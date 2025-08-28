Lời khen bất ngờ của ông Trump giúp cổ phiếu công ty bút Hàn Quốc tăng vọt 60%

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngắm chiếc bút gỗ thủ công trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh Straitstimes.

Chiếc bút máy mà ông Trump chú ý được chế tác thủ công bởi Zenyle, một hãng không niêm yết của Hàn Quốc chuyên sản xuất bút gỗ cao cấp. Phần ngòi bút do Monami, công ty văn phòng phẩm được niêm yết, cung cấp.

Trong phiên 26/8, cổ phiếu Monami tăng tới 24%, nâng tổng mức tăng hai ngày lên hơn 60%.

Chiếc bút màu nâu khắc hình phượng hoàng truyền thống Hàn Quốc đã được Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đặt làm riêng. Công ty đã tạm dừng hoàn toàn việc bán bút do đơn hàng tăng vọt. Zenyle cho biết thêm rằng, chiếc bút mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sử dụng là hàng đặt riêng và không được bày bán đại trà.



Trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với ông Lee tại Nhà Trắng hôm 25/8, ông Trump đã dành gần hai phút ngắm nghía cây bút, hỏi về nguồn gốc và khen ngợi: “Đây là một cây bút rất đẹp. Nét viết tuyệt vời, độ dày hoàn hảo”. Ông thậm chí còn đùa với các trợ lý: “Hãy lấy cây bút này cho tôi”.

Ngay sau đó, Tổng thống Lee đã tặng ông Trump cây bút, nói rằng nó sẽ hữu ích với “chữ ký phức tạp” của ông.

Cuộc gặp thượng đỉnh cũng chứng kiến hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn thống nhất duy trì thỏa thuận thuế quan gần đây, tăng cường hợp tác về an ninh tập thể, vấn đề Triều Tiên và ngành đóng tàu.

Bên cạnh đó, Korean Air công bố kế hoạch đặt hàng hơn 100 máy bay Boeing, trong khi Hyundai Motor nâng mức đầu tư tại Mỹ lên 26 tỷ USD đến năm 2028, từ mức 21 tỷ USD trước đây.