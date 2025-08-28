Giá heo hơi hôm nay 28/8 tiếp tục giảm tại nhiều tỉnh thành ở miền Nam, miền Trung
M.H
28/08/2025 11:21 AM (GMT+7)
Giá heo hơi hôm nay 28/8 tiếp tục giảm tại nhiều tỉnh thành ở miền Nam và miền Trung. Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có biến động, duy trì ổn định trên toàn khu vực
Giá heo hơi miền Bắc duy trì ổn định
Giá heo hơi hôm nay (28/8) tại miền Bắc không có biến động, duy trì ổn định trên toàn khu vực, hiện đang dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá heo tại các tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên cùng ở mức 55.000 đồng/kg.
Tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai, giá heo vẫn đứng ở mức 54.000 đồng/kg. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cũng không thay đổi, ghi nhận ở mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
Giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên đồng loạt giảm
Thị trường heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận một vài địa phương giảm giá.
Cụ thể, giá heo tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Hiện, giá heo tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng xuống 51.000 đồng/kg, Gia Lai còn 53.000 đồng/kg và Lâm Đồng giảm về 56.000 đồng/kg.
Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hoá, Nghệ An, Huế, Đắk Lắk vẫn neo ở mức 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh giữ nguyên mức giá 52.000 đồng/kg. Tương tự, giá heo tại Quảng Trị là 51.000 đồng/kg và Khánh Hoà là 55.000 đồng/kg.
Như vậy, giá heo hơi miền Trung – Tây Nguyên hôm nay dao động từ 51.000 – 56.000 đồng/kg.
Giá heo hơi miền Nam giảm nhẹ ở một số địa phương
Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay cũng theo xu hướng giảm nhẹ ở một số địa phương.
Theo đó, giá heo tại Đồng Nai, An Giang, TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thương lái đang thu mua ở mức 57.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo tại Cần Thơ còn 58.000 đồng/kg.
Các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long cùng giảm 2.000 đồng/kg. Hiện, giá heo tại Tây Ninh và Đồng Tháp cùng là 57.000 đồng/kg, Cà Mau xuống 58.000 đồng/kg, và Vĩnh Long còn 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi miền Nam hôm nay được ghi nhận trong khoảng 52.000 – 58.000 đồng/kg.
Thị trường heo hơi cả nước ngày 23/8 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm rải rác tại nhiều địa phương ở cả ba miền, đặc biệt là miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên. Hiện mức giá thu mua heo hơi trên cả nước phổ biến từ 52.000 – 61.000 đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 30/8: Vàng nhẫn tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 30/8 tại thị trường trong nước, giá vàng miếng tăng liên tiếp phá kỷ lục sát mốc 130 triệu, giá vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng lên mốc 124,2 triệu đồng/lượng.
Giá bạc hôm nay 29/8: Đảo chiều tăng trở lại, nhà đầu tư kỳ vọng tín hiệu từ FED
Giá bạc hôm nay 29/8 ghi nhận sự đảo chiều tăng trở lại sau phiên giảm mạnh trước đó, phản ánh tâm lý thận trọng nhưng cũng kỳ vọng của giới đầu tư trước những tín hiệu mới từ kinh tế toàn cầu.
Tin hot thị trường ngày 29/8: Đặt hàng, gia công hàng nghìn TPBVSK nhái nhãn hiệu “Lacto Mason”
Tin hot thị trường ngày 29/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Giá xăng, dầu cùng tăng; Thu hồi toàn quốc kem nghệ E150 và Sofpaifa vì thổi phồng công dụng; Thương mại điện tử Việt Nam lọt Top 10 tăng trưởng nhanh nhất thế giới; Doanh nghiệp bị phạt hơn 700 triệu đồng vì kinh doanh hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ…
Giá vàng hôm nay 29/8: Tăng cao chưa từng có, vàng SJC tiến sát 130 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 29/8 trên thị trường quốc tế tăng chóng mặt, vượt 3.400 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng SJC lập đỉnh cao chưa từng cóvới 128,5 triệu đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay 28/8 tiếp tục giảm tại nhiều tỉnh thành ở miền Nam, miền Trung
Giá heo hơi hôm nay 28/8 tiếp tục giảm tại nhiều tỉnh thành ở miền Nam và miền Trung. Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có biến động, duy trì ổn định trên toàn khu vực
Chi tiết những tuyến đường bị cấm, hạn chế phương tiện ở Hà Nội từ 28/8 đến 5/9
Công an Hà Nội vừa thông báo lịch cấm đường, hạn chế phương tiện để phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.
Giá vàng hôm nay 30/8: Vàng nhẫn tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng
Giá bạc hôm nay 29/8: Đảo chiều tăng trở lại, nhà đầu tư kỳ vọng tín hiệu từ FED
Tin hot thị trường ngày 29/8: Đặt hàng, gia công hàng nghìn TPBVSK nhái nhãn hiệu “Lacto Mason”
Tin hot thị trường ngày 29/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Giá xăng, dầu cùng tăng; Thu hồi toàn quốc kem nghệ E150 và Sofpaifa vì thổi phồng công dụng; Thương mại điện tử Việt Nam lọt Top 10 tăng trưởng nhanh nhất thế giới; Doanh nghiệp bị phạt hơn 700 triệu đồng vì kinh doanh hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ…