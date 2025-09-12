Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa có buổi tiếp bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Đức Ấn đã giới thiệu về TP Đà Nẵng mới sau sáp nhập cho bà bà Wiraka Moodhitaporn. Trong đó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh đến việc thành phố có nhiều thuận lợi mới khi đã thành lập Khu thương mại tự do, sắp tới là Trung tâm tài chính quốc tế.

Bên cạnh đó, khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, dư địa và không gian phát triển của TP Đà Nẵng mở rộng với các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay...Ngoài ra, lĩnh vực du lịch cũng đang phát triển mạnh mẽ với hơn 8,6 triệu lượt du khách đến Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2025, trong đó có đóng góp đáng kể của du khách đến từ Thái Lan.

Trong buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ Đà Nẵng mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa với các địa phương của Thái Lan.

"Chúng tôi mong muốn mở rộng các nội dung đã được ký kết giữa các địa phương của Thái Lan và TP Đà Nẵng cùng tỉnh Quảng Nam trước đây. Đặc biệt cần hai đẩy mạnh hơn nữa hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong quảng bá, phát triển hình ảnh, điểm đến du lịch giữa Đà Nẵng và các địa phương của Thái Lan trong thời gian tới", ông Ấn bày tỏ.

Đà Nẵng và các địa phương của Thái Lan đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch, cụ thể hóa các cơ hội đầu tư

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất và xử lý mọi vướng mắc, khó khăn khi doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, hoạt động tại địa phương và mong Tổng Lãnh sự Thái Lan sẽ tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại và đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh của Thái Lan.

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Wiraka Moodhitaporn chúc mừng TP Đà Nẵng mới sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam đã mở ra một không gian phát triển mới với nhiều kỳ vọng mới. Đặc biệt là việc Đà Nẵng được Trung ương lựa chọn triển khai mô hình Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do, đây sẽ là những nền tảng quan trọng để Đà Nẵng mới bứt phá trong tương lai.

"Chúng tôi mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các cơ hội đầu tư. Đồng thời đề xuất tăng cường kết nối hàng không trực tiếp giữa Thái Lan và thành phố Đà Nẵng, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối kinh tế địa phương, tạo giá trị bền vững và đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục...", bà Wiraka Moodhitaporn nói.

Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh cũng bày tỏ mong muốn thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, có các chính sách ưu đãi để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Thái Lan nói riêng và doanh nghiệp quốc tế nói chung đến tìm hiểu, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực bán lẻ, xây dựng và năng lượng - là những thế mạnh của Thái Lan hiện nay.

"Bên cạnh phát triển hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp Thái Lan cũng mong muốn chung tay cùng thành phố thực hiện các chính sách an sinh, chương trình vì cộng đồng: trao quà cho hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho sinh viên Việt Nam tới học tập và nghiên cứu tại Thái Lan..."Tổng Lãnh sự Thái Lan bày tỏ.