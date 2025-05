Thủ tướng Việt Nam và Thái Lan chứng kiến thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công Thương với tập đoàn Central Group

Ngày 16/5, tại Hà Nội, nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra từ ngày 15/5 - 16/5, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình Hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương Việt Nam) với Tập đoàn Central Group và Central Retail, giai đoạn 2026 – 2028, nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường trong và ngoài nước.

Đại diện Central Retail Việt Nam và Bộ Công Thương trao đổi Thỏa thuận hợp tác

Theo nội dung ký kết, Central Group và Central Retail sẽ nỗ lực phối hợp với Bộ Công Thương, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại tại Việt nam và nước ngoài để giới thiệu và quảng bá các hàng hóa Việt Nam đáp ứng được các tiêu chí chất lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài. Bên cạnh đó, Central Group và Central Retail phối hợp với Bộ Công Thương trong tổ chức chuỗi sự kiện Việt Nam Nam International Sourcing (VIS) hàng năm, với quy mô phù hợp vừa để tìm các nhà cung cấp mới cho hệ thống của tập đoàn; đồng thời, tập đoàn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp/nhà sản xuất hàng nông thủy sản, hàng tiêu dùng Việt Nam được phân phối tại hệ thống siêu thị/trung tâm thương mại của tập đoàn,vv…

Đại diện Central Group (Thái Lan) tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Về phía Bộ Công Thương Việt Nam, sẽ phối hợp chặt chẽ với tập đoàn Central Group và Central Retail trong việc thống nhất kế hoạch thực hiện các chương trình Xúc tiến Thương mại như tổ chức “Tuần hàng Việt Nam” và các chương trình quảng bá, giới thiệu hàng Việt Nam ở nước ngoài; hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực phân phối bán lẻ của Việt Nam, thông qua việc tổ chức các khóa học nhằm phát triển năng lực cho các doanh nghiệp, cá nhân trong ngành phân phối bán lẻ,…

Đại diện Central Group (Thái Lan), tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Dịp này, chia sẻ tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo một số doanh nghiệp của Thái Lan đang đầu tư tại Việt Nam, diễn ra vào chiều 16/5, tại Hà Nội, Tiến sĩ Ton Chirathivat Chủ tịch khối phát triển kỹ thuật số của Central Retail Việt Nam và Thành viên Gia đình sáng lập Central Group (Thái Lan), chia sẻ: “Thông qua hợp tác của hai quốc gia, Central Group và Central Retail một lần nữa thể hiện mong muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với Bộ Công Thương là một phần thể hiện kế hoạch lâu dài tại Việt Nam. Chúng tôi đang đẩy mạnh việc đầu tư vào phát triển hạ tầng (mở rộng thêm các Trung tâm thương mại GO! và chuỗi hệ thống siêu thị GO!, Tops Market, mini go!...), qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển và hiện đại hóa đất nước. Tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam, Central Group và Central Retail có kế hoạch nâng tổng số vốn đầu tư lên 2 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.

Theo tầm nhìn của chúng tôi là đóng góp cho một Việt Nam tốt đẹp hơn, chúng tôi tiếp tục tái đầu tư vào người dân và đất nước, hỗ trợ các doanh nghiệp và nông dân địa phương, quảng bá sản phẩm Việt Nam và chuyển giao chuyên môn bán lẻ và các biện pháp an toàn thực phẩm cho đất nước. Chúng tôi sẵn sàng vận dụng chuyên môn bán lẻ, kinh doanh, tiếp thị và mạng lưới của mình tại Thái Lan và Châu Âu để hỗ trợ các chương trình xúc tiến của Bộ Công Thương Việt Nam”.