tăng tốc của đại dự án. Từ vùng đất bãi bồi hoang sơ, Cần Giờ đang được định hình thành siêu đô thị biển xanh – thông minh – bền vững, mở ra hành trình mới cho TP.HCM vươn ra biển lớn.