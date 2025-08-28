Giá heo hơi hôm nay 28/8 tiếp tục giảm tại nhiều tỉnh thành ở miền Nam, miền Trung

Giá heo hơi miền Bắc duy trì ổn định

Giá heo hơi hôm nay (28/8) tại miền Bắc không có biến động, duy trì ổn định trên toàn khu vực, hiện đang dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại các tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên cùng ở mức 55.000 đồng/kg.

Tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai, giá heo vẫn đứng ở mức 54.000 đồng/kg. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cũng không thay đổi, ghi nhận ở mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi giảm đồng loạt ở các tỉnh thành miền Nam. Ảnh: PNF

Giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên đồng loạt giảm

Thị trường heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận một vài địa phương giảm giá.

Cụ thể, giá heo tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Hiện, giá heo tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng xuống 51.000 đồng/kg, Gia Lai còn 53.000 đồng/kg và Lâm Đồng giảm về 56.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hoá, Nghệ An, Huế, Đắk Lắk vẫn neo ở mức 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh giữ nguyên mức giá 52.000 đồng/kg. Tương tự, giá heo tại Quảng Trị là 51.000 đồng/kg và Khánh Hoà là 55.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung – Tây Nguyên hôm nay dao động từ 51.000 – 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam giảm nhẹ ở một số địa phương

Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay cũng theo xu hướng giảm nhẹ ở một số địa phương.

Theo đó, giá heo tại Đồng Nai, An Giang, TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thương lái đang thu mua ở mức 57.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo tại Cần Thơ còn 58.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long cùng giảm 2.000 đồng/kg. Hiện, giá heo tại Tây Ninh và Đồng Tháp cùng là 57.000 đồng/kg, Cà Mau xuống 58.000 đồng/kg, và Vĩnh Long còn 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay được ghi nhận trong khoảng 52.000 – 58.000 đồng/kg.

