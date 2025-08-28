Chủ sở hữu Shopee trở thành công ty có giá trị nhất Đông Nam Á
Phương Đăng (theo Bloomberg)
28/08/2025 8:09 AM (GMT+7)
Tập đoàn công nghệ Sea của Singapore đã chính thức giành lại danh hiệu công ty đại chúng có giá trị nhất Đông Nam Á, vượt qua DBS Group Holdings sau cú hồi phục ngoạn mục 300% nhờ sức mạnh của mảng thương mại điện tử Shopee.
Theo Bloomberg, cổ phiếu Sea đã tăng 1,1% tại New York ngày 25/8, đưa vốn hóa thị trường lên 111 tỷ USD (143 tỷ SGD). Trong khi đó, chỉ vài giờ sau, cổ phiếu DBS giảm 0,6% tại Singapore ngày 26/8, khiến giá trị vốn hóa còn 110,3 tỷ USD – chính thức nhường lại ngôi đầu cho Sea.
Từ đầu năm 2024, cổ phiếu Sea đã tăng hơn 4 lần khi niềm tin của giới đầu tư đối với vị thế thống trị của công ty trong khu vực ngày càng củng cố. Shopee tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu thương mại điện tử Đông Nam Á – thị trường hơn 675 triệu dân – bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ TikTok (ByteDance), Lazada (Alibaba) và tân binh Temu.
Tháng 8 vừa qua, Sea công bố doanh số kỷ lục vượt dự báo, cho thấy chiến lược đầu tư nhiều năm vào nền tảng trực tuyến và hệ thống giao vận đã mang lại hiệu quả. Mảng logistics SPX Express – “vũ khí bí mật” ít người biết đến – vận hành nhờ mạng lưới hàng chục nghìn lao động bán thời gian như nội trợ, sinh viên, người nghỉ hưu, giúp hãng duy trì tốc độ giao hàng ổn định.
Sau chiến dịch cắt giảm chi phí quyết liệt, CEO Forrest Li đã đưa Sea quay lại quỹ đạo lợi nhuận. Hãng cũng đang mở rộng sang mảng tài chính số, nhằm thuyết phục nhà đầu tư về tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Trong khi đó, DBS – ngân hàng lớn nhất Singapore – cũng không kém cạnh khi cổ phiếu tăng 65% từ đầu năm 2024, đạt mức cao kỷ lục. Ngân hàng này cam kết chia hàng tỷ USD cho cổ đông thông qua tăng cổ tức và chương trình mua lại, hủy cổ phiếu nhờ kết quả kinh doanh vượt trội từ mảng cho vay và quản lý tài sản.
Chuyên gia quốc tế dự báo giá vàng cuối năm 2025: Cú hích nào kích hoạt đợt bùng nổ mới?
Giá vàng đã vượt qua các kỷ lục trước đó trong năm nay, nhưng liệu đà tăng này có tiếp tục? Dưới đây là dự báo giá vàng cho mùa thu năm 2025:
Lời khen bất ngờ của ông Trump giúp cổ phiếu công ty bút Hàn Quốc tăng vọt 60%
Một lời khen bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến cổ phiếu của một công ty văn phòng phẩm Hàn Quốc lập tức tăng vọt hơn 60% - mức tăng mạnh nhất trong vòng 19 tháng.
Chủ sở hữu Shopee trở thành công ty có giá trị nhất Đông Nam Á
Tập đoàn công nghệ Sea của Singapore đã chính thức giành lại danh hiệu công ty đại chúng có giá trị nhất Đông Nam Á, vượt qua DBS Group Holdings sau cú hồi phục ngoạn mục 300% nhờ sức mạnh của mảng thương mại điện tử Shopee.
Trump tuyên bố bãi nhiệm thống đốc FED Lisa Cook, gây tranh cãi chưa từng có
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ lập tức bãi nhiệm quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook, cáo buộc bà đưa thông tin sai trong hồ sơ thế chấp và viện dẫn quyền hạn hiến định. Đây là lần đầu một tổng thống tìm cách sa thải thành viên lãnh đạo Fed.
Các gia đình Trung Quốc tiết kiệm được số tiền khổng lồ, thổi bùng cơn sốt chứng khoán
Các hộ gia đình Trung Quốc đã tích trữ được lượng tiền mặt kỷ lục trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái và giờ đây đang đổ tiền vào thị trường chứng khoán, theo Business Insider.
Bị từ chối ghế CEO phũ phàng, nữ tỷ phú có pha trả đũa ngoạn mục khi mua đứt công ty, sa thải sếp cũ
Trong giới kinh doanh Mỹ, câu chuyện về Julia Stewart – cựu nữ lãnh đạo của chuỗi nhà hàng Applebee – đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bất kỳ ai từng bị đánh giá thấp. Từng bị thẳng thừng từ chối cơ hội trở thành CEO, nhưng sau đó, Stewart đã có màn “trả đũa” đầy ngoạn mục: Mua lại chính công ty này và sa thải người từng chặn đứng sự nghiệp của mình.
Chuyên gia quốc tế dự báo giá vàng cuối năm 2025: Cú hích nào kích hoạt đợt bùng nổ mới?
Lời khen bất ngờ của ông Trump giúp cổ phiếu công ty bút Hàn Quốc tăng vọt 60%
Chủ sở hữu Shopee trở thành công ty có giá trị nhất Đông Nam Á
Trump tuyên bố bãi nhiệm thống đốc FED Lisa Cook, gây tranh cãi chưa từng có
Các gia đình Trung Quốc tiết kiệm được số tiền khổng lồ, thổi bùng cơn sốt chứng khoán
Bị từ chối ghế CEO phũ phàng, nữ tỷ phú có pha trả đũa ngoạn mục khi mua đứt công ty, sa thải sếp cũ
Trong giới kinh doanh Mỹ, câu chuyện về Julia Stewart – cựu nữ lãnh đạo của chuỗi nhà hàng Applebee – đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bất kỳ ai từng bị đánh giá thấp. Từng bị thẳng thừng từ chối cơ hội trở thành CEO, nhưng sau đó, Stewart đã có màn “trả đũa” đầy ngoạn mục: Mua lại chính công ty này và sa thải người từng chặn đứng sự nghiệp của mình.