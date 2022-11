Chủ động ứng phó mưa lớn, rét đậm, rét hại

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ 19h ngày 26/11-19h ngày 27/11, khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Than Uyên (Lai Châu) 68mm; Lao Chải (Yên Bái) 60mm; Hồ Cẩm Ly (Quảng Bình) 60mm; Nhân Cơ (Đắk Nông) 63mm. Từ 19h ngày 27/11 - 7h ngày 28/11, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, phổ biến dưới 20mm.

Triển khai ứng phó với thiên tai, 10 tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó với diễn biến thiên tai theo công văn số 602/VPTT ngày 25/11/2022. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và báo cáo tình hình sự cố, thiệt hại.

Cảnh báo, từ chiều tối và đêm 29-30/11 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (Ảnh: B.T)

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đêm 29/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày 30/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12-15 độ C. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9.

Cảnh báo, từ chiều tối và đêm 29-30/11 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1-3/12 khả năng vùng núi và trung du Bắc Bộ có rét đậm, rét hại.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh trên biển tại các tỉnh ven biển; rét đậm, rét hại các tỉnh miền núi Bắc Bộ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo ĐCSVN