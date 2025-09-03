Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tháng 8 gần 80 ngàn tỷ đổ về
Lam Hàn - Đình Thiên
03/09/2025 9:40 AM (GMT+7)
Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tháng 8 gần 80 ngàn tỷ đổ về, thông tin vừa được Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết.
Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước
Theo đó, TP. Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu khu vực khi ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong thu hút dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế. Với lợi thế địa lý chiến lược, hạ tầng từng bước hoàn thiện, cùng chính sách cởi mở và cam kết đồng hành từ chính quyền, Đà Nẵng đang trở thành môi trường đầu tư năng động, an toàn và giàu tiềm năng.
Theo số liệu Cục Thống kê TP Đà Nẵng vừa cung cấp cho thấy, đầu tư trong nước tăng đột phá. Trong đó, chỉ từ ngày 1/8 đến 20/8/2025, tổng vốn đầu tư trong nước vào thành phố đạt 77.385 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/8/2025, tổng vốn đầu tư trong nước đạt 140.470 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong tháng 8/2025, thành phố thu hút được 94,9 triệu USD vốn FDI, tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm đến ngày 20/8/2025, tổng vốn FDI vào Đà Nẵng đạt 333,3 triệu USD.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ khởi công Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên
Thành lập Khu thương mại tự do (FTZ): Động lực chiến lược mới
Tháng 8/2025 cũng đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg về việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ) với tổng diện tích 1.881 ha, gồm 7 khu vực chức năng. Mỗi khu vực mang vai trò riêng biệt, hướng đến mục tiêu chung là thúc đẩy hội nhập quốc tế, áp dụng cơ chế ưu đãi vượt trội về hải quan, thuế, logistics, đầu tư, công nghệ và dịch vụ.
Ngay sau đó, thành phố đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển cùng Khu thương mại tự do Đà Nẵng”, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kế TP Đà Nẵng nhận định, chính quyền TP. Đà Nẵng đang khẳng định tinh thần “Thành công của nhà đầu tư là thành công của thành phố”.
" TP. Đà Nẵng cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các dự án đầu tư được triển khai hiệu quả, bền và lâu dài. Với định hướng thu hút dòng vốn chất lượng cao, Đà Nẵng đặt mục tiêu tiên phong trong phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh và thúc đẩy tăng trưởng xanh", ông Vũ nói.
