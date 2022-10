Đầu tuần, vàng SJC giao dịch quanh 67 triệu đồng/lượng

31/10/2022 7:44 AM (GMT+7)

Trên thị trường thế giới, đầu giờ sáng ngày 31/10 (giờ Việt Nam), theo‏‏ Kitco, giá vàng giao ngay giảm 1,6 USD/ounce xuống còn 1.644,1 USD/ounce.

Giá vàng trong nước và thế giới chênh nhau hơn 17 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Int)

Giá vàng thế giới được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong bối cảnh thị trường vẫn đang chờ đợi xu hướng rõ ràng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo đó, tuần này, cả thị trường sẽ đổ dồn sự chú ý vào chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới. Với lần tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản được dự kiến chắc chắn “chốt” vào ngày 2/11, nhiều câu hỏi đặt ra liệu quyết định này có làm chậm lại tốc độ tăng lãi suất sau cuộc họp tháng 11 này hay không.

Tuy nhiên, vẫn có 1 số ý kiến từ các chuyên gia lạc quan về thị trường vàng, kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất bắt đầu từ tháng 12, nhằm hỗ trợ giá vàng trong một môi trường đầy biến động. Về mặt kỹ thuật, vàng sẽ biến động xung quanh quyết định của Fed vào thứ 4 tới, vì điều này có thể tác động đến xu hướng của bạc xanh, tùy thuộc vào việc Fed "diều hâu" hay ôn hòa hơn so với các ngân hàng trung ương khác.

Chiến lược gia kim loại Nicky Shiels của MKS PAMP cho biết, các mức hỗ trợ của vàng đã giảm từ 1.675 USD/ounce xuống còn 1.620 USD/ounce. Và cho đến nay, mức đó vẫn được giữ mặc dù đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn.

Trong nước, đầu giờ sáng nay, giá vàng đứng yên, được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng bạc đá quý Sài Gòn ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết 66,1 -67,12 triệu đồng/lượng. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang được mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI ở khu vực Hà Nội đang giao dịch ở mức 66,0 – 67,0 triệu đồng/lượng. Tại TP Hồ Chí Minh, giá vàng đang niêm yết ở mức 65,95 - 66,9 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Qúy giao dịch ở mức 66,05 - 67,05 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương gần 49,3 triệu đồng/lượng (chưa thuế, phí), chênh lệch với giá vàng trong nước trên 17 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng trong nước giảm mạnh theo xu hướng của thế giới. Kết thúc chuỗi tăng liên tiếp trong 2 tuần, giá vàng SJC đã giảm tới 500.000 đồng/lượng, so với cuối tuần trước đó. Lý do được đưa ra là do lực bán vàng mạnh hơn trên thị trường, khiến giá vàng SJC giảm mạnh.

Theo VNBUSINESS