Sự kiện A80 vừa qua, ca sĩ Tùng Dương là ca sĩ hiếm hoi được tham gia nhiều sự kiện, chương trình âm nhạc chính thống, concert quốc gia như ''Tổ quốc trong tim'', ''80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc'', ''Mãi là người Việt Nam'', biểu diễn trong Lễ diễu binh, diễu hành cấp nhà nước sáng 2/9, hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi... Đặc biệt, tiết mục Viết tiếp câu chuyện hoà bình của nam ca sĩ hát cùng 50.000 khán giả tại chương trình “Tổ quốc trong tim” lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Ca sĩ Tùng Dương chuẩn bị ra mắt đĩa than với sự đầu tư kỹ lưỡng và đầy tâm huyết. (Ảnh: NVCC)

Ca sĩ Tùng Dương đắt show dịp A80, tiết lộ về đĩa than sắp ra mắt

Anh cũng là gương mặt uy tín để góp mặt các sự kiện quan trọng trong tháng 8 như: 80 năm thành lập Bộ Nội vụ tại chương trình Tổ quốc - Niềm tin - Hạnh phúc; Chào mừng Đại hội Đảng Bộ UBND thành phố Hà Nội lần thứ nhất; chương trình 80 năm - Vinh Quang Công An Nhân Dân Việt Nam nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Nam ca sĩ gây sốt ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc với 2 MV cũng cho ra mắt cùng vào tháng 8. Cụ thể MV ‘’Viết tiếp câu chuyện hòa bình’’ sau 15 ngày ra mắt hiện đã đạt 5 triệu view. MV “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” sau 24 ngày đạt 4 triệu view. Lần đầu bắt tay với nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung, cả 2 ca khúc được Tùng Dương thể hiện đã chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Từ cháu nhỏ 4,5 tuổi đến các bác đã lớn tuổi thậm chí là người hâm mộ nước ngoài cũng nhiệt tình tham gia phần thi cover ca khúc mới của nam ca sĩ có tựa đề “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai’’.

Để duy trì giọng hát tốt, ca sĩ Tùng Dương rất chăm chỉ tập gym, thường xuyên ra phòng tập những lúc không có show. Nam ca sĩ cho biết sắp tới sẽ tham gia chơi thêm môn thể thao Pickleball để nâng cao sức khỏe. ''Để có làn hơi tốt và trường sức với những ca khúc cần cao độ và có tính hào sảng tôi phải luôn chăm chỉ thể dục’’ - ca sĩ Tùng Dương trải lòng.

Nam ca sĩ gây sốt ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc với 2 MV cũng cho ra mắt cùng vào tháng 8. (Ảnh: NVCC)

Nam nghệ sĩ cho rằng việc tập thể dục chiếm 40%, còn ăn uống chiếm 60% tác động giảm cân hoặc giữ dáng. "Điều quan trọng là mỗi người hiểu cơ thể và xác định mục tiêu của mình bởi chưa chắc chế độ của tôi phù hợp với tất cả. Ngoài ra, tôi nghĩ việc tiếp xúc với nghệ thuật sẽ giữ tâm hồn vui vẻ, yêu đời, tạo động lực khỏe đẹp hơn", ca sĩ nói.

Về phong cách thời trang, nam ca sĩ cũng trau chuốt hơn. Giai đoạn từ album Độc đạo, Li ti, Human anh luôn chọn phong cách thời trang Avant - garde. Đây là một lựa chọn táo bạo thường được xem như “nghệ thuật trong thời trang”. Phong cách này đi ngược chuẩn mực truyền thống, thử nghiệm với hình khối, cấu trúc, chất liệu và ý tưởng đột phá. Nó phá đi cách suy nghĩ và hình dung thông thường về thời trang. Để nó phù hợp với concept âm nhạc hay trong những liveshow sáng tạo và đậm chất Tùng Dương.

Tùng Dương đã biến hoá thời trang để phù hợp với từng không gian, từng thời điểm. (Ảnh: NVCC)

Theo thời gian Tùng Dương đã biến hoá thời trang để phù hợp với từng không gian, từng thời điểm. Điều này các ngôi sao trên thế giới cũng phải luôn thay đổi để cập nhật như Lady Gaga, Bjork, Beyonce... không phải lúc nào cũng thật dị biệt. Anh nói: ''Đỉnh cao của thời trang vẫn luôn phải giữ sự thanh lịch dù có phá cách hay cổ điển. Chính vì vậy theo từng giai đoạn làm nghệ thuật tôi thích mình bớt các chi tiết mà chú trọng tới tính thanh lịch.

Đặc biệt với những chương trình hòa nhạc trong nước tôi cũng muốn thật lịch lãm và tiết chế hơn so với những sự xuất hiện ở các chương trình lễ hội. Ngoài những bộ áo dài mang tính truyền thống và rực rỡ sắc màu của các nhà thiết kế trong nước tôi đang hướng tới hình ảnh lịch lãm của một người đàn ông hát đã có sự trưởng thành''.

Sau những ngày bận rộn cho nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Tùng Dương đang dồn thời gian để hoàn thành các công đoạn cuối cùng cho đĩa than mới dự tính sẽ ra mắt vào dịp cuối năm. Đây là đĩa than đầu tiên của nam ca sĩ nên anh dành rất nhiều tâm huyết, chuẩn bị kỹ lưỡng về khâu biên tập lẫn thu thanh cũng như khâu thiết kế sao cho ấn tượng.