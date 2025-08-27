Lượng khách quốc nội và quốc tế qua đường hàng không dự kiến tăng cao dịp 2/9

Hàng không bước vào cao điểm lễ 2/9

Ngày 27/8, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết sản lượng khai thác trên hệ thống các sân bay dự kiến khoảng 11.000 lượt cất hạ cánh, phục vụ hơn 1,8 triệu hành khách.

Trong đó, sản lượng khai thác nội địa khoảng 7.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.400 lượt cất hạ cánh /ngày (tăng 7% so với bình quân ngày bình thường tháng 8/2025, tăng 15% so với cùng kỳ 2024). Số lượng hành khách dự kiến đạt 1,1 triệu hành khách, trung bình 220 nghìn hành khách/ngày (tăng 5% so với ngày bình thường tháng 8/2025, tăng 10% so với cùng kỳ 2024). Ngày cao điểm nhất dự kiến là ngày 29/8 với 1.450 lượt cất hạ cánh và 230 nghìn hành khách.

Đáng chú ý, sản lượng khai thác quốc tế dự kiến 4.000 lượt cất hạ cánh, trung bình 800 lượt cất hạ cánh /ngày (tăng 1-2% so với bình quân ngày bình thường tháng 8/2025, tăng 10% so với cùng kỳ 2024). Số lượng hành khách dự kiến đạt 750 nghìn hành khách, trung bình 150 nghìn hành khách/ngày (tăng 2-3% so với ngày bình thường tháng 8/2025, tăng 20% so với cùng kỳ 2024).

Trong đó, sản lượng khai thác quốc tế chủ yếu tập trung vào các sân bay như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc.

Sản lượng khai thác qua các cảng hàng không dự kiến sẽ vượt mốc 1,8 triệu hành khách trong dịp lễ 2/9. Ảnh: TIA

Riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất, ACV dự kiến lượng khách trung bình ngày đạt khoảng 125 nghìn hành khách (75 nghìn khách nội địa, 50 nghìn khách quốc tế), tăng khoảng 6% so với lượng khách hiện tại (118 nghìn lượt khách/ngày). Riêng hai ngày cao điểm 30/8 và 2/9, con số có thể lên tới 750 chuyến bay và 130 nghìn hành khách.

Trước đó, để phục vụ lễ 2/9, hãng hàng không Vietjet cho biết đơn vị sẽ bổ sung thêm 10.000 chỗ trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9. Việc tăng cường chuyến bay nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển lớn của người dân và du khách từ khắp nơi về Hà Nội tham dự đại lễ, đồng thời phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng trong dịp lễ.

Ngoài ra, các chuyến bay bổ sung được triển khai trên nhiều đường bay kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế… nhằm giúp hành khách hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Hành khách tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Một đại diện khác hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay hãng sẽ tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm từ 29/8 đến 3/9. Cụ thể, hãng sẽ cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến, tăng hơn 100.000 chỗ so với năm trước.

Trên mạng bay nội địa, hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng; giữa Hà Nội, TP.HCM và Cam Ranh, Đà Lạt, Huế... Tổng số ghế nội địa của hãng đạt gần 418.000 ghế, tương ứng hơn 2.100 chuyến bay, tăng 30% so với cùng kỳ 2024.

Các đường bay quốc tế được tăng chuyến nhiều nhất là giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc. Tổng số ghế quốc tế đạt gần 177.000 chỗ, tương ứng hơn 760 chuyến bay, tăng 18% so với năm trước.