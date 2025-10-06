Giá bạc hôm nay 6/10 ở thị trường trong nước

Giá bạc hôm nay 6/10: Tiếp tục tăng nhẹ, giới đầu tư kỳ vọng FED hạ lãi suất

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, vào lúc 6h sáng nay, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) vẫn giữ nguyên bảng niêm yết so với phiên trước. Cụ thể, giá bạc tại đây ở mức 1.837.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.894.000 đồng/lượng (bán ra), không có sự điều chỉnh so với phiên sáng 5/10.

Tại các điểm giao dịch khác trên địa bàn Hà Nội, giá bạc lại ghi nhận nhịp tăng nhẹ. Hiện giá bạc đang được niêm yết ở mức 1.532.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.566.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 4.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với phiên sáng hôm qua.

Trong khi đó, thị trường TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Giá bạc hôm nay 6/10 hiện giao dịch ở mức 1.534.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.571.000 đồng/lượng (bán ra), đồng loạt tăng 4.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng 5/10.

Các chuyên gia nhận định, diễn biến giá bạc trong nước đang phản ánh rõ xu hướng của thị trường quốc tế, khi kim loại quý này tiếp tục được hưởng lợi từ tâm lý đầu tư phòng thủ trước bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Giá bạc hôm nay 6/10 trên thế giới duy trì xu hướng tăng

Theo dữ liệu từ giabac.net, tại thời điểm 6h sáng nay (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ghi nhận ở mức 48,228 USD/ounce, tăng 0,238 USD/ounce so với phiên sáng 5/10.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương 1.268.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.274.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, lần lượt tăng 2.000 đồng/ounce và 3.000 đồng/ounce so với phiên trước đó.

Đáng chú ý, giá bạc quốc tế hiện vẫn duy trì trên vùng kỹ thuật quan trọng 46,93 USD/ounce, cho thấy lực cầu vẫn khá mạnh. Tại thời điểm khảo sát, giá bạc được niêm yết ở ngưỡng 47,74 USD/ounce, cho thấy xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế.

Động lực thúc đẩy giá bạc tăng

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, thị trường bạc đang được hỗ trợ bởi hai yếu tố chính: kỳ vọng FED sớm hạ lãi suất và sự suy yếu của đồng USD.

“Phe mua đang hướng đến mốc 48,06 USD/ounce, đây là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây”, ông Hyerczyk cho biết. Ông nhận định thêm, khi giá vàng vẫn duy trì quanh vùng đỉnh lịch sử, bạc — vốn có mối tương quan tích cực với vàng — cũng đang hưởng lợi đáng kể từ xu hướng này.

Theo ông, bối cảnh hiện nay rất thuận lợi cho bạc khi FED phát tín hiệu ôn hòa trong các phát biểu gần đây, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ nhưng chưa đủ để kiềm hãm đà tăng của kim loại quý.

Ông Hyerczyk nhấn mạnh: “Với việc giá vàng củng cố quanh mức kỷ lục và FED tỏ ra thận trọng trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ, giá bạc tiếp tục được hưởng lợi từ cả yếu tố tiền tệ lẫn kỹ thuật. Điều này giúp xu hướng tăng của bạc vẫn được duy trì trong ngắn hạn”.

Phân tích kỹ thuật: Bạc vẫn trong xu hướng tăng bền vững

Về mặt kỹ thuật, theo phân tích của các chuyên gia, mức 46,93 USD/ounce đang là ngưỡng hỗ trợ mạnh của giá bạc trong giai đoạn hiện tại. Nếu giá tiếp tục giữ vững trên vùng này, xu hướng tăng sẽ được củng cố.

Ngược lại, nếu giá trượt xuống dưới mức này, bạc có thể bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn, với các vùng hỗ trợ tiếp theo là 45,8 USD/ounce và 44,2 USD/ounce.

Trong kịch bản tích cực, nếu giá bạc vượt qua mốc 48,06 USD/ounce, lực mua có thể được kích hoạt mạnh, đưa thị trường hướng tới vùng 49,8 USD/ounce, mức cao nhất trong nhiều năm qua. Điều này sẽ là tín hiệu củng cố niềm tin của giới đầu tư rằng chu kỳ tăng giá mới của bạc đang hình thành.

Tác động của chính sách tiền tệ Mỹ lên giá bạc

Động thái chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá bạc và các kim loại quý khác. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ ghi nhận dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, các chuyên gia dự báo FED có thể bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất sớm hơn dự kiến, nhằm hỗ trợ tăng trưởng và giảm áp lực lên thị trường lao động.

Việc FED hạ lãi suất sẽ khiến đồng USD suy yếu, từ đó tăng sức hấp dẫn của bạc và vàng — những tài sản được định giá bằng USD. Đây chính là yếu tố cốt lõi thúc đẩy giá bạc tiếp tục tăng trong những phiên gần đây.

Triển vọng ngắn hạn của giá bạc

Các tổ chức tài chính quốc tế nhận định, trong ngắn hạn, giá bạc có thể dao động trong vùng 47–49 USD/ounce, với xu hướng chủ đạo là đi lên. Động lực chính vẫn đến từ kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu phòng hộ rủi ro của nhà đầu tư.

Ngoài ra, nhu cầu sử dụng bạc trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng tái tạo cũng là yếu tố hỗ trợ dài hạn cho giá kim loại này. Sự phát triển của các tấm pin mặt trời, linh kiện điện tử và thiết bị y tế khiến bạc ngày càng trở thành nguyên liệu quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.



Theo các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý trong nước, giá bạc nội địa thường biến động cùng chiều với giá thế giới, song độ trễ vẫn còn rõ rệt do yếu tố tỷ giá và chi phí vận chuyển.

Mức chênh lệch giữa các doanh nghiệp như Phú Quý, PNJ hay DOJI chủ yếu nằm trong khoảng 30.000 – 50.000 đồng/lượng, phản ánh sự linh hoạt trong chính sách niêm yết và nhu cầu từng khu vực.

Các chuyên gia khuyến nghị, trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ diễn biến của đồng USD và các động thái từ FED, bởi bất kỳ tín hiệu thay đổi nào trong chính sách tiền tệ cũng có thể tác động mạnh đến thị trường kim loại quý, trong đó có bạc.



Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy, giá bạc hôm nay 6/10 vẫn đang duy trì xu hướng tăng ổn định. Sức mạnh của đồng USD suy yếu, kỳ vọng FED hạ lãi suất cùng với nhu cầu bạc trong công nghiệp ngày càng lớn đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng giá.

Nếu giá vượt qua mốc 48,06 USD/ounce, khả năng thiết lập kỷ lục mới quanh vùng 49,8 USD/ounce là hoàn toàn có thể trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng với các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng để tránh rủi ro điều chỉnh bất ngờ khi thị trường biến động mạnh.