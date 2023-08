Đổ xô săn nhện rừng, ong... bán cho thương lái

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị cơ quan liên quan kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu có dấu hiệu hình sự chuyển cơ quan công an xử lý.