Các gia đình Trung Quốc tiết kiệm được số tiền khổng lồ, thổi bùng cơn sốt chứng khoán
Phương Đăng (theo Business Insider)
26/08/2025 8:30 AM (GMT+7)
Các hộ gia đình Trung Quốc đã tích trữ được lượng tiền mặt kỷ lục trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái và giờ đây đang đổ tiền vào thị trường chứng khoán, theo Business Insider.
Sau nhiều năm ảm đạm, chứng khoán Trung Quốc đang bùng nổ. Chỉ số Shanghai Composite — vốn do nhà đầu tư cá nhân chi phối — đã tăng khoảng 13% từ đầu năm đến nay, trong khi chỉ số blue-chip CSI 300 tăng 10%.
Cơn sốt này không chỉ giới hạn ở đại lục. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông đã tăng khoảng 30% từ đầu năm 2025, được tiếp sức bởi dòng vốn khổng lồ từ nhà đầu tư Trung Quốc đại lục.
Theo phân tích của Reuters, nhà đầu tư đã rót số tiền kỷ lục 90 tỷ USD vào cổ phiếu Hồng Kông trong nửa đầu năm nay.
Vẫn còn dư địa tăng trưởng
Người tiêu dùng Trung Quốc hiện đang nắm giữ lượng tiết kiệm khổng lồ gần 162 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 22,5 nghìn tỷ USD) — gần gấp đôi so với năm 2020 — nhưng vẫn dè dặt trong việc mua bất động sản, theo Business Insider.
“Thị trường đã có nhiều biến động, nhưng vẫn còn rất nhiều tiền mặt ở trong dân”, Rory Green, Kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc tại GlobalData.TS Lombard bình luận.
Đợt tăng giá còn được châm ngòi bởi sự cường điệu quanh mô hình trí tuệ nhân tạo R-1 của công ty DeepSeek, khiến chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông tăng vọt trong năm nay.
Tuy nhiên, định giá cổ phiếu vẫn ở mức thấp; tỷ lệ giá trị thị trường so với GDP và so với lượng tiết kiệm hộ gia đình đều dưới mức trung bình lịch sử, Green cho biết.
“Điều chỉnh theo rủi ro chính trị và tốc độ tăng trưởng chậm mang tính cấu trúc, chúng tôi cho rằng chứng khoán Trung Quốc vẫn còn dư địa tăng”, ông viết.
Quan trọng không kém là yếu tố tâm lý theo đà, bởi các đợt thị trường giá lên ở Trung Quốc thường “nhanh và dữ dội,” Green nhấn mạnh thêm.
Thị trường tăng nóng che giấu nền kinh tế yếu
Bất chấp cơn sốt cổ phiếu, nền kinh tế Trung Quốc vốn đã suy yếu vẫn mong manh trong bối cảnh cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào.
Giá nhà lại tiếp tục giảm trong tháng 7, trong khi tăng trưởng bán lẻ chững lại chỉ còn 3,7% so với cùng kỳ năm trước — mức thấp nhất trong năm nay. Áp lực giảm phát vẫn đeo bám.
Bắc Kinh đã phát tín hiệu sẵn sàng hành động, cam kết chống giảm phát và kiềm chế những cuộc chiến giá phá hoại.
“Tất nhiên, thị trường chứng khoán không phải là nền kinh tế, đặc biệt ở Trung Quốc, nơi nền kinh tế thường tăng trưởng nhanh hơn thị trường tài chính”, ông Green viết.
“Tuy nhiên, nhờ tỷ lệ tham gia rất lớn của nhà đầu tư cá nhân, chứng khoán có thể trở thành chỉ báo sớm về niềm tin tiêu dùng; và hiện tại, tín hiệu đó rõ ràng là cực kỳ tích cực”, ông cho biết thêm.
Dẫu vậy, rủi ro vẫn còn: Đàm phán Mỹ - Trung thất bại, kích thích kinh tế yếu ớt và giảm phát kéo dài đều có thể “giáng đòn” vào nhà đầu tư cá nhân.
Nhưng trước mắt, ông Green cho rằng tâm lý đang chiếm ưu thế: “Hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) mạnh hơn cả yếu tố vĩ mô".
Chuyên gia quốc tế dự báo giá vàng cuối năm 2025: Cú hích nào kích hoạt đợt bùng nổ mới?
Giá vàng đã vượt qua các kỷ lục trước đó trong năm nay, nhưng liệu đà tăng này có tiếp tục? Dưới đây là dự báo giá vàng cho mùa thu năm 2025:
Lời khen bất ngờ của ông Trump giúp cổ phiếu công ty bút Hàn Quốc tăng vọt 60%
Một lời khen bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến cổ phiếu của một công ty văn phòng phẩm Hàn Quốc lập tức tăng vọt hơn 60% - mức tăng mạnh nhất trong vòng 19 tháng.
Chủ sở hữu Shopee trở thành công ty có giá trị nhất Đông Nam Á
Tập đoàn công nghệ Sea của Singapore đã chính thức giành lại danh hiệu công ty đại chúng có giá trị nhất Đông Nam Á, vượt qua DBS Group Holdings sau cú hồi phục ngoạn mục 300% nhờ sức mạnh của mảng thương mại điện tử Shopee.
Trump tuyên bố bãi nhiệm thống đốc FED Lisa Cook, gây tranh cãi chưa từng có
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ lập tức bãi nhiệm quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook, cáo buộc bà đưa thông tin sai trong hồ sơ thế chấp và viện dẫn quyền hạn hiến định. Đây là lần đầu một tổng thống tìm cách sa thải thành viên lãnh đạo Fed.
Bị từ chối ghế CEO phũ phàng, nữ tỷ phú có pha trả đũa ngoạn mục khi mua đứt công ty, sa thải sếp cũ
Trong giới kinh doanh Mỹ, câu chuyện về Julia Stewart – cựu nữ lãnh đạo của chuỗi nhà hàng Applebee – đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bất kỳ ai từng bị đánh giá thấp. Từng bị thẳng thừng từ chối cơ hội trở thành CEO, nhưng sau đó, Stewart đã có màn “trả đũa” đầy ngoạn mục: Mua lại chính công ty này và sa thải người từng chặn đứng sự nghiệp của mình.
