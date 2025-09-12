Hà Nội được khen những gì trên báo chí Mỹ khi thay đổi diện mạo du lịch

Bằng cách kết hợp du lịch, tham quan trải nghiệp với hệ thống giao thông công cộng hiện đại, bao gồm metro và xe buýt, Hà Nội mở ra những trải nghiệm mới độc đáo cho du khách, góp phần phục hồi ngành du lịch và giới thiệu nhiều sản phẩm hấp dẫn.

Hành trình tàu di sản độc đáo

Theo TTW, trong số những dự án nổi bật nhất, phải kể đến chuyến tàu di sản mang tên “Hà Nội 5 cửa ô”, chính thức đi vào hoạt động tháng 9/2025. Đây là một phần trong chiến lược quy mô lớn nhằm tái cấu trúc sản phẩm du lịch theo 5 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên tập trung vào việc gắn kết các giá trị truyền thống với hệ thống giao thông hiện đại.

Tuyến tàu này kết nối Hà Nội với vùng quan họ Bắc Ninh – cái nôi của làn điệu dân ca nổi tiếng đã được UNESCO công nhận. Khởi hành từ ngày 3/9/2025, tàu chạy trên tuyến Thăng Long – Kinh Bắc, giới thiệu tới du khách một bức tranh văn hóa đặc sắc của miền Bắc.

Trên hành trình, du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống như hát xẩm, chèo và quan họ. Những món quà Hà Nội như cốm xanh, trà sen cũng được phục vụ, biến chuyến tàu thành một không gian trải nghiệm sống động. Mỗi toa tàu mang một thiết kế riêng, phản ánh từng giai đoạn lịch sử Hà Nội – từ thời bao cấp, cầu Long Biên cho tới những khu tập thể cũ. Ngoài ra còn có khu trưng bày tranh dân gian Đông Hồ, tạo nên sự hòa quyện giữa nghệ thuật và đời sống.

Ngay sau những chuyến thương mại đầu tiên, vé tàu đã bán hết sạch, cho thấy nhu cầu rất lớn đối với loại hình du lịch văn hóa – trải nghiệm này, TTW nhấn mạnh.

Tuyến metro kết nối điểm đến du lịch

Hà Nội cũng khai thác tuyến metro số 2A, dài 13 km với 12 ga, được coi là cột mốc quan trọng trong hệ thống giao thông đô thị. Tuyến này giúp kết nối nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, đồng thời mở rộng hành trình đến làng lụa Vạn Phúc và hồ Văn Quán.

Không chỉ là phương tiện đi lại, tuyến metro còn được khai thác như một sản phẩm du lịch. Du khách có thể tham quan trung tâm điều hành metro và thử trải nghiệm mô phỏng lái tàu, mang đến cái nhìn thú vị về cách vận hành hệ thống. Đây được xem là bước tiến trong việc kết hợp giao thông hiện đại với giá trị lịch sử – văn hóa của Hà Nội.

Xe buýt điện: Giải pháp xanh để khám phá thành phố

Bên cạnh metro và tàu di sản, Hà Nội còn mở rộng mạng lưới xe buýt điện nhằm mang đến giải pháp du lịch thân thiện với môi trường. Các tuyến xe này kết nối trung tâm thành phố với những điểm đến như làng gốm Bát Tràng, giúp du khách dễ dàng tiếp cận nhiều địa danh mà trước đây ít được ghé thăm.

Đặc biệt, trong dịp triển lãm quốc gia kỷ niệm 80 năm độc lập của Việt Nam, thành phố đã cung cấp dịch vụ xe buýt điện miễn phí, phục vụ hàng loạt du khách. Sáng kiến này vừa nâng cao trải nghiệm, vừa thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Tầm nhìn phát triển du lịch bền vững

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh rằng những đổi mới trong giao thông này không chỉ để phục vụ di chuyển tiện lợi, mà còn nhằm giảm áp lực giao thông, đồng thời gắn kết du lịch với giải pháp xanh và sản phẩm văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng giám đốc Metro Hà Nội, cho rằng việc biến hạ tầng giao thông thành sản phẩm du lịch là một cách tái phân bổ nguồn lực đô thị sáng tạo, vừa tích hợp văn hóa vừa thúc đẩy kinh tế. Đây là minh chứng cho định hướng phát triển Hà Nội thành đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ hồn cốt lịch sử.

Cần đa dạng hóa trải nghiệm

Dù được đánh giá cao, các chuyên gia du lịch vẫn lưu ý rằng Hà Nội cần tính tới tính bền vững lâu dài. Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch UNESCO Hà Nội, cho rằng thành phố cần bổ sung thêm hoạt động văn hóa – trải nghiệm để mỗi chuyến đi bằng metro, tàu hay xe buýt đều trở thành một câu chuyện văn hóa hấp dẫn. Ngoài ra, nên có thêm gói du lịch trọn gói, bao gồm lưu trú và tham quan.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với doanh nghiệp địa phương nhằm mở rộng điểm đến, nâng cao trải nghiệm ẩm thực và phát triển dịch vụ mua sắm tại các điểm dừng.

Hướng tới tương lai xanh và hiện đại

Theo bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, thành phố sẽ tiếp tục khảo sát, thử nghiệm để hoàn thiện các sản phẩm du lịch gắn với giao thông công cộng. Mục tiêu là phát triển Hà Nội thành đô thị xanh – hiện đại – bền vững, vừa thu hút khách quốc tế, vừa tạo dựng bản sắc riêng.

Với những đổi mới đầy sáng tạo này, Hà Nội đang trên đà tái định hình bản đồ du lịch, khẳng định vị thế của mình như một điểm đến văn hóa – bền vững hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.