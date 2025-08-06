Novaland chuẩn bị hoán đổi nợ bằng cách nào?

Hai tờ trình quan trọng sẽ được Novaland công bố và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào ngày 7/8/2025, nhằm xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ trị giá hơn 2.645 tỷ đồng và thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng.

Các phương án này không chỉ giảm áp lực tài chính mà còn thể hiện nỗ lực của Novaland trong việc khôi phục niềm tin của cổ đông và các bên liên quan.

Novaland phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Phương án phát hành 168.014.696 cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.746,667 đồng/cổ phiếu là một bước đi chiến lược để tái cơ cấu các khoản nợ, cải thiện tình hình tài chính và tăng vốn chủ sở hữu của Novaland.

Giá cổ phiếu Novaland trong 3 tháng gần đây.

Giá phát hành được xác định dựa trên giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (từ 19/6 đến 30/7/2025). Tổng giá trị nợ hoán đổi tương ứng là hơn 2.645 tỷ đồng, với tỷ lệ cổ phiếu phát hành chiếm 8,616% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland dự kiến đạt hơn 21.181 tỷ đồng. Ba chủ nợ được chọn để hoán đổi nợ bao gồm NovaGroup (khoảng 2.527 tỷ đồng, nhận 160,492 triệu cổ phiếu), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng, nhận 7,098 triệu cổ phiếu) và bà Hoàng Thu Châu (6,676 tỷ đồng, nhận 424.000 cổ phiếu).

Danh sách này được xác định dựa trên khoản mục thuyết minh V.19 trong Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán, liên quan đến các khoản phải trả từ việc bán cổ phiếu giải chấp. Các chủ nợ này đã đạt thỏa thuận nguyên tắc với Novaland và từng hỗ trợ công ty trong giai đoạn khó khăn nhất, đặc biệt khi Novaland phải thanh toán các khoản nợ đến hạn để duy trì hoạt động.

Khu dân cư phức hợp cao cấp Victoria Village được quy hoạch theo hướng đồng bộ và hoàn chỉnh bao gồm khu căn hộ - thương mại dịch vụ và khu nhà phố - biệt thự.

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Sau khi hoán đổi, các khoản nợ được xóa bỏ, và các chủ nợ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông. Điều này giúp Novaland giảm gánh nặng nợ, tăng vốn chủ sở hữu và củng cố cấu trúc tài chính.

Dự kiến, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup, Diamond Properties) và nhóm gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ đạt 42,428% sau phát hành.

Khoản vay 5.000 tỷ đồng có quyền chuyển đổi

Ngoài việc phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ, Novaland cũng trình phương án vay tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Quyền chuyển đổi được thực hiện sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng và trước 30 ngày so với ngày đến hạn hoặc tất toán trước hạn.

Nửa đầu năm 2025, Novaland vẫn ghi nhận khoản lỗ hàng trăm tỷ đồng, phản ánh áp lực tài chính từ các khoản nợ tồn đọng và dòng tiền hạn chế. Tuy nhiên, công ty đang tích cực triển khai các giải pháp tái cấu trúc, bao gồm hoán đổi nợ và tìm kiếm các khoản vay mới, để giảm gánh nặng tài chính và cải thiện thanh khoản. Các phương án này không chỉ giúp Novaland xử lý các nghĩa vụ nợ mà còn tạo nền tảng để công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án trọng điểm, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh và củng cố vị thế trên thị trường. Với sự minh bạch trong chiến lược và cam kết mạnh mẽ từ ban lãnh đạo, Novaland đang nỗ lực vượt qua khó khăn, hướng tới mục tiêu phục hồi bền vững và bảo vệ lợi ích lâu dài cho cổ đông, đối tác và các bên liên quan.

Giá chuyển đổi sẽ tham chiếu giá thị trường, đảm bảo tối thiểu 115% giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày làm việc trước ngày giải ngân cuối cùng. Giá này có thể được điều chỉnh theo thông lệ thị trường và thỏa thuận với bên cho vay, với các chi tiết cụ thể do Hội đồng Quản trị (HĐQT) hoặc người được ủy quyền quyết định, tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Hiện tại, Novaland đang thương lượng để hoàn thiện phương án chi tiết, dự kiến trình HĐQT phê duyệt và triển khai trong thời gian tới. Thời điểm thực hiện cả hai phương án dự kiến kéo dài từ quý 4/2025 đến quý 1/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt các thủ tục cần thiết.

Cam kết từ lãnh đạo Novaland

Trước những lo ngại về tình hình tài chính và tác động pha loãng từ việc phát hành cổ phiếu, ban lãnh đạo Novaland đã nhấn mạnh cam kết minh bạch và công bằng trong mọi quyết định. Ban lãnh đạo Novaland khẳng định: “Chúng tôi hiểu rằng việc phát hành cổ phiếu có thể gây pha loãng tạm thời cho cổ đông hiện tại, nhưng đây là giải pháp cần thiết để tái cấu trúc nợ và đảm bảo sự ổn định lâu dài của công ty".

Novaland cam kết sử dụng nguồn lực hiệu quả, tập trung vào kế hoạch kinh doanh và phục hồi để gia tăng giá trị cho cổ đông. Đồng thời nỗ lực đưa Novaland trở lại vị thế dẫn đầu thị trường bất động sản. Lãnh đạo công ty cũng nhấn mạnh rằng các cổ đông lớn, đặc biệt là NovaGroup và Diamond Properties, đã đồng hành và hỗ trợ Novaland trong giai đoạn khó khăn nhất. Sự đồng thuận của các cổ đông này trong việc hoán đổi nợ là minh chứng cho niềm tin vào chiến lược phục hồi của công ty. Novaland đang tập trung vào các giải pháp linh hoạt để xử lý các khoản nợ còn lại từ năm 2022, với mục tiêu hoàn thiện tái cấu trúc từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027.