Giá bạc hôm nay 22/6 trong nước giảm mạnh sau một tuần biến động dữ dội

Thị trường bạc trong nước vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Nếu như những ngày đầu tuần ghi nhận đà tăng khá tích cực thì áp lực bán gia tăng trong các phiên cuối tuần đã khiến giá bạc đảo chiều giảm mạnh.

Giá bạc hôm nay 22/6: Lao dốc mạnh, xuyên thủng đáy 6 tháng, nhà đầu tư thận trọng trước tín hiệu từ Fed

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc miếng loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat được niêm yết ở mức 2,461 - 2,537 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đối với bạc thỏi loại 1kg, giá giao dịch hiện ở mức 65,63 - 67,65 triệu đồng/kg.

So với thời điểm đóng cửa tuần trước, bạc miếng Ancarat đã giảm từ 108.000 - 112.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, bạc thỏi loại 1kg giảm mạnh tới 2,88 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,99 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Giá bạc miếng loại 1 lượng hiện được niêm yết ở mức 2,459 - 2,535 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với tuần trước, giá mua giảm 113.000 đồng/lượng, trong khi giá bán giảm 117.000 đồng/lượng.

Đáng chú ý, bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý ghi nhận mức giảm sâu hơn khi mất từ 3,02 - 3,12 triệu đồng/kg. Hiện giá giao dịch chỉ còn 65,57 - 67,6 triệu đồng/kg.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), giá bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa tuần ở mức 2,487 - 2,565 triệu đồng/lượng.

Mức giá này thấp hơn 57.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với tuần giao dịch liền trước.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, Sacombank niêm yết ở mức 66,32 - 68,4 triệu đồng/kg, giảm 1,52 triệu đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc hôm nay 22/6 trên thế giới xuyên thủng đáy 6 tháng

Không chỉ thị trường trong nước suy yếu, giá bạc thế giới cũng trải qua một tuần giao dịch đầy áp lực.

Kết thúc tuần, giá bạc giao ngay chỉ còn 64,93 USD/ounce, giảm tới 4,52% so với tuần trước. Đây là mức giảm khá mạnh, đồng thời đánh dấu việc giá bạc đã xuyên thủng vùng đáy thấp nhất trong vòng 6 tháng gần đây.

Đáng chú ý hơn, toàn bộ mức tăng tích lũy trong nửa đầu năm 2026 gần như đã bị xóa sạch khi giá bạc giao ngay hiện thấp hơn 3,34% so với thời điểm cách đây 6 tháng.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng giảm mạnh xuống còn 64,91 USD/ounce, thấp hơn 4,51% so với tuần liền trước.

Nếu xét trong vòng 6 tháng qua, giá bạc tương lai đã giảm tới 3,82%, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những thay đổi trong chính sách tiền tệ toàn cầu.

Fed tiếp tục là nguyên nhân chính gây áp lực lên giá bạc

Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân lớn nhất khiến giá bạc lao dốc thời gian qua đến từ những tín hiệu mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại cuộc họp chính sách gần nhất, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5 - 3,75%. Tuy nhiên, điều khiến thị trường lo ngại là những phát biểu mang tính "diều hâu" của cơ quan này.

Các quan chức Fed cho thấy vẫn sẵn sàng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Sau cuộc họp, thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng. Hiện xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 7 được đánh giá ở mức 38,5%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 lên tới 51,7%.

Đối với bạc cũng như các kim loại quý khác, môi trường lãi suất cao luôn là yếu tố bất lợi.

Khi lãi suất tăng, các tài sản sinh lời như trái phiếu hoặc tiền gửi ngân hàng trở nên hấp dẫn hơn. Ngược lại, bạc là tài sản không tạo ra dòng tiền hay lãi suất nên sức hấp dẫn sẽ suy giảm đáng kể.

Chính vì vậy, việc Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao trong thời gian dài đã tạo áp lực bán mạnh trên thị trường bạc quốc tế.

Căng thẳng địa chính trị chưa đủ sức hỗ trợ giá bạc

Bên cạnh chính sách tiền tệ, giới đầu tư cũng đang theo dõi sát diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz.

Đây là tuyến vận tải chiến lược đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và luôn được xem là điểm nóng có khả năng tác động mạnh đến thị trường hàng hóa.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng những rủi ro hiện tại tại eo biển Hormuz chưa tạo ra áp lực lạm phát lớn như giai đoạn đầu của các cuộc xung đột tại Trung Đông.

Do đó, yếu tố địa chính trị hiện chưa đủ mạnh để kích hoạt dòng tiền trú ẩn quay trở lại thị trường bạc.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư vẫn ưu tiên theo dõi các tín hiệu từ Fed thay vì các diễn biến địa chính trị.

Dự báo giá bạc: Liệu có cơ hội phục hồi?

Theo phân tích kỹ thuật, thị trường bạc đang đứng trước giai đoạn quan trọng khi giá đã lùi về vùng hỗ trợ then chốt.

Đối với phe mua, mục tiêu trước mắt là đưa giá bạc giao ngay quay trở lại vùng kháng cự 65 - 66 USD/ounce.

Nếu thành công vượt qua khu vực này, giá bạc có thể mở rộng đà phục hồi lên các mốc 66,57 USD/ounce và xa hơn là 68,32 USD/ounce.

Ngược lại, phe bán vẫn đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

Mục tiêu tiếp theo của lực bán là kéo giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 63,18 USD/ounce. Nếu mốc này bị phá vỡ, thị trường có thể chứng kiến thêm một nhịp giảm sâu về vùng 62 USD/ounce hoặc thậm chí 61 USD/ounce.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng ngắn hạn của giá bạc vẫn đang nghiêng về phía giảm giá. Tuy nhiên, sau khi giảm mạnh liên tiếp trong nhiều phiên, khả năng xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật cũng không thể loại trừ.



Trong bối cảnh giá bạc hôm nay 22/6 cả trong nước và thế giới đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng với các quyết định mua bán ngắn hạn.

Áp lực từ chính sách tiền tệ của Fed vẫn là yếu tố chi phối chính đối với xu hướng giá bạc. Trong khi đó, các yếu tố hỗ trợ như nhu cầu trú ẩn hay căng thẳng địa chính trị hiện chưa đủ mạnh để tạo ra động lực tăng giá bền vững.

Với việc giá bạc thế giới đã xuyên thủng đáy 6 tháng và đang kiểm định các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong tuần tới. Nhà đầu tư nên theo dõi sát các tín hiệu từ Fed cũng như diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu để có chiến lược giao dịch phù hợp.