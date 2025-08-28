Chủ sở hữu Shopee trở thành công ty có giá trị nhất Đông Nam Á

Cổ phiếu của công ty mẹ Shopee là Sea đã tăng gấp 4 lần kể từ đầu năm 2024 khi các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng vào sức mạnh của công ty trong khu vực. Ảnh: ST FILE

Theo Bloomberg, cổ phiếu Sea đã tăng 1,1% tại New York ngày 25/8, đưa vốn hóa thị trường lên 111 tỷ USD (143 tỷ SGD). Trong khi đó, chỉ vài giờ sau, cổ phiếu DBS giảm 0,6% tại Singapore ngày 26/8, khiến giá trị vốn hóa còn 110,3 tỷ USD – chính thức nhường lại ngôi đầu cho Sea.

Từ đầu năm 2024, cổ phiếu Sea đã tăng hơn 4 lần khi niềm tin của giới đầu tư đối với vị thế thống trị của công ty trong khu vực ngày càng củng cố. Shopee tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu thương mại điện tử Đông Nam Á – thị trường hơn 675 triệu dân – bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ TikTok (ByteDance), Lazada (Alibaba) và tân binh Temu.

Tháng 8 vừa qua, Sea công bố doanh số kỷ lục vượt dự báo, cho thấy chiến lược đầu tư nhiều năm vào nền tảng trực tuyến và hệ thống giao vận đã mang lại hiệu quả. Mảng logistics SPX Express – “vũ khí bí mật” ít người biết đến – vận hành nhờ mạng lưới hàng chục nghìn lao động bán thời gian như nội trợ, sinh viên, người nghỉ hưu, giúp hãng duy trì tốc độ giao hàng ổn định.

Sau chiến dịch cắt giảm chi phí quyết liệt, CEO Forrest Li đã đưa Sea quay lại quỹ đạo lợi nhuận. Hãng cũng đang mở rộng sang mảng tài chính số, nhằm thuyết phục nhà đầu tư về tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Trong khi đó, DBS – ngân hàng lớn nhất Singapore – cũng không kém cạnh khi cổ phiếu tăng 65% từ đầu năm 2024, đạt mức cao kỷ lục. Ngân hàng này cam kết chia hàng tỷ USD cho cổ đông thông qua tăng cổ tức và chương trình mua lại, hủy cổ phiếu nhờ kết quả kinh doanh vượt trội từ mảng cho vay và quản lý tài sản.