Central Retail thực hiện chương trình “Lễ hội Thịt heo” lớn nhất năm tại nhiều siêu thị, cửa hàng

Người dân tranh thủ mua sắm thịt heo tại Go! Ảnh: CRV.

Thịt heo tươi được xem là mặt hàng nhu yếu phẩm không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền của các gia đình Việt. Đặc biệt là những ngày gần đây nhu cầu thịt heo đang tăng nhiều do chế biến các sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày Tết.

Năm nay, tình hình kinh tế có nhiều biến động khiến phần lớn người lao động gặp khó khăn, trong khi thịt heo tươi hiện nay đã tăng giá trở lại do ảnh hưởng của dịch bệnh và người chăn nuôi giảm tái đàn.

Ngày Tết cận kề giá thịt heo tươi sẽ có xu hướng tăng hơn nữa do nhu cầu tăng cao.

Thấu hiểu điều này, hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market của tập đoàn Central Retail thực hiện chương trình “Lễ hội Thịt heo” lớn nhất năm, nhằm chung tay bình ổn thị trường mặt hàng thịt heo, đồng thời hỗ trợ người dân vui xuân đón Tết, không lo về giá.

Theo đó, chương trình “ Lễ hội Thịt heo” sẽ được tổ chức tại hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market trên toàn quốc từ ngày 09/01/2025 đến hết ngày 22/01/2025 - tức từ ngày 10 Tết đến hết ngày 23 Tết Âm lịch; áp dụng giảm giá hấp dẫn, từ 20% đến 45% đối với các sản phẩm chủ lực (không bao gồm sản phẩm của Meat Deli, G-Kitchen, Sagrifood, Siba food), như: thịt vai, thịt ba rọi, thịt đùi, thịt cốt lết, chân giò, thịt heo xay…

Chương trình thu hút đông đảo người tiêu dùng. Ảnh: CRV.

Ngoài ra, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân trong dịp Tết, chương trình còn mở rộng thêm các sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập khẩu trực tiếp, với các món ăn ngon chế biến từ thịt heo, như sườn heo nướng, bánh patechaud, các sản phẩm giò chả thơm ngon…

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: “Để thực hiện hiệu quả chương trình Lễ hội thịt heo, Central Retail đã và đang nỗ lực giữ giá thịt heo tươi được thấp nhất trong bối cảnh giá thịt heo leo thang như hiện nay, qua đó nhằm giảm áp lực chi tiêu cho người tiêu dùng. Để làm được điều đó chúng tôi luôn đồng hành cùng các đối tác lớn, các công ty trực tiếp từ các trang trại để giảm bớt khâu trung gian nhằm mang lại giá tốt nhất cho người tiêu dùng. Nguồn gốc xuất xứ luôn được minh bạch và rõ ràng. Dịp Tết năm nay, người dân hãy yên tâm đến hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market mua thịt heo giá tốt”.

Cụ thể, chương trình áp dụng trên toàn hệ thống đại siêu thị GO! / Big C và một số cửa hàng Tops Market như sau:

Tại GO!, Big C, Tops Market miền Bắc: thịt ba rọi heo CP 145.000 đồng/kg (giá thường 179.000 đồng/kg); thịt đùi heo CP 101.000 đồng/kg( giá thường 129.700 đồng/kg), bắp giò heo CP 129.000 đồng/kg ( giá thường 154.100 đồng/kg), Xương đuôi heo 53.000 đồng/kg ( giá bán thường 79.000 đồng/kg), thịt heo xay CP 300g 35.000 đồng/khay( giá bán thường 49.000 đồng/khay)….

Tại GO! miền Trung: thịt heo xay 99.000 đồng/kg (giá thường 123.500 đồng/kg); cốt lết heo 103.000 đồng/kg (giá thường 139.000 đồng/kg); thịt vai heo 98.000 đồng/kg (giá thường 125.500 đồng/kg); thịt đùi heo 98.000 đồng/kg (giá thường 129.000 đồng/kg); thịt ba rọi heo 147.000 đồng/kg (giá thường 157.000 đồng/kg).

Tại GO!, Big C, Tops Market miền Nam: Go thịt đùi heo VietGap /thịt đùi heo 98.000 đồng/kg (giá thường 122.300 đồng/kg), Go thịt vai heo VietGap /thịt vai heo 98.000 đồng/kg (giá thường 121.800 đồng/kg), Go! Cotlet heo VietGap/ cốt lết heo 99.000 đồng/kg (giá thường 142.000 đồng/kg), Go thịt heo xay VietGap /thịt heo xay 92.000đ/kg ( giá thường 126.000đ/kg), Go Chân giò heo VietGap /chân giò heo 94.000 đồng/kg (giá thường 121.000 đ/kg).

Đặc biệt, mỗi cuối tuần trong giai đoạn diễn ra Lễ hội thịt heo, Central Retail Việt Nam sẽ có những deal giá sốc, ưu đãi đặc biệt, để tri ân đến người tiêu dùng đã đồng hành cùng hệ thống GO! trong năm qua.