CEO Apple Tim Cook mang đến tin cực sốc cho nhà đầu tư: Broadcom giữ chìa khóa sống còn của iPhone

Tin tức này ngay lập tức thổi làn gió mới cho Broadcom (mã giao dịch là AVGO trên sàn chứng khoán NASDAQ).

Danh mục sản phẩm Broadcom

Broadcom là một trong những tập đoàn công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, danh mục sản phẩm trải rộng từ chip kết nối Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Ethernet, đến giải pháp lưu trữ, phần mềm bảo mật và điện toán đám mây. Trong lĩnh vực smartphone, Broadcom nổi bật với các chip băng tần vô tuyến (RF) và bộ xử lý tín hiệu không dây – những thành phần then chốt giúp iPhone duy trì hiệu suất kết nối mạnh mẽ và ổn định. Ngoài ra, Broadcom còn đóng vai trò quan trọng trong hạ tầng trung tâm dữ liệu và mạng 5G, cung cấp chipset cho các hãng viễn thông toàn cầu.



Apple lựa chọn Broadcom không chỉ vì năng lực sản xuất ổn định và khả năng tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu của iPhone, mà còn bởi Broadcom sở hữu bằng sáng chế lõi trong công nghệ kết nối không dây. Sự gắn bó kéo dài hơn một thập kỷ đã tạo ra chuỗi cung ứng đáng tin cậy, giúp Apple hạn chế rủi ro khi tung ra các sản phẩm chiến lược. Thêm vào đó, Broadcom có khả năng hợp tác R&D chặt chẽ với Apple, đồng phát triển các giải pháp phần cứng mới phù hợp với định hướng sản phẩm, điều mà không phải nhà cung ứng nào cũng có thể đáp ứng.

Vì sao Broadcom hưởng lợi lớn?

Broadcom không chỉ “ăn nên làm ra” nhờ chuỗi cung ứng iPhone, mà còn âm thầm xây dựng vị thế trong hạ tầng AI – từ chip tùy chỉnh, công tắc mạng cho đến hệ thống kết nối quang. Đây chính là những “mạch máu vô hình” giúp các trung tâm dữ liệu vận hành trơn tru và cho phép AI huấn luyện ở quy mô khổng lồ.

Sự kết hợp Apple – Broadcom tạo nên cây cầu nối hai mảng tăng trưởng nóng: điện tử tiêu dùng và AI doanh nghiệp. Việc Apple công khai hậu thuẫn không chỉ củng cố uy tín của Broadcom, mà còn ngầm phát đi tín hiệu tới toàn bộ hệ sinh thái công nghệ rằng Broadcom là nhà cung ứng không thể thay thế.

Không giống Nvidia hay AMD với GPU đình đám, Broadcom ít khi xuất hiện trên mặt báo. Nhưng chính những con chip kết nối và hệ thống mạng mà Broadcom thiết kế mới là yếu tố bảo đảm AI không bị “nghẽn cổ chai” bởi giới hạn truyền tải dữ liệu.

Trong bối cảnh làn sóng AI tiếp tục bùng nổ, thị trường ngày càng xem Broadcom là người hưởng lợi cấu trúc từ xu hướng đầu tư hạ tầng, thay vì chỉ “ăn theo” các chu kỳ sản phẩm.

Cổ phiếu Broadcom đáng mua hay không?

Dù đang được định giá khá cao song Broadcom vẫn được coi là một “vụ đặt cược dài hạn chắc ăn”, nhờ hệ sinh thái đa dạng từ Apple cho đến các hyperscaler như Alphabet.

Khác Nvidia, Broadcom không cần tạo ra những “bom tấn công nghệ” mới để duy trì sức hút. Sức mạnh của họ nằm ở vị trí cơ sở hạ tầng bền vững, giúp nền kinh tế số toàn cầu vận hành.