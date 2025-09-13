Cỗ Bát Tràng được vinh danh trên truyền thông nước ngoài

Cỗ Bát Tràng vừa được vinh danh trên sóng truyền thông nước ngoài. Ảnh VNN/Korea Herald

Korea Herald dẫn thông báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa tin “tri thức nấu cỗ truyền thống” của Bát Tràng cùng với nghệ thuật chế biến bánh cuốn Thanh Trì và chả cá Lã Vọng vừa được bổ sung vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo báo Hàn Quốc, nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km về phía Đông Nam, làng gốm Bát Tràng không chỉ nổi tiếng với nghề gốm truyền thống hàng trăm năm tuổi, mà còn được biết đến với nền ẩm thực đặc sắc.

Bà Nguyễn Thị Lâm – nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng tại Bát Tràng – chia sẻ: “Các món ăn trong mâm cỗ Bát Tràng không chỉ giàu dinh dưỡng, hương vị thơm ngon, mà còn phản ánh phong tục tập quán lâu đời và đời sống cộng đồng đậm đà bản sắc".

Theo bà Lâm, mâm cỗ Bát Tràng có nhiều cách bày biện và công thức chế biến khác nhau, song tất cả đều thể hiện tinh thần trọng lễ nghĩa, sự tinh tế và gu thẩm mỹ cao.

Một mâm cỗ truyền thống thường có nhiều món, trong đó nổi bật nhất là: canh măng mực, su hào xào mực khô, chả tôm cuốn lá lốt, nem chim bồ câu, canh bóng…

Bí quyết nấu canh măng mực: Bà Lâm cho biết, để có nồi canh măng mực ngon, bà thường chọn măng khô từ Yên Bái, ngâm rửa nhiều lần rồi ninh đến khi mềm. Mực khô Thanh Hóa được làm sạch bằng rượu trắng pha gừng để khử mùi, xé sợi rồi xào săn. Tất cả sau đó được nấu cùng nước dùng hầm từ xương gà, xương lợn và tôm khô, tạo nên hương vị thanh dịu.

Su hào xào mực khô: Xu hào được thái sợi, chần qua để giữ độ giòn, sau đó xào cùng mực nướng xé sợi, thịt gà xé, giò sống và nấm hương. Bà Lâm nhận xét: “Món ăn vừa vừa tinh tế, hấp dẫn thực khách bởi vị thanh nhẹ và mùi thơm đặc biệt".

Chả tôm cuốn lá lốt: Đây là món chính không thể thiếu, được làm từ tôm băm nhuyễn trộn giò sống, gói trong lá lốt rồi nướng than hoa. Khi ăn, chấm với nước mắm chua ngọt hoặc sốt vừng rang.

Nem chim bồ câu: Khác với nhiều nơi chỉ dùng thịt lợn hay hải sản băm, người Bát Tràng dùng thịt chim bồ câu trộn nấm hương, mộc nhĩ và gia vị làm nem. Nem được chiên hai lần để đảm bảo lớp vỏ giòn rụm.

Canh bóng thả: Món canh đặc trưng với da lợn khô ngâm mềm, khử mùi bằng rượu rồi thái vuông, nấu cùng nước dùng trong từ xương gà và xương lợn. Trong canh có giò sống viên, nấm, cà rốt, xu hào tỉa hoa, đậu Hà Lan… tạo thành món súp đầy màu sắc và hương vị.

Ngoài ra, mâm cỗ Bát Tràng còn có gà luộc rắc lá chanh, xôi gấc, xôi vò, chả quế, giò lụa… Tất cả đều được bày trên bát đĩa gốm Bát Tràng, vừa thể hiện truyền thống làng nghề, vừa tạo nên không gian ẩm thực đậm chất văn hóa và nghệ thuật.

Hằng năm, làng gốm Bát Tràng đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh việc chiêm ngưỡng, mua sắm sản phẩm gốm, du khách còn bị cuốn hút bởi trải nghiệm ẩm thực độc đáo nơi đây – nay đã được chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.