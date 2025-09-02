Giá vàng hôm nay 2/9 ở thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 2/9 tại thị trường trong nước đang ổn định ở đỉnh cũ 130,6 triệu đồng/lượng do vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Giá vàng hôm nay 2/9: Vàng nhẫn vượt mốc 125 triệu đồng/lượng

Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 30/8.



Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá này không có sự thay đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua bán so với hôm qua. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại nhà vàng này ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 122,5 – 125,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này được SJC duy trì ổn định ở cả chiều mua chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán tại SJC ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 2/9 trên thị trường thế giới

Theo số liệu từ Kitco, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng nay được ghi nhận ở mức 3.474,51 USD/ounce, tăng thêm 25,14 USD/ounce so với ngày hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.502 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,12 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng trong nước, mức chênh lệch hiện tại đang lên tới 19,47 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong bối cảnh tài chính toàn cầu nhiều biến động. Giới phân tích cho rằng vàng đang nhận được lực hỗ trợ từ nhiều yếu tố như lạm phát tại Mỹ vẫn kéo dài, tâm lý tiêu dùng suy giảm, cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm đưa ra quyết định hạ lãi suất.

Báo cáo mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm – tăng 0,2% so với tháng trước và cao hơn 2,6% so với cùng kỳ năm 2024, đúng như các dự báo trước đó. Điều này cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng.

Trong tuần này, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào các số liệu về thị trường lao động, đặc biệt là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8. Các chuyên gia dự đoán rằng nếu dữ liệu việc làm kém tích cực, khả năng Fed đưa ra quyết định hạ lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9 sẽ cao hơn, và đây thường được coi là tín hiệu có lợi cho giá vàng.

Trên sàn giao dịch Comex, giới phân tích nhận định vàng có thể kiểm định ngưỡng kháng cự quan trọng 3.500 USD/ounce trong những ngày cuối tuần này. Một chuyên gia cho rằng: “Nếu vượt qua được mốc 3.500 USD/ounce, giá vàng hoàn toàn có thể hướng tới 4.000 USD/ounce, thậm chí cao hơn, trong vài tháng tới”.