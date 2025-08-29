Vị trí Khu thương mại tự do đầu tiên ở Đà Nẵng có gì đặc biệt?

Theo đó, Đà Nẵng vừa khởi động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng. Việc khởi động dự án này sẽ đặt nền móng cho việc hình thành Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.

Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, đây là khu thương mại tự do (FTZ) đầu tiên của cả nước quy mô khoảng 1.881ha, chia thành 7 khu vực tại phường Hải Vân, xã Bà Nà và xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) với các chức năng: sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

Ngày 26/8 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 1175/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Sun Group làm nhà đầu tư cho dự án khu chức năng thương mại dịch vụ thuộc vị trí số 5 của FTZ, ngay dưới chân núi Bà Nà. Như vậy, Sun Group là nhà đầu tư đầu tiên được cấp phép đầu tư trong chuỗi các phân khu thuộc khu thương mại tự do tại Đà Nẵng.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng dưới chân núi Bà Nà.

Tại vị trí này, nhà đầu tư dự kiến sẽ tập trung phát triển các khu phức hợp nghỉ dưỡng độc đáo, tập trung vào dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch- y tế, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp với các biệt thự, resort và tiện ích giải trí đẳng cấp, hệ thống cửa hàng miễn thuế, các trung tâm mua sắm và dịch vụ cao cấp khác, mang đến trải nghiệm sống thư thái, sang trọng và mua sắm đẳng cấp quốc tế.

Hy vọng từng bước thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu

Đặc biệt với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế, lần đầu tiên trong cả nước sẽ thực hiện thử nghiệm cơ chế, chính sách mới về thuốc và chăm sóc sức khỏe. Vị trí của dự án này liên kết trực tiếp với Khu du lịch nổi tiếng Bà Nà Hills mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước, hy vọng sẽ phát huy tối đa lợi thế ưu việt nằm cận kề một “hub” du lịch sôi động bậc nhất Đà thành, góp phần tạo hiệu ứng cộng hưởng giúp kết nối du lịch, dịch vụ, lưu trú cao cấp và tăng chi tiêu, tăng thời gian lưu trú của du khách.

Theo chủ đầu tư dự án, việc này sẽ hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng thành địa phương tiên phong cho các thể chế kinh tế hiện đại, nơi thử nghiệm năng động các cơ chế, chính sách mới nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất và hội nhập quốc tế đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư; mô hình Khu thương mại tự do được xem là động lực phát triển kinh tế quan trọng, với bài học thành công của nhiều nước trong khu vực như Singapore, Dubai, Trung Quốc…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết: Dự án được kỳ vọng từng bước đưa Đà Nẵng thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: “Việc khởi động dự án có ý nghĩa “kích hoạt” cho Khu thương mại Tự do thành phố Đà Nẵng. Dự án có tầm quan trọng đặc biệt, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Dự án được kỳ vọng củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, và từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương”

Còn ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung cho hay: "Việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng là “cú hích” quan trọng để hiện thực hóa khát vọng mở rộng không gian phát triển mới cho Đà Nẵng. Đặc biệt, với sự kết hợp hai siêu quy hoạch Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính Quốc tế, tương lai Đà Nẵng sẽ trở thành một hệ sinh thái kinh tế hiện đại, thông minh và cạnh tranh cao, trung tâm kinh tế lớn của cả nước và khu vực đạt mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2050".