Đại gia bán lẻ Thái Lan sẽ tiêu thụ khoảng 1.000 tấn vải thiều của tỉnh Bắc Giang mùa vụ 2025

Ngày 28/5, trong khuôn khổ “Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều & các nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Giang năm 2025” do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức, tại tỉnh Bắc Giang, tập đoàn Central Retail Việt Nam đã đồng hành cùng sự kiện, thông qua việc thực hiện nghi thức xuất hành các chuyến xe container vận chuyển vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang đầu tiên của năm nay vào Hệ thống phân phối của Central Retail, gồm: GO!, Tops Market, chuỗi siêu thị mini go! trên toàn quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng xuất hành tiêu thụ vải thiều Bắc Giang năm 2025.

Ông Jose Mestre - Giám đốc Thương mại ngành thực phẩm tươi sống tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: “Hôm nay, ngay sau nghi thức xuất hành với các xe container đưa vải thiều vào hệ thống bán lẻ của chúng tôi, người tiêu dùng sẽ được thưởng thức trái vải thơm ngon nhất của Bắc Giang tại chuỗi siêu thị GO!, Tops Market, mini go! của chúng tôi. Đặc biệt, ngày ngày mai, tức 29/5, Central Retail phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ hội trái cây Việt Nam, và chúng tôi sẽ đưa quả vải thiều Bắc Giang tới sự kiện này nhằm quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn – đúng vào dịp Tết Đoan Ngọ - Mùng 5 tháng 5 Âm lịch, cũng như trong suốt các tuần lễ của mùa vải. Ngoài ra, chúng tôi đang phối hợp cùng đội ngũ của chúng tôi ở Thái Lan, để có các hoạt động xúc tiến đưa trái vải sang thị trường Thái Lan một cách hiệu quả nhất. Những hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2025 khẳng định cam kết của chúng tôi về việc hỗ trợ hàng Việt nói chung, và sản phẩm của tỉnh Bắc Giang nói riêng”.

Với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai một cách đồng bộ, dự kiến, mùa vải năm 2025, hệ thống siêu thị GO!, Tops Market, mini go! của Central Retail trên toàn quốc sẽ tiêu thụ khoảng 1.000 tấn vải thiều, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Xe container vận chuyển vải thiều từ Bắc Giang để phân phối trên thệ thống siêu thị của Central Retail Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/4, tại Hội nghị kết nối, thỏa thuận hợp tác tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2025 đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị sản xuất, Hợp tác xã của tỉnh Bắc Giang với tập đoàn Central Retail. Theo đó, Central Retail sẽ thúc đẩy tiêu thụ mạnh nhất vải thiều 2025 trên tất cả các kênh bán hàng cả trực tiếp và trực tuyến.

Cụ thể, Central Retail sẽ dành những vị trí đẹp nhất trong hệ thống siêu thị GO!, Tops Market và mini go! trưng bày trái vải bắt mắt, đồng thời áp dụng hàng loạt chính sách kích cầu mua sắm đặc biệt hấp dẫn, như:

- Hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà cung cấp của tỉnh Bắc Giang trong việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để đưa vải thiều và các nông sản chủ lực khác vào hệ thống phân phối của Central Retail, bao gồm GO!, Tops Market và mini go!;

- Bố trí khu vực trưng bày nổi bật tại siêu thị, giúp sản phẩm dễ nhận diện và thu hút khách hàng;

- Đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng cả nước tiếp cận sản phẩm vải tươi Bắc Giang;

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham quan gian hàng giới thiệu vải.

- Đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều sang Thái Lan. Năm nay, Central Retail tiếp tục xuất khẩu trái vải của Bắc Giang sang Thái Lan để bày bán trên quầy kệ của hệ thống đại siêu thị Tops, Central Food Hall (Chuỗi Kinh doanh Bán lẻ Thực phẩm của Central Group Thái Lan), tạo điều kiện để người dân Thái Lan thoải mái mua sắm, thưởng thức trái vải nổi tiếng của Việt Nam.

- Tôn vinh vải thiều Bắc Giang như một sản phẩm chủ lực tại Lễ hội Trái cây 2025, sẽ diễn ra vào ngày mai, 29/5 tại tỉnh Tiền Giang – qua đó khẳng định vị thế hàng đầu của vải thiều trên bản đồ trái cây Việt Nam.

“Central Retail sẽ huy động tối đa hệ thống logistics, mạng lưới bán lẻ và nguồn lực truyền thông tiếp thị để quảng bá và đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều Bắc Giang, góp phần vào thành công chung của mùa vải thiều năm nay”, ông Jose Mestre nhấn mạnh.