Dự báo suy thoái kinh tế năm 2023 ít ảnh hưởng đến vàng trang sức PNJ

Người dân mua vàng tại PNJ. Ảnh: Quốc Hải

Theo SSI Research, doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm 2022 của PNJ lần lượt đạt 25,6 nghìn tỷ đồng (tăng 104% so cùng kỳ) và 1,3 nghìn tỷ đồng (tăng 132% so cùng kỳ).

Kết quả kinh doanh tích cực này có thể được giải thích bởi: nhu cầu bị dồn nén; nỗ lực mở rộng tập khách hàng của PNJ, bao gồm việc mở cửa hàng ở các khu vực cấp 2, cấp 3; và tận dụng các khách hàng hiện tại hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp trong 9 tháng đầu năm 2022 của PNJ lại giảm xuống 17,4% so với 18,5% trong cùng kỳ năm 2021. Điều này do công ty mở thêm các cửa hàng cấp 2-3 và khách hàng thích trang sức có hàm lượng vàng cao hơn để tích trữ.

Biến động của cổ phiếu PNJ so với VN-Index

Nhu cầu vàng theo quý. Nguồn: SSI Research

Tăng trưởng thu nhập ròng từ tháng 10 đến tháng 11 của PNJ cũng giảm xuống mức 15% so với cùng kỳ (so với mức tăng trưởng thu nhập ròng 9 tháng đầu năm 2022 là 132% so với cùng kỳ) do nhu cầu suy yếu và mức cơ sở cao của năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, nhu cầu vàng tại Việt Nam phục hồi tốt với mức tăng 7,8% so với cùng kỳ, và giá trị tuyệt đối cao hơn những năm trước covid. Sự phục hồi của nhu cầu được giải thích do nhu cầu bị dồn nén và nhu cầu mua vàng để tích trữ trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Trong khi nhu cầu vàng trong nửa đầu năm 2022 vượt qua nhu cầu của những năm trước covid, thì nhu cầu trong quý 3 năm 2022 lại giảm nhẹ so với trước covid...

"Chúng tôi lưu ý rằng PNJ tập trung vào nhóm khách hàng trung và cao cấp, những người có thể chưa bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế", chuyên gia của SSI Research, nhận định.

Về triển vọng đầu tư với cổ phiếu PNJ, SSI Research đưa ra mức định giá cổ phiếu mục tiêu 1 năm: 87.800 đồng/cổ phiếu ( giá cổ phiếu tại ngày 30/12/2022 là 89.900 đồng/cổ phiếu).

Theo SSI Research, triển vọng của cổ phiếu PNJ được hình thành bởi các nguyên nhân.

Thứ nhất, do đòn bẩy thấp trong môi trường lãi suất tăng. Tỷ lệ D/E của PNJ thấp nhất trong các doanh nghiệp bán lẻ (chỉ 0,25 lần). Với bảng cân đối kế toán an toàn, công ty có vị thế tốt để giành được thị phần, trong khi các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn phải đóng cửa trong thời kỳ suy thoái sắp tới.

Dự phóng kết quả kinh doanh và hiệu suất đầu tư với PNJ. Nguồn: SSI Research

Thứ hai, do PNJ tập trung vào khách hàng trung và cao cấp, phân khúc này ít bị ảnh hưởng bởi suy thoái.

Cuối cùng, PNJ là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường sẽ giành được thêm thị phần. Trang sức có thương hiệu hiện chiếm khoảng 40% nhu cầu và PNJ chiếm 57% thị phần trang sức có thương hiệu.

Tuy nhiên, nhóm phân tích cũng đưa ra các rủi ro giảm giá của cổ phiếu PNJ, gồm: Giá vàng dao động mạnh có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh số bán vàng miếng; và áp lực lạm phát có thể ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng và nhu cầu trang sức.