Cần Giờ tăng tốc: Diện mạo đại đô thị biển dần hiện rõ sau nửa năm khởi công
Gia Linh
24/10/2025 7:00 PM (GMT+7)
Sau hơn sáu tháng kể từ ngày khởi công, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ – một trong những dự án quy mô lớn nhất TP.HCM đang dần chuyển mình với nhịp độ thi công nhộn nhịp.
Từ vùng bãi bồi ven sông, một đại công trường đang hình thành với hàng nghìn phương tiện cơ giới hoạt động liên tục, từng bước vẽ nên khung hình đầu tiên của “thành phố biển tương lai”.
Ghi nhận của PV, hiện trường tại khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ cho thấy khu vực san lấp rộng hàng nghìn ha đã được phủ kín bởi xe ủi, cần cẩu, sà lan và hệ thống bơm cát vận hành suốt ngày đêm. Tổng khối lượng cát cần cho dự án lên tới 136 triệu m³, toàn bộ được khai thác từ các nguồn hợp pháp, kiểm soát chặt chẽ yếu tố môi trường và độ sụt lún.
Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ – một trong những dự án quy mô lớn nhất TP.HCM. Ảnh: Gia Linh
Theo báo cáo cập nhật, đến tháng 8/2025, dự án đã hoàn thành 25% khối lượng san lấp – tương đương hơn 1.357ha trên tổng diện tích 2.870ha. Riêng phân khu The Green Bay, được xem là hạt nhân của giai đoạn đầu, đã hoàn tất việc bơm cát tạo nền cho 660ha, đạt tới 87% tiến độ tổng thể. Hạ tầng trục chính, bao gồm các tuyến giao thông nội khu và hệ thống thoát nước, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2025.
Từ giữa năm 2026, dự án bước sang giai đoạn 2, mở rộng quy mô thi công sang các khu nhà ở, dịch vụ và không gian công cộng ven biển. Nhiều hạng mục mang tính biểu tượng – như công viên giải trí VinWonders, sân golf, khách sạn 5 sao hay nhà hát trung tâm – cũng đã được lên kế hoạch khởi công vào tháng 10/2025, hướng đến một đô thị hội tụ du lịch, sinh thái và công nghệ theo chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị).
Địa hình đặc thù cửa sông - cửa biển, với lớp đất yếu kéo dài 18–24m, khiến việc xử lý nền trở thành bài toán kỹ thuật phức tạp. Để giải quyết, Vingroup cùng các đối tác Hà Lan đã áp dụng công nghệ phun cát kết hợp ép cọc sâu – tương tự các công trình lấn biển nổi tiếng như Palm Jumeirah (Dubai) hay cảng Rotterdam (Hà Lan).
Các hạng mục thấp tầng được xử lý nền bằng cọc ép xuống tới 36–40m, còn các tòa cao tầng sẽ sử dụng cọc khoan nhồi và cọc barrette sâu đến 80m. Toàn bộ quá trình gia cố được thực hiện theo kỹ thuật phun cát nén chặt nhằm tăng tốc độ thoát nước, ổn định nền móng và bảo đảm độ bền vững lâu dài.
Đáng chú ý, dự án tuân thủ nguyên tắc “cân bằng đào - đắp”, tận dụng tối đa vật liệu san lấp tại chỗ để hạn chế khai thác ngoài khơi. Phương án này giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động sinh thái và bảo vệ dòng chảy tự nhiên khu vực bờ biển.
Kiến trúc sư Khương Văn Mười – người từng tham gia xây dựng ý tưởng quy hoạch ban đầu – nhấn mạnh: Cần Giờ là vùng duy nhất của TP.HCM giáp biển, đồng thời là khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận. Vì vậy, định hướng phát triển phải đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu, “không đánh đổi thiên nhiên để lấy tăng trưởng”.
Theo ông, việc lấn biển không chỉ mở rộng không gian đô thị mà còn tạo vành đai chắn sóng bảo vệ rừng ngập mặn, góp phần hình thành khu du lịch sinh thái kiểu mẫu. Khi hoàn thiện, Cần Giờ sẽ là biểu tượng mới của TP.HCM – một cực tăng trưởng hướng ra đại dương, nơi giao hòa giữa phát triển hiện đại và cân bằng sinh thái.
Hiện những tuyến đường đầu tiên đã dần hình thành, báo hiệu giai đoạn tăng tốc của đại dự án. Từ vùng đất bãi bồi hoang sơ, Cần Giờ đang được định hình thành siêu đô thị biển xanh – thông minh – bền vững, mở ra hành trình mới cho TP.HCM vươn ra biển lớn.
Cần Giờ tăng tốc: Diện mạo đại đô thị biển dần hiện rõ sau nửa năm khởi công
Sau hơn sáu tháng kể từ ngày khởi công, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ – một trong những dự án quy mô lớn nhất TP.HCM đang dần chuyển mình với nhịp độ thi công nhộn nhịp.
TP.HCM xem xét cho phép khai thác lưu trú ngắn hạn tại chung cư hỗn hợp
Trước nhu cầu lưu trú ngắn ngày tăng mạnh và sự phát triển của mô hình cho thuê qua nền tảng số, TP.HCM đang xem xét nới quy định để một số chung cư hỗn hợp được khai thác như cơ sở lưu trú du lịch, đi kèm các tiêu chí chặt chẽ về kỹ thuật và quản lý.
TP.HCM chuyển hai khu “đất vàng” thành công viên và không gian văn hóa
Hai khu đất tọa lạc vị trí "đất vàng" khu vực trung tâm TP.HCM sẽ được quy hoạch lại để phục vụ cộng đồng, tạo không gian xanh và mở rộng khu vực văn hóa.
TP.HCM có thêm một dự án nhà ở xã hội được tiếp sức từ dòng vốn ưu đãi
UBND TP.HCM vừa công bố dự án Phúc Đạt Tân Uyên đủ điều kiện tham gia Chương trình tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến góp phần tăng nguồn cung nhà ở xã hội cho khu vực TP.HCM – Bình Dương.
Nhà xưởng xây sẵn thành “điểm đến an toàn” của doanh nghiệp sản xuất
Giữa lúc thị trường đất công nghiệp miền Nam giảm tốc vì tâm lý thận trọng trước biến động thương mại Việt – Mỹ, mô hình nhà xưởng xây sẵn cho thuê lại bứt phá, trở thành lựa chọn linh hoạt giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian đầu tư.
Nguồn cung bất động sản phía Nam tăng nhiệt, tín hiệu hồi phục rõ rệt
Nguồn cung bất động sản tại TP.HCM và vùng lân cận đang tăng tốc sau nhiều quý ảm đạm. Từ đất nền vùng ven đến các dự án căn hộ nội đô, nhà phố – biệt thự đều ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ, tạo thêm tín hiệu tích cực cho thị trường.