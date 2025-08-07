Cổ đông Novaland thông qua phương án tái cơ cấu nợ

Novaland phát hành gần 320 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho khoản nợ hơn 8.719 tỷ đồng

Đại hội đã thông qua phương án phát hành 168.014.696 cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành 15.746,667 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng thuộc về ba chủ nợ: NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,676 tỷ đồng). Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là 160,492 triệu cổ phiếu cho NovaGroup, 7,098 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424 ngàn cổ phiếu cho bà Châu. Thời điểm thực hiện phương án phát hành dự kiến trong quý 4/2025 – quý 1/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Đoàn chủ tịch Đại hội trả lời các câu hỏi của Cổ đông. Ảnh Thuỳ Trang.

Đây là số tiền NVL phải trả cho ba chủ nợ đã thực hiện thế chấp cổ phiếu cho các khoản vay có đảm bảo để Công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán, đồng thời các chủ nợ này đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc hoán đổi nợ với Novaland. Trong giai đoạn Novaland khó khăn nhất, các cổ đông này đã cam kết đồng hành và hỗ trợ để NVL có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành 151.850.054 cổ phiếu với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi cho toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu. Đây là các mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2022, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 – 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng. Về phương án chi tiết hơn, Novaland sẽ đàm phán, thương lượng với các trái chủ, thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đây là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ còn tồn đọng từ năm 2023 đến nay, tuy nhiên vì tình hình kinh doanh khó khăn, áp lực trong nhiều năm qua, Novaland vẫn chưa thể thực hiện theo đúng cam kết với trái chủ. Do đó, song song với các giải pháp tái cấu trúc đang được nhiều trái chủ đồng thuận, với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu lần này, các trái chủ sẽ có thêm sự lựa chọn đa đạng hơn và phù hợp với nhu cầu.

Khi phương án phát hành này được thông qua, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn dự kiến sẽ đạt mức 39,59%

Dự kiến khi các phương án phát hành thêm cổ phiếu được phê duyệt và triển khai thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22.700 tỷ đồng, tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 16,4%.

Việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ gây pha loãng cho cổ đông hiện tại, nhưng đây là bước đi cần thiết để Novaland tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn tài chính và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. Ban lãnh đạo Novaland cũng khẳng định sẽ luôn minh bạch và đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư.

Vay tối đa 5.000 tỷ đồng, khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần

Tạị Đại hội cũng thông qua phương án thực hiện khoản vay có hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 05 năm kể từ ngày giải ngân, thanh toán khi đến hạn. Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của Công ty. Giá chuyển đổi được xác định theo nguyên tắc tham chiếu đến giá thị trường, cân bằng lợi ích giữa các bên. Công ty sẽ đàm phán, thương lượng với bên cho vay nhằm đảm bảo giá chuyển đổi không được thấp hơn mức mà ĐHĐCĐ cho phép thực hiện là tối thiểu 115% nhân với giá đóng cửa của cổ phiếu NVL tại ngày cách 05 ngày làm việc trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng. Phương án chi tiết hơn sẽ được trình HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền để triển khai trong thời gian tới.



Ông Dương Văn Bắc – Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland tặng hoa cho Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Tân thành viên HĐQT Tập đoàn Novaland vừa được Đại hội tín nhiệm và bầu cử.

Đại hội cũng đã thông qua đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Đoàn Minh Trường, đồng thời bầu bổ sung vị trí Thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Hồng Nhung. Với năng lực quản trị, điều hành, đặc biệt là trong công tác chuẩn hóa quy trình, nghiệp vụ, việc bổ sung lãnh đạo mới góp phần giúp Novaland kiện toàn mô hình quản trị hướng đến tinh gọn – linh hoạt – hiệu suất cao và chuyển đổi số toàn diện, nâng cao năng lực vận hành, tối ưu nguồn lực và gia tăng giá trị cho cổ đông.