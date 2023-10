Cổ phiếu "ông lớn" Gạo Trung An bất ngờ tím trần sau khi bị xử phạt gần nửa tỷ đồng

VN-Index phiên hôm nay chỉ tăng nhẹ hơn 6 điểm, đạt mốc 1.143,69 điểm. Ảnh: Vietstock



Rổ VN30 phiên giao dịch hôm nay vẫn có tới 21 mã tăng, nhưng đa phần đều tăng nhẹ, với HPG, HDB, VHM, POW và VIB tăng từ 2% đến 2,4%, trong khi các mã TCB, ACB, VCB tăng trên dưới 1,5%; còn lại những cái tên như CTG, BID, PLX, VNM, SHB, STB chỉ tăng nhẹ quanh 1%.

Chiều ngược lại, trong rổ này các mã GVR -1,7%, SSI -1,5%, còn VRE, GAS, MSN, TPB, VIC chỉ mất điểm không đáng kể.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ (penny) vẫn là những cái tên gây chú ý giữ vững giá trần khi đóng cửa là SJF, TLD, OGC, MHC, YEG, HQC và QCG.

Trong đó, HQC khớp lệnh tốt nhất với hơn 7,9 triệu đơn vị, còn cổ phiếu YEG đã có 6 trên 7 phiên gần nhất đóng cửa ở giá trần, giá cổ phiếu từ đầu tháng đến nay đã tăng gần 50% lên 17.450 đồng/CP.

Đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay là mã cổ phiếu TAR của Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ( HNX: TAR ). Cụ thể, ghi nhận trong phiên ATO, dòng tiền lớn đã có tín hiệu bắt đáy TAR tại mức giá sàn. Tới phiên chiều, cổ phiếu này bất ngờ tăng mạnh và đóng cửa trong tình trạng "tím trần".

Cổ phiếu của "ông lớn" Gạo Trung An thời gian gần đây liên tục gây chú ý bởi nhiều thông tin có phần tiêu cực.

Mới đây nhất, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định chuyển mã cổ phiếu TAR sang diện bị kiểm soát từ ngày 12/10/2023. Thông tin này khiến mã TAR nằm giá sàn trong phiên 9/10. Theo HNX, Gạo Trung An đã chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, cổ phiếu TAR cũng bị HNX đưa vào diện cảnh báo từ ngày 25/9/2023 do Gạo Trung An chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn.

Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 4/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có quyết định cảnh cáo, xử phạt Gạo Trung An và ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch HĐQT Gạo Trung An do loạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, bị SSC xử phạt hành chính Gạo Trung An với tổng số tiền phạt lên đến 487,5 triệu đồng do 7 vi phạm liên quan đến thị trường chứng khoán. Trong đó, đáng chú ý là Gạo Trung An đã vi phạm khi không công bố nhiều thông tin phải công bố theo quy định pháp luật; cũng như công bố thông tin sai lệch và công bố thông tin không đúng thời hạn. SSC cảnh cáo Gạo Trung An và buộc huỷ bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin do công bố sai lệch.

Đối với ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch HĐQT Gạo Trung An bị SSC xử phạt 92,5 triệu đồng do thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Hội đồng Quản trị công ty chấp thuận.

Các mã cổ phiếu ảnh hưởng đến VN-Index phiên hôm nay (10/10)

Trở lại phiên giao dịch hôm nay, ngoài nhóm penny, các mã cổ phiếu riêng lẻ ở các nhóm như vận tải, bất động sản, xuất khẩu, vận tải, điện và hầu hết thị giá nhỏ, đều tăng tốt.

Chẳng hạn như CRC +6,8% lên 5.660 đồng, TCD +6,6% lên 8.100 đồng, HAR +6% lên 3.890 đồng, TV2 +5,4% lên 40.300 đồng, DC4 +4,7% lên 11.050 đồng, DLG +4% lên 2.600 đồng, PTC +3,9% lên 6.200 đồng, ITC +3,4% lên 10.700 đồng, PC1 hạ nhiệt, chỉ còn +3,2% lên 32.700 đồng, GEG +3,1% lên 15.150 đồng…

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu RDP bị chốt lời mạnh và giảm sàn -6,6% xuống 11.250 đồng, khớp gần 2,8 triệu đơn vị.

Chốt phiên, VN-Index tăng 6,33 điểm (+0,56%), đóng cửa ở 1.143,69 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 671,7 triệu đơn vị, giá trị 15.347,2 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 43,8 triệu đơn vị, giá trị 1.157 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 0,61 điểm (+0,26%), lên 234,17 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 96,7 triệu đơn vị, giá trị 1.800,9 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 44 tỷ đồng.

Còn trên UPCoM, chốt phiên giao dịch hôm nay chỉ số UPCoM-Index tăng 0,56 điểm (+0,64%), lên 87,45 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 44,3 triệu đơn vị, giá trị 639,8 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 13,2 tỷ đồng.