Cỗ Bát Tràng được vinh danh trên truyền thông nước ngoài
Phương Đăng (theo Pravda)
13/09/2025 10:04 AM (GMT+7)
Tờ Korea Herald của Hàn Quốc vừa có bài viết giới thiệu về cỗ Bát Tràng - di sản ẩm thực có tuổi đời hàng thế kỷ tại làng gốm nổi tiếng Bát Tràng (Hà Nội) gần đây vừa được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.
Korea Herald dẫn thông báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa tin “tri thức nấu cỗ truyền thống” của Bát Tràng cùng với nghệ thuật chế biến bánh cuốn Thanh Trì và chả cá Lã Vọng vừa được bổ sung vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo báo Hàn Quốc, nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km về phía Đông Nam, làng gốm Bát Tràng không chỉ nổi tiếng với nghề gốm truyền thống hàng trăm năm tuổi, mà còn được biết đến với nền ẩm thực đặc sắc.
Bà Nguyễn Thị Lâm – nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng tại Bát Tràng – chia sẻ: “Các món ăn trong mâm cỗ Bát Tràng không chỉ giàu dinh dưỡng, hương vị thơm ngon, mà còn phản ánh phong tục tập quán lâu đời và đời sống cộng đồng đậm đà bản sắc".
Theo bà Lâm, mâm cỗ Bát Tràng có nhiều cách bày biện và công thức chế biến khác nhau, song tất cả đều thể hiện tinh thần trọng lễ nghĩa, sự tinh tế và gu thẩm mỹ cao.
Một mâm cỗ truyền thống thường có nhiều món, trong đó nổi bật nhất là: canh măng mực, su hào xào mực khô, chả tôm cuốn lá lốt, nem chim bồ câu, canh bóng…
Bí quyết nấu canh măng mực: Bà Lâm cho biết, để có nồi canh măng mực ngon, bà thường chọn măng khô từ Yên Bái, ngâm rửa nhiều lần rồi ninh đến khi mềm. Mực khô Thanh Hóa được làm sạch bằng rượu trắng pha gừng để khử mùi, xé sợi rồi xào săn. Tất cả sau đó được nấu cùng nước dùng hầm từ xương gà, xương lợn và tôm khô, tạo nên hương vị thanh dịu.
Su hào xào mực khô: Xu hào được thái sợi, chần qua để giữ độ giòn, sau đó xào cùng mực nướng xé sợi, thịt gà xé, giò sống và nấm hương. Bà Lâm nhận xét: “Món ăn vừa vừa tinh tế, hấp dẫn thực khách bởi vị thanh nhẹ và mùi thơm đặc biệt".
Chả tôm cuốn lá lốt: Đây là món chính không thể thiếu, được làm từ tôm băm nhuyễn trộn giò sống, gói trong lá lốt rồi nướng than hoa. Khi ăn, chấm với nước mắm chua ngọt hoặc sốt vừng rang.
Nem chim bồ câu: Khác với nhiều nơi chỉ dùng thịt lợn hay hải sản băm, người Bát Tràng dùng thịt chim bồ câu trộn nấm hương, mộc nhĩ và gia vị làm nem. Nem được chiên hai lần để đảm bảo lớp vỏ giòn rụm.
Canh bóng thả: Món canh đặc trưng với da lợn khô ngâm mềm, khử mùi bằng rượu rồi thái vuông, nấu cùng nước dùng trong từ xương gà và xương lợn. Trong canh có giò sống viên, nấm, cà rốt, xu hào tỉa hoa, đậu Hà Lan… tạo thành món súp đầy màu sắc và hương vị.
Ngoài ra, mâm cỗ Bát Tràng còn có gà luộc rắc lá chanh, xôi gấc, xôi vò, chả quế, giò lụa… Tất cả đều được bày trên bát đĩa gốm Bát Tràng, vừa thể hiện truyền thống làng nghề, vừa tạo nên không gian ẩm thực đậm chất văn hóa và nghệ thuật.
Hằng năm, làng gốm Bát Tràng đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh việc chiêm ngưỡng, mua sắm sản phẩm gốm, du khách còn bị cuốn hút bởi trải nghiệm ẩm thực độc đáo nơi đây – nay đã được chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Báo nước ngoài ca ngợi Hà Nội là điểm đến sinh thái toàn cầu mới
Thủ đô Hà Nội vừa được vinh danh với Giải thưởng Du lịch Bền vững tại lễ trao giải TPO Best Awards 2025 do Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố Toàn cầu (TPO) trao tặng. Giải thưởng này ghi nhận nỗ lực của Hà Nội trong việc phát triển du lịch xanh, gắn kết du lịch với bảo vệ môi trường, và khẳng định thành phố là điểm đến tiên phong hướng tới phát triển bền vững, theo tạp chí Mỹ TTW.
Cỗ Bát Tràng được vinh danh trên truyền thông nước ngoài
Tờ Korea Herald của Hàn Quốc vừa có bài viết giới thiệu về cỗ Bát Tràng - di sản ẩm thực có tuổi đời hàng thế kỷ tại làng gốm nổi tiếng Bát Tràng (Hà Nội) gần đây vừa được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.
Sự cố hy hữu: Bí ẩn “kẻ phá đám cưới” được giải mã sau bốn năm nhờ mạng xã hội
Michelle và John Wylie tổ chức đám cưới tháng 11/2021 tại khách sạn Carlton ở Prestwick, nghĩ rằng chỉ có gia đình và bạn bè. Cho đến khi ảnh cưới về tay, họ mới phát hiện một người đàn ông lạ mặc vest sẫm đứng trong khung hình.
Đà Nẵng và các địa phương của Thái Lan đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch
Đà Nẵng và các địa phương của Thái Lan cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch, đó là một trong những nội dung trong buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn với Tổng Lãnh sự Thái Lan.
Hà Nội được khen những gì trên báo chí Mỹ khi thay đổi diện mạo du lịch
Hà Nội đang triển khai những bước đi sáng tạo nhằm thay đổi diện mạo du lịch, trong đó bao gồm việc khai trương tuyến tàu du lịch văn hóa mới có tên "Hà Nội 5 cửa ô", mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo: khám phá di sản văn hóa ngàn năm của thủ đô với nhịp sống hiện đại, theo Tạp chí Mỹ TTW (Travel and Tour World).
Tùng Dương đắt show dịp A80, tiết lộ về đĩa than sắp ra mắt
Tùng Dương chia sẻ, sau những ngày bận rộn cho nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, anh đang dồn thời gian để hoàn thành các công đoạn cuối cùng cho đĩa than mới dự tính sẽ ra mắt vào dịp cuối năm.
Báo nước ngoài ca ngợi Hà Nội là điểm đến sinh thái toàn cầu mới
Thủ đô Hà Nội vừa được vinh danh với Giải thưởng Du lịch Bền vững tại lễ trao giải TPO Best Awards 2025 do Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố Toàn cầu (TPO) trao tặng. Giải thưởng này ghi nhận nỗ lực của Hà Nội trong việc phát triển du lịch xanh, gắn kết du lịch với bảo vệ môi trường, và khẳng định thành phố là điểm đến tiên phong hướng tới phát triển bền vững, theo tạp chí Mỹ TTW.
Cỗ Bát Tràng được vinh danh trên truyền thông nước ngoài
Sự cố hy hữu: Bí ẩn “kẻ phá đám cưới” được giải mã sau bốn năm nhờ mạng xã hội
Đà Nẵng và các địa phương của Thái Lan đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch
Hà Nội được khen những gì trên báo chí Mỹ khi thay đổi diện mạo du lịch
Hà Nội đang triển khai những bước đi sáng tạo nhằm thay đổi diện mạo du lịch, trong đó bao gồm việc khai trương tuyến tàu du lịch văn hóa mới có tên "Hà Nội 5 cửa ô", mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo: khám phá di sản văn hóa ngàn năm của thủ đô với nhịp sống hiện đại, theo Tạp chí Mỹ TTW (Travel and Tour World).