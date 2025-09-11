Tập đoàn Đèo Cả đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An

Ngày 11/9, UBND TP Đà Nẵng cho hay, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả vừa có đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An.

Cụ thể, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất đầu tư dự án này theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD) kết hợp hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo báo cáo từ Tập đoàn Đèo Cả, sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, đơn vị lựa chọn các phương án kỹ thuật MRT và Monorail, được đánh giá phù hợp với điều kiện địa hình cũng như năng lực đầu tư tại khu vực. Dự án hướng tới khai thác hiệu quả quỹ đất thông qua mô hình TOD, đồng thời bảo đảm tính bền vững về tài chính.

Nếu được phê duyệt dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2030, mở tiền đề cho việc mở rộng tuyến đường đến các khu vực Tam Kỳ và Chu Lai trong giai đoạn tiếp theo.

Tập đoàn Đèo Cả đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An. Ảnh: AI

Tập đoàn Đèo Cả đề xuất UBND TP Đà Nẵng cho phép hoàn thiện hồ sơ dự án trong tháng 9/2025, theo quy định của Luật PPP và Luật Đường sắt, với quy trình nghiên cứu gồm ba giai đoạn: báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ, đồng thời nhận được sự thống nhất của UBND thành phố ở mỗi bước.

Các cơ quan chức năng sẽ phối hợp cùng nhà đầu tư để xác định khu vực TOD, quỹ đất đối ứng cũng như khả năng bố trí ngân sách, xác định dự án là trọng điểm với mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2030.

Trước đề xuất của Tập đoàn Đèo Cả, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Tập đoàn Đèo Cả và khẳng định thành phố sẽ xem xét kỹ hồ sơ đề xuất, đảm bảo công tác đấu thầu diễn ra công khai, minh bạch, đúng pháp luật nhằm lựa chọn nhà đầu tư phù hợp cho dự án trọng điểm này.



