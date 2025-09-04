Giá bạc hôm nay 4/9 ở trong nước

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 4/9 ghi nhận đà tăng đáng kể:

Giá bạc hôm nay 4/9: Bứt phá mạnh, chạm mốc cao nhất trong hơn 11 năm

Bạc 999 loại 1 lượng hiện niêm yết ở mức 1.578.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.627.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

So với cùng kỳ năm trước, người mua bạc đã đạt mức lãi lên tới 54,3%, vượt cả tốc độ tăng của vàng là 50,48%.

Ở phân khúc bạc thỏi, loại bạc thỏi 999 1kg được niêm yết ở mức 42.097.895 đồng/thỏi (mua vào) và 43.386.558 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật vào lúc 08h10 ngày 4/9.

Điều này cho thấy, ngoài vàng, bạc đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn cho những người muốn đa dạng hóa danh mục tài sản.

Giá bạc hôm nay 4/9 trên thế giới: Vượt mốc 41 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc ghi nhận 41,09 USD/ounce, tăng mạnh và chính thức vượt ngưỡng 41 USD/ounce – mức cao nhất trong hơn 11 năm qua.

Đây được coi là một bước ngoặt quan trọng đối với thị trường bạc toàn cầu. Theo các nhà phân tích, việc chinh phục thành công mốc này đồng nghĩa với việc bạc đã thoát khỏi trạng thái tích lũy kéo dài, mở ra triển vọng tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, đà tăng của bạc còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong tháng 9, với 92% khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản.

Góc nhìn chuyên gia về xu hướng giá bạc

James Hyerczyk: Triển vọng hướng tới 44,22 USD/ounce

Chuyên gia phân tích James Hyerczyk nhận định rằng, việc phá vỡ ngưỡng 39,53 USD/ounce – mức cản mạnh đã tồn tại suốt từ tháng 7 – đã mở ra khoảng trống kỹ thuật cho bạc có cơ hội tiến lên vùng 44,22 USD/ounce.

Ông cho rằng đây không chỉ là một bước tiến về mặt kỹ thuật, mà còn là tín hiệu tâm lý tích cực, giúp củng cố niềm tin của giới đầu tư vào triển vọng tăng giá dài hạn.

Christopher Lewis: Cảnh báo rủi ro điều chỉnh

Ngược lại, chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis lại đưa ra cái nhìn thận trọng hơn. Ông lưu ý rằng, việc giá bạc tăng quá nhanh trong ngắn hạn có thể kéo theo rủi ro điều chỉnh giảm.

“Trong ba phiên gần đây, bạc liên tục đi lên và hiện đã tiệm cận vùng đỉnh kênh giá, đồng thời chạm ngưỡng quan trọng 42 USD/ounce. Đây là mốc mà giới đầu tư đặc biệt quan tâm, bởi nếu áp lực chốt lời xuất hiện, giá hoàn toàn có thể lùi về khu vực 40 USD/ounce, vốn là ngưỡng hỗ trợ mạnh trước đó,” ông Lewis nhận định.

Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định rằng xu hướng chủ đạo của bạc là đi lên, với mục tiêu xa hơn có thể đạt 50 USD/ounce. Lịch sử biến động giá cho thấy bạc thường trải qua các chu kỳ tăng 2 - 4 phiên liên tiếp, sau đó đi ngang để tích lũy trước khi tiếp tục xu hướng tăng.

Vì sao bạc đang hấp dẫn giới đầu tư?

Có nhiều nguyên nhân khiến bạc trở thành kênh đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh hiện nay:

Tính chất kim loại kép: Bạc không chỉ được coi là kim loại quý mà còn có vai trò quan trọng trong công nghiệp, đặc biệt là sản xuất thiết bị điện tử, năng lượng tái tạo và pin mặt trời.

Tác động từ lãi suất: Khả năng Fed cắt giảm lãi suất sẽ làm suy yếu đồng USD, từ đó thúc đẩy giá các kim loại quý, trong đó có bạc.

Hiệu suất vượt trội: So với vàng, bạc đang có tốc độ tăng trưởng tốt hơn trong vòng 1 năm qua, tạo niềm tin mạnh mẽ cho nhà đầu tư.

Tâm lý thị trường: Khi vàng đã ở mức giá cao, nhiều nhà đầu tư coi bạc là lựa chọn thay thế an toàn nhưng chi phí thấp hơn.

Giá bạc hôm nay 4/9 ghi nhận mức tăng mạnh, cả ở trong nước và thế giới. Với việc chạm ngưỡng trên 41 USD/ounce – cao nhất trong hơn 11 năm, bạc đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới, vừa tạo cơ hội cho nhà đầu tư, vừa khẳng định vị thế là kênh tài sản hấp dẫn trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi sát các tín hiệu từ chính sách tiền tệ của Fed cũng như diễn biến thị trường, để có quyết định hợp lý, tránh rủi ro khi giá có thể điều chỉnh ngắn hạn.