Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (1/4): Dự báo nợ xấu chỉ ở 1,2%, cổ phiếu "ông lớn" BIG 4 ước tăng tới 30%

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua, chỉ số VN-Index dừng tại mức 1.284,09 điểm, tăng nhẹ +2,29 điểm, tương ứng +0,18% so với tuần trước. Thị trường chứng khoán trong nước cũng kết thúc quý đầu năm 2024 với đà tăng rất tốt, khi VN-Index tăng +13,64% so với cuối năm 2023.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đóng cửa tại 242,58 điểm, tăng +0,37% so với cuối tuần trước. Như vậy, HNX-Index cũng kết thúc quý I/2024 tăng +4,99% so với cuối năm 2023. Trong khi đó, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa phiên cuối tuần tại 91,57 điểm, tăng +068% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường trong tuần đạt 27.460 tỷ đồng/phiên, giảm -18,6% so với tuần cao kỷ lục trước đó (33.178 tỷ đồng/phiên).

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có thêm một tuần giao dịch kém tích cực. Theo đó, khối ngoại có tuần bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm, với 4.563 tỷ đồng, nâng lũy kế bán ròng kể từ đầu năm lên 11.550 tỷ đồng.

Dự báo nợ xấu chỉ ở 1,2%, cổ phiếu "ông lớn" BIG 4 ước tăng tới 30% trong năm 2024. Ảnh: VietinBank

Cân nhắc chốt lời tại các cổ phiếu đang gặp khó khăn tại vùng cản

Phiên giao dịch mở đầu tuần mới (1/4), Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, với sự thận trọng hiện tại, có khả năng thị trường sẽ tiếp tục trạng thái thăm dò cung cầu tại vùng 1.277 – 1.290 điểm trong thời gian tới trước khi có tín hiệu cụ thể hơn.

Do vậy, nhà đầu tư cần chậm lại và quan sát diễn biến cung cầu tại vùng thăm dò để đánh giá trạng thái thị trường.

"Hiện tại, nhà đầu tư nên ưu tiên các cổ phiếu đang có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ để nắm giữ, tuy nhiên nên cân nhắc chốt lời tại các cổ phiếu đang gặp khó khăn tại vùng cản để đề phòng rủi ro suy yếu của thị trường", chuyên gia VDSC khuyến nghị.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì đánh giá, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực rung lắc trong những phiên tới và bỏ ngỏ rủi ro xuất hiện những nhịp phân phối tiêu cực.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, ưu tiên cơ cấu tỷ trọng danh mục về ngưỡng an toàn khi chỉ số hoặc cổ phiếu đang nắm giữ vượt đỉnh.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thì khuyến nghị các nhà đầu tư hạn chế mua mới tại thời điểm hiện tại, chỉ duy trì tỷ trọng đối với những nhóm ngành đang thu hút dòng tiền tốt như chứng khoán, ngân hàng.

"Điểm số chung chủ yếu vẫn chịu tác động trực tiếp của 2 nhóm nêu trên và có thể sẽ chịu áp lực lớn nếu cổ phiếu ngân hàng xuất hiện nhịp điều chỉnh sau nhịp tăng tốt vừa qua", chuyên gia VCBS nhận định.

Vietcap (VCSC) thì khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVS của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Ảnh: PVS

Còn theo Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), xét dưới góc nhìn ngắn hạn, thị trường vẫn đang vận động tích cực nhưng chưa vượt cản 1.300, vận động của thị trường hiện tại đang trong trạng thái sẵn sàng vượt cản bởi nền tích lũy đủ tin cậy, tuy nhiên vì ngưỡng 1.300 là ngưỡng cản mạnh nên rất có thể thị trường vẫn cần tích lũy thêm.

SHS có quan điểm tích cực trong ngắn hạn ngay cả khi thị trường có thêm các phiên rung lắc và tích lũy thêm thì nhịp rung lắc tiếp theo mạng tính chất tăng cường tích lũy.

Mã cổ phiếu nào cần quan tâm?

Chứng khoán Vietcap (VCSC) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVS của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.



Cụ thể, VCSC nâng giá mục tiêu của PVS thêm 12% lên 47.800 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua cho PVS. Giá mục tiêu cao hơn là do VCSC nâng dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 thêm 12% (tương ứng +3%/+6%/+14%/+9%/+28% cho các năm 2024/25/26/27/28).

VCSC nâng dự báo chủ yếu do giả định biên lợi nhuận gộp tăng một chút đối với mảng Cơ khí & Xây dựng (M&C) dựa theo kết quả kiểm toán năm 2023, giả định backlog điện gió ngoài khơi ở nước ngoài tăng 67% trong giai đoạn 2024-2030 và giá thuê ngày tăng gấp đôi đối với FPSO Ruby 2 trong giai đoạn 2025-2026.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 sẽ tăng 10% do dự báo doanh thu mảng M&C tăng khoảng 70% so với năm trước, nhờ sự phục hồi của hoạt động thăm dò và khai thác trong nước, dự án điện gió ngoài khơi mới và giả định biên lợi nhuận gộp của M&C sẽ tăng lên 3,5% so với 1,4% vào năm 2023.

Từ đó, VCSC ước tính lợi nhuận sau thuế quý I là 187 tỷ đồng (giảm 13%) do mảng M&C thường ghi nhận doanh thu chủ yếu trong quý IV.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTG của VietinBank.

Trong quý IV/2023, VietinBank có thu nhập lãi thuần đạt 14.572 tỷ đồng (tăng 11,3% so với quý trước, tăng 13,4% so với cùng kỳ); TOI đạt 18.475 tỷ đồng (tăng 6,2% so với quý trước, tăng 7,1% so với cùng kỳ).

Chi phí trích lập dự phòng đạt 4.473 tỷ đồng (giảm 39,9% so với quý trước, giảm 19,2% so với cùng kỳ) khiến lợi nhuận trước thuế đạt 7.699 tỷ đồng (tăng 58,1% so với quý trước, tăng 43,9% so với cùng kỳ).

Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 25.100 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ.

NIM 4 quý 2023 đạt 2,86%, giảm nhẹ 2bps so với quý trước do ảnh hưởng của chi phí vốn cao trong kỳ. KBSV kỳ vọng NIM đã tạo đáy và sẽ có sự hồi phục tốt trong năm 2024 dựa trên: (1) Các khoản huy động lãi suất cao đáo hạn hết trong nửa đầu năm 2024, (2) Lãi suất huy động tiếp tục duy trì mức thấp và (3) Lãi suất cho vay tiếp tục giảm nhưng với đà giảm chậm lại.

Tỷ lệ nợ xấu quý IV/2023 của CTG đạt 1,13% (giảm 24bps so với quý trước), thấp hơn tỷ lệ nợ xấu toàn ngành và thuộc nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống.

Trong năm 2024, với bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục phục hồi, KBSV dự báo nợ xấu tiếp tục duy trì ở vùng thấp đạt 1,2%, giúp cho chi phí trích lập dự phòng chỉ tăng nhẹ từ đó là cơ sở để cải thiện lợi nhuận.

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTG. Giá mục tiêu cho năm 2024 là 46.200 đồng/CP, cao hơn 29,2% so với giá tại ngày 28/03/2023.