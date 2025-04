Central Retail Việt Nam lần đầu tổ chức chuỗi sự kiện Tự hào nông sản Việt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Không khí Lễ 30/4 tràn ngập ở hệ thống siêu thị GO!. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện mang chủ đề Tự hào Nông sản Việt 2025, kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày 7/5/2025 trên hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market của Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Đặc biệt, dịp Lễ 30/4 năm nay, hệ thống siêu thị của Central Retail cũng tung ra nhiều khuyến mãi hấp dẫn áp dụng giảm giá lên đến 50% đối với trên 1.000 sản phẩm từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, các loại rượu, bia, nước giải khát giải nhiệt mùa hè, cho đến các loại quần áo thời trang và đặc biệt là các sản phẩm đặc sản địa phương trên khắp cả nước, kèm theo nhiều quà tặng hấp dẫn.

Người tiêu dùng mua sắm trong không khí Lễ 30/4 tại siêu thị. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Chương trình Tuần lễ tự hào nông sản, diễn ra tại GO! An Lạc, GO! Nguyễn Thị Thập (TP.HCM); GO! Thăng Long (TP.Hà Nội), trưng bày các sản phẩm nông sản tiêu biểu của Việt Nam, từ trái cây, rau củ đến các sản phẩm chế biến sẵn, nhằm giới thiệu với người tiêu dùng về sản phẩm, tạo cơ hội để người nông dân/nhà sản xuất có thể chia sẻ trực tiếp đến khách hàng quy trình trồng trọt, chăn nuôi sản phẩm (sản phẩm áp dụng truy xuất nguồn gốc, nuôi theo phương pháp thiên địch, các mô hình sản xuất nông sản sạch, hữu cơ, và áp dụng công nghệ cao sẽ được giới thiệu trong khuôn khổ sự kiện).

Bên cạnh đó, khi tham quan và mua sắm tại các siêu thị GO! An Lạc, GO! Nguyễn Thị Thập (TP.HCM), và GO! Thăng Long (TP.Hà Nội) trong dịp này, người tiêu dùng sẽ có cơ hội được trải nghiệm “Thực đơn anh nuôi”, gồm các món ăn: cơm gạo lức muối mè; cơm nắm muối tiêu; cơm trộn khoai mì; khoai mì hấp; cơm phần anh nuôi; cá nướng muối ớt; thịt nướng ống tre. Những món ăn này được xem là biểu tượng của sự kiên cường, chứa đựng trong đó những câu chuyện về ý chí sinh tồn và tinh thần chiến đấu của thế hệ đi trước. Các siêu thị GO! nỗ lực giới thiệu đến người tiêu dùng những món ăn này như một lời tri ân đến quá khứ và là một món quà cho hiện tại, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Thực đơn anh nuôi được giới thiệu tại GO!. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Đặc biệt, người tiêu dùng còn có cơ hội hòa mình vào các hoạt động hoạt náo đầy sôi nổi, hấp dẫn như: Cuộc thi mukbang rau củ quả, được tổ chức trên tất cả siêu thị GO!, nhằm tạo không khí hào hứng cho khách hàng đồng thời là dịp trải nghiệm các sản phẩm nông sản Việt.

Các nhà sản xuất, nông hộ, hợp tác xã sẽ đồng hành cùng với GO!, tổ chức các hoạt náo dùng thử sản phẩm tại tất cả các siêu thị GO! toàn quốc nhằm quảng bá sản phẩm Việt tới tay người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: “Với lợi thế của nhà bán lẻ có hệ thống phân phối trải dài trên 3 miền đất nước, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp tổ chức chuỗi sự kiện Tự hào nông sản Việt, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bên cạnh mục tiêu kích cầu tiêu dùng và quảng bá cho hàng Việt, chúng tôi mong rằng, chuỗi sự kiện Tự hào nông sản Việt sẽ góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, cũng như khẳng định sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam sau 50 năm thống nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp”.



Các món ăn được chế biến, bày trí với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong ngày 30/04/2025, 50 khách hàng đầu tiên có năm sinh 1975 với hóa đơn từ 500.000 đồng sẽ được nhận một giỏ quà GO! giá trị 500.000 đồng. Chương trình áp dụng tại các siêu thị GO! An Lạc, GO! Gò Vấp, GO! Phú Thạnh, GO! Trường Chinh, GO! Miền Đông, GO! Nguyễn Thị Thập (Quận 7), GO! Bình Dương, và GO! Đồng Nai.



(Lưu ý: 50 khách hàng đầu tiên trong ngày tại mỗi cửa hàng có hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng có xuất trình được giấy tờ tùy thân bản gốc chính chủ (CCCD, giấy phép lái xe, passport,…) thể hiện năm sinh 1975 – không áp dụng cho trường hợp mượn giấy tờ, không nhận thay; Nhận quà tại quầy dịch vụ khác hàng; thời gian áp dụng duy nhất 30/04/2025.