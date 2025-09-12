Lộ trình ba giai đoạn, gắn với khung pháp lý mới

Theo đó, CTCP HVA (mã HVA – UPCoM) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày mai (13/9) kế hoạch đầu tư dự án DNEX – sàn giao dịch tài sản số đặt tại Đà Nẵng, với tổng vốn hợp tác khoảng 10.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, DNEX được thiết kế như một sàn giao dịch tài sản số chuẩn mực, bảo đảm các bước phát hành, giao dịch, lưu ký minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Dự án sẽ triển khai qua ba giai đoạn: hoàn thiện thủ tục pháp lý và hạ tầng blockchain; vận hành thử nghiệm trong môi trường sandbox; và khai thác thương mại với mục tiêu mở rộng sản phẩm, đa dạng nguồn thu từ phí giao dịch, lưu ký và các dịch vụ giá trị gia tăng. HVA dự kiến thời gian thực hiện từ 2025 đến 2026, điều chỉnh tùy theo tiến độ và yêu cầu quản lý.

Đà Nẵng đón dự án sàn giao dịch tài sản số trị giá 10.000 tỷ đồng. Ảnh: Đình Thiên

Kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh khung pháp lý cho tài sản số tại Việt Nam đang được hoàn thiện. Nghị quyết 5/2025/NQ-CP cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong vòng 5 năm, còn Luật Công nghiệp công nghệ số – có hiệu lực từ 1/1/2026 – lần đầu công nhận “tài sản số” là tài sản hợp pháp và quy định cụ thể việc phát hành, chuyển nhượng, khai thác. Đây được coi là nền tảng quan trọng để các mô hình giao dịch tài sản số vận hành hợp pháp.

Việc chọn Đà Nẵng đặt trụ sở cũng gắn với định hướng đưa thành phố trở thành trung tâm tài chính quốc tế và điểm thử nghiệm các ứng dụng blockchain. Trước đó, HVA từng đề xuất tham gia xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng, đồng thời đồng tổ chức nhiều sự kiện đổi mới sáng tạo và tài chính – công nghệ như DAVAS, SURF hay Danang Finance and Tech Week 2025.

Mạng lưới đối tác và bối cảnh phát triển

Để triển khai DNEX, HVA công bố hợp tác với nhiều tổ chức công nghệ và tài chính quốc tế. Trong đó có Onus Finance UAB phụ trách giải pháp quản lý và vận hành tài sản số; Công ty Chứng khoán Alpha (APSC) tư vấn công nghệ chứng khoán; Pacific Bridge Capital tham gia phân tích, quản trị rủi ro và tối ưu hiệu quả vốn; Công ty CP Đầu tư SFVN – thành viên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – hỗ trợ phát triển sản phẩm đầu tư số; cùng Tập đoàn fintech Vemanti Group (niêm yết tại Mỹ) mở rộng thị trường và năng lực công nghệ. HVA cũng cho biết sẽ hợp tác với các đơn vị phân tích và bảo mật blockchain để bảo đảm an toàn hệ thống.

Diễn đàn tài chính diễn ra tại Đà Nẵng vào cuối tháng 8. Ảnh: Đình Thiên

Theo lãnh đạo HVA, DNEX được kỳ vọng trở thành hạ tầng giao dịch tài sản số quan trọng, kết nối dòng vốn và tài sản số trong nước với thị trường quốc tế. Mục tiêu dài hạn là đóng góp vào quá trình số hóa nền kinh tế, đồng thời tận dụng đà phát triển của các trung tâm công nghệ tài chính đang hình thành tại Đà Nẵng.

Cùng với sự xuất hiện của các nền tảng công nghệ tài chính như ONUS Chain, Xbankapp, HanaGold đã đặt trụ sở tại đây, việc DNEX được đưa vào vận hành sẽ bổ sung một mắt xích mới cho hệ sinh thái tài chính số của thành phố. Giới chuyên gia nhận định, nếu các bước chuẩn bị pháp lý và công nghệ diễn ra đúng tiến độ, dự án có thể trở thành một trong những thử nghiệm quy mô lớn nhất của Việt Nam về giao dịch tài sản số trong giai đoạn khung pháp lý bắt đầu hoàn thiện.

Với quy mô vốn 10.000 tỷ đồng, sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế và bối cảnh pháp lý thuận lợi, Đà Nẵng đang nổi lên như điểm đến của các dự án tài chính số, trong đó DNEX được xem là phép thử quan trọng cho tham vọng hình thành trung tâm tài chính quốc tế của thành phố miền Trung.