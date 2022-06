Châu Á, lục địa đắt đỏ nhất

Năm thứ ba liên tiếp Hồng Kông đứng đầu danh sách 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh: Anthony Wallace/AFP/Getty Images

Hãng tin CNN dẫn báo cáo thường niên của tập đoàn tư vấn toàn cầu ECA International cho biết, Hồng Kông tiếp tục đứng đầu danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2022.

ECA International đã phân tích và đưa ra danh sách này dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó có tính đến giá cả bình quân của các mặt hàng thực phẩm thiết yếu trong đời sống hàng ngày như sữa và dầu ăn, chi phí thuê nhà, hệ thống tiện ích, phương tiện công cộng và sức mạnh của đồng nội tệ.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Hồng Kông được bình chọn là thành phố đắt đỏ nhất hành tinh. Chỉ số ECA đặc biệt quan tâm đến ý kiến của nhóm đối tượng là người lao động nước ngoài, đang sinh sống và làm việc tại những thành phố mà tổ chức này đánh giá.

Các chuyên gia kinh tế đã không ngần ngại gọi châu Á là “lục địa đắt đỏ nhất hành tinh” khi có đến 6 thành phố ở châu lục này chiếm lĩnh top 10 theo báo cáo của ECA International năm nay, bao gồm: Hồng Kông, Tokyo, Tel Aviv, Thượng Hải, Quảng Châu và Seoul.

Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: Zhang Kaiyv/PEXELS

“Có nhiều thành phố của Trung Quốc nằm trong danh sách. Lý do chính là bởi tỷ lệ lạm phát ở những thành phố này hiện tăng cao hơn nhiều so với trong quá khứ. Bên cạnh đó còn là sự phát triển mạnh mẽ của đồng nhân dân tệ so với các đơn vị tiền tệ chủ chốt khác”, ông Lee Quane, Giám đốc khu vực châu Á của ECA lý giải.

Trong khi đó, “kinh đô ánh sáng” Paris vốn luôn độc chiếm vị trí đầu bảng trong các năm trước đã rơi khỏi danh sách 30 quốc gia đắt đỏ lần này. Madrid, Rome và Brussels cũng lần lượt tụt hạng.

Theo ông Quane, năm nay, gần như tất cả các thành phố trọng điểm của châu Âu đều tụt hạng khi mà đồng Euro tỏ ra yếu hơn nhiều so với đồng đô la Mỹ và đồng bảng Anh trong suốt 12 tháng qua.

Cùng với đó, xung đột quân sự Nga - Ukraine, các lệnh cấm vận, tình hình chính trị bất ổn trên thế giới cùng tác động của đại dịch COVID-19 đã kéo nhiều thành phố tụt xuống xa bên dưới bảng xếp hạng, như Moscow nằm ở vị trí 62 và St Petersburg ở vị trí 147.

Thành phố Tokyo của Nhật Bản xếp thứ 5 trong danh sách top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2022 - Ảnh: JiJi/AFP

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2022 do ECA International bình chọn: 1. Hồng Kông (Hồng Kông - Trung Quốc), 2. New York (Mỹ), 3. Geneva (Thụy Sĩ), 4. London (Anh), 5. Tokyo (Nhật Bản), 6. Tel Aviv (Israel), 7. Zurich (Thụy Sĩ), 8. Thượng Hải (Trung Quốc), 9. Quảng Châu (Trung Quốc), 10. Seoul (Hàn Quốc)

