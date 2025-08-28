Apple đang chuẩn bị cho một sự kiện 'gây sốc'
Phương Đăng (theo BI)
28/08/2025 8:11 AM (GMT+7)
Nhiều đồn đoán cho rằng iPhone 17 sẽ ra mắt tại sự kiện này, có thể mang đến một thiết kế mới lạ so với các mẫu trước. Trên mạng xã hội X, CEO Tim Cook úp mở về một sự kiện “đầy choáng ngợp”, khiến giới công nghệ nóng lòng chờ đợi.
Sự kiện tháng 9 từ lâu đã trở thành dấu mốc quan trọng của Apple, nơi hãng giới thiệu iPhone mới và định hình chiến lược cho cả năm. Năm ngoái, sự kiện “Glowtime” công bố dòng iPhone 16 cùng chương trình trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, nhưng công nghệ này đến nay vẫn gặp nhiều trục trặc và bị đặt dấu hỏi về tiến độ. Năm nay, Apple ấn định sự kiện mùa thu vào ngày 9/9/2025, CEO Tim Cook đã xác nhận.
Nhiều chuyên gia dự báo iPhone 17 có thể xuất hiện với phiên bản mỏng nhẹ mang tên “iPhone Air”.
Bloomberg tiết lộ Apple đang triển khai kế hoạch ba năm nhằm “tái phát minh” iPhone, khởi đầu bằng mẫu siêu mỏng này. Tuy nhiên, một số nhà phân tích, như William Kerwin của Morningstar, cho rằng việc chỉ làm iPhone mỏng hơn có thể chưa đủ để thúc đẩy doanh số mạnh mẽ.
Trên thực tế, doanh thu iPhone vẫn khá khả quan. Quý III năm tài chính 2025, Apple ghi nhận doanh số iPhone đạt 45 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Dù vậy, theo chuyên gia Dipanjan Chatterjee từ Forrester, Apple nên tập trung cải tiến dần dần để giữ chân khách hàng trung thành, thay vì chỉ chạy theo những thay đổi đột phá về hình thức.
