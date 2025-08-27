Trung Quốc ráo riết gom vàng, thị trường vàng thế giới chao đảo

Phương Đăng (theo Reuters)

27/08/2025 4:44 PM (GMT+7)

Theo số liệu từ Cục Thống kê và Điều tra Dân số Hong Kong, lượng nhập khẩu ròng vàng của Trung Quốc qua Hong Kong đã tăng 126,81% trong tháng 7, đạt 43,9 tấn, so với 19,3 tấn của tháng trước.


Tháng 7 đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) gom vàng vào dự trữ ngoại hối.  

Trung Quốc – “người chơi lớn” chi phối thị trường vàng

Là quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới, mọi động thái mua vàng của Trung Quốc đều có tác động mạnh đến thị trường toàn cầu. Việc nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 7 được xem là tín hiệu cho thấy nhu cầu tích trữ vàng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều bất ổn.

Dù vậy, số liệu từ Hong Kong được công bố ngày 26/8 chỉ phản ánh một phần bức tranh tổng thể. Trên thực tế, Trung Quốc còn nhập vàng qua các kênh khác như Thượng Hải và Bắc Kinh, khiến lượng vàng thực tế mà nước này đưa vào trong tháng 7 có thể cao hơn đáng kể.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục gom vàng

Đáng chú ý, tháng 7 đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bổ sung vàng vào dự trữ ngoại hối. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm đa dạng hóa tài sản dự trữ, giảm phụ thuộc vào USD và củng cố niềm tin vào đồng Nhân dân tệ.

Theo dữ liệu chính thức, lượng vàng dự trữ của Trung Quốc đã tăng ổn định kể từ cuối năm 2022, đưa Bắc Kinh trở thành một trong những quốc gia tích lũy vàng nhiều nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn.

Thị trường vàng toàn cầu chịu áp lực

Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết nhu cầu vàng toàn cầu trong quý II/2025 tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.248,8 tấn. Trong đó, dòng vốn đầu tư vào vàng tăng tới 78% so với cùng kỳ, phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro trước biến động kinh tế và địa chính trị.

Động thái nhập khẩu vàng mạnh mẽ từ Trung Quốc càng làm thị trường quốc tế thêm biến động. Các nhà phân tích cho rằng nếu xu hướng này tiếp diễn, giá vàng có thể tiếp tục neo ở mức cao, thậm chí lập đỉnh mới trong năm nay.

Việc Trung Quốc tăng tốc gom vàng không chỉ đơn thuần là câu chuyện kinh tế mà còn mang yếu tố chiến lược. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt, đồng USD biến động mạnh và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu ảm đạm, vàng tiếp tục được coi là “hầm trú ẩn an toàn” của cả nhà đầu tư lẫn chính phủ.

