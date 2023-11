Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (9/11): POW có gì mà được nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị?

09/11/2023 6:30 AM (GMT+7)

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 8/11 được đánh giá là một phiên bùng nổ theo đà, với lực cầu lan tỏa đều ở các nhóm ngành. Trong đó, nhóm bất động sản và chứng khoán tăng mạnh nhất, giúp chỉ số VN-Index vượt 1.100 điểm khá nhẹ nhàng. Kết phiên, chỉ số tăng 33 hơn điểm, tương đương với 3,07%, lên 1.113 điểm.

Thanh khoản tăng vọt trên cả 3 sàn (HoSE, HNX và UPCoM) với giá trị hơn 21.564 tỷ đồng, tăng 46,68% so với phiên trước và cao hơn 31,68% so với bình quân 10 ngày. Thị trường có 871 mã cổ phiếu tăng giá, trong đó có 84 mã tăng giá kịch trần khiến không ít nhà đầu tư ngỡ ngàng.

Nhìn chung đây là một phiên đánh dấu có sự xuất hiện của dòng tiền, về kỹ thuật sau khi vượt 1.084 điểm, VN-Index đã xác nhận thoát xu hướng giảm ngắn hạn tính từ tháng 9/2023.

Cổ phiếu POW được khuyến nghị đầu tư với giá mục tiêu 13.700 đồng/CP. Ảnh: tinnhanhchungkhoan.vn

VN-Index có thể hướng tới những mốc cao hơn

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 9/11, Chứng khoán Beta (BSI) nhận định, về mặt kỹ thuật, việc VN-Index vượt lên khỏi đường trendline (xu hướng) giảm ngắn hạn và mốc kháng cự tâm lý 1.100 điểm đã giúp dòng tiền nhập cuộc để tìm kiếm cơ hội sinh lời tích cực hơn. VN-Index xác suất cao đã xác lập xu hướng tăng ngắn hạn khi nằm trên đường MA10 và MA20.

Các chỉ báo kỹ thuật như MACD và SAR cũng duy trì tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn hiện tại. Vì thế, nếu VN-Index vượt qua MA200 (1.115 điểm) cùng với thanh khoản tốt sẽ giúp cho xu hướng dài hạn của thị trường trở lại trạng thái tích cực về mặt kỹ thuật, khi đó kỳ vọng thị trường sẽ thu hút dòng tiền cải thiện tốt hơn và nhà đầu tư sẽ tự tin hơn khi tham gia thị trường. Vùng 1.090 – 1.100 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn cho VN-Index.

"Nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ sớm vượt qua MA200 để hướng đến những mốc cao hơn, tuy nhiên nhà đầu tư cần quan sát thanh khoản thị trường, nếu thanh khoản ở mức thấp khả năng rung lắc mạnh vẫn có thể diễn ra", chuyên gia của Chứng khoán Beta nhận định.

Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) thì nhận định, tín hiệu tích cực đã xuất hiện, nhà đầu tư có thể mạnh dạn gia tăng thêm tỷ trọng hoặc mở thêm vị thế mua mới trong các phiên tới. Trong đó, CSI tiếp tục duy trì quan điểm ưu tiên các nhóm cổ phiếu bùng nổ mạnh như bất động sản, xây dựng, chứng khoán.

Trong khi đó, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì đưa ra quan điểm mặc dù áp lực điều chỉnh sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới, cơ hội mở rộng đà tăng điểm và hướng lên vùng đích kỳ vọng kế tiếp quanh 1.120 (+/-5) điểm đang được đánh giá cao.

Với xu hướng giảm điểm trong trung hạn vẫn đóng vai trò chủ đạo, nhà đầu tư được khuyến nghị bán hạ tỷ trọng về ngưỡng an toàn trong các nhịp hồi sớm.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thì khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu PET của Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Đồng quan điểm, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thì khuyến nghị các nhà đầu tư tận dụng những phiên tăng điểm tốt để hiện thực hóa lợi nhuận từng phần, chỉ mua gia tăng từ 10-20% đối với cổ phiếu đã khả dụng trong tài khoản và chủ động lên kế hoạch giao dịch ngắn hạn, lướt sóng T+.

Chọn mã cổ phiếu nào phiên hôm nay?

Phiên giao dịch hôm nay, nhiều công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị mua với cổ phiếu POW của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Cụ thể, Chứng khoán MB (MBS) đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW với giá mục tiêu 13.700 đồng/CP. Giá giao dịch hiện tại của POW là 11.500 đồng/CP.

Theo quan điểm đầu tư của MBS, khó khăn của POW sẽ cải thiện từ quý IV/23 khi các nhà máy điện khí Cà Mau 2 kết thúc đại tu, Vũng Áng 1 hoàn tất sửa chữa, và Nhơn Trạch 2 hoàn thành đại tu cuối tháng 10. Dự báo doanh thu quý IV của tổng công ty có thể đạt 7.246 tỷ đồng, tăng 27% so với quý trước. Lợi nhuận ròng quý IV tăng 620% so với quý trước đạt 598 tỷ đồng.

Doanh thu 2023 dự kiến tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận ròng 2023 giảm 34% so với cùng kỳ đạt 1.339 tỷ đồng do kết quả 9 tháng kém khả quan.

Nhìn sang năm 2024, kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận ròng tăng được hỗ trợ bởi nhu cầu điện phục hồi từ các khu công nghiệp lớn. Các nhà máy vận hành trọn vẹn cả năm sau khi đồng loạt sửa chữa lớn trong 2023. Nhóm nhiệt điện dẫn dắt tăng trưởng khi pha El Nino dự kiến kéo dài đến ít nhất cuối quý II/2024.

Ngoài ra, POW cũng có khả năng ghi nhận thêm lợi nhuận bất thường, bao gồm thoái vốn EVN Việt Lào (300 tỷ đồng) và bồi thường từ Vũng Áng 1.

"Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW với tiềm năng tăng giá 22,9% để tích lũy một doanh nghiệp điện khí hàng đầu, hưởng lợi từ quan điểm phát triển nguồn điện dài hạn của Chính phủ và sở hữu nhiều tiềm năng tăng giá trong dài hạn", chuyên gia của MBS nhận định.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng dành khuyến nghị mua cho cổ phiếu POW. Tuy nhiên, VCBS điều chỉnh mức giá mục tiêu từ 15.600/CP xuống còn 14.200 đồng/CP (upside 27,4% so với giá đóng cửa ngày 07/11/2023).

"Chúng tôi vẫn tiếp tục trì khuyến nghị mua đối với POW khi giá cổ phiếu đã có mức chiết khấu mạnh trong thời gian vừa qua, tuy nhiên chúng tôi đánh giá đà giảm của giá cổ phiếu đã phản ánh triển vọng kém khả quan trong 9 tháng đầu năm 2023 và kết quả kinh doanh sẽ có sự khởi sắc từ năm 2024", Chứng khoán VCBS nhận định.



Theo quan điểm đầu tư của BVSC, ước tính lợi nhuận ròng trong quý IV/2023 của PET đạt 45,1 tỷ so với chỉ 0,5 tỷ đồng trong quý IV/2022, đồng thời cải thiện 8,4% so với quý trước. BVSC cũng dự báo lợi nhuận ròng năm 2024 của PET tăng 27,5% lên 155,8 tỷ đồng, và tăng 21,2% trong năm 2025 lên 188,9 tỷ.

Mặc dù ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2023 khả quan và triển vọng quý IV/2023 sáng sủa hơn, giá cổ phiếu PET (giảm 13,9% trong 3 tháng) kém hơn so với các công ty cùng ngành, BVSC vẫn duy trì khuyến nghị Outperform (khả quan) với PET với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 28.354 đồng/CP (Upside: 22%).