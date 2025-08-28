Apple đang chuẩn bị cho một sự kiện 'gây sốc'

Phương Đăng (theo BI)

28/08/2025 8:11 AM (GMT+7)

Nhiều đồn đoán cho rằng iPhone 17 sẽ ra mắt tại sự kiện này, có thể mang đến một thiết kế mới lạ so với các mẫu trước. Trên mạng xã hội X, CEO Tim Cook úp mở về một sự kiện “đầy choáng ngợp”, khiến giới công nghệ nóng lòng chờ đợi.

Sự kiện tháng 9 từ lâu đã trở thành dấu mốc quan trọng của Apple, nơi hãng giới thiệu iPhone mới và định hình chiến lược cho cả năm. Năm ngoái, sự kiện “Glowtime” công bố dòng iPhone 16 cùng chương trình trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, nhưng công nghệ này đến nay vẫn gặp nhiều trục trặc và bị đặt dấu hỏi về tiến độ. Năm nay, Apple ấn định sự kiện mùa thu vào ngày 9/9/2025, CEO Tim Cook đã xác nhận.

Nhiều chuyên gia dự báo iPhone 17 có thể xuất hiện với phiên bản mỏng nhẹ mang tên “iPhone Air”.

Bloomberg tiết lộ Apple đang triển khai kế hoạch ba năm nhằm “tái phát minh” iPhone, khởi đầu bằng mẫu siêu mỏng này. Tuy nhiên, một số nhà phân tích, như William Kerwin của Morningstar, cho rằng việc chỉ làm iPhone mỏng hơn có thể chưa đủ để thúc đẩy doanh số mạnh mẽ.

Trên thực tế, doanh thu iPhone vẫn khá khả quan. Quý III năm tài chính 2025, Apple ghi nhận doanh số iPhone đạt 45 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Dù vậy, theo chuyên gia Dipanjan Chatterjee từ Forrester, Apple nên tập trung cải tiến dần dần để giữ chân khách hàng trung thành, thay vì chỉ chạy theo những thay đổi đột phá về hình thức.

Mức thuế cao nhất thế giới của ông Trump có hiệu lực, Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi tự lực cánh sinh

Mức thuế cao nhất thế giới của ông Trump có hiệu lực, Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi tự lực cánh sinh

28/08/2025 8:11 AM

OpenAI bị kiện vì vụ tự tử của một thiếu niên sử dụng chatGPT

OpenAI bị kiện vì vụ tự tử của một thiếu niên sử dụng chatGPT

28/08/2025 8:11 AM

Ford thu hồi khẩn cấp gần 500.000 xe vì lỗi phanh nghiêm trọng

Ford thu hồi khẩn cấp gần 500.000 xe vì lỗi phanh nghiêm trọng

Hãng xe biểu tượng của Mỹ Ford Motor vừa ra lệnh thu hồi khẩn cấp gần nửa triệu xe tại thị trường Mỹ, sau khi phát hiện nguy cơ rò rỉ dầu phanh có thể làm tăng quãng đường dừng xe và gây tai nạn.

Nghịch lý ở châu Âu: Tesla bị ghẻ lạnh, xe điện Trung Quốc lên ngôi

Nghịch lý ở châu Âu: Tesla bị ghẻ lạnh, xe điện Trung Quốc lên ngôi

Doanh số Tesla tại châu Âu tiếp tục lao dốc trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp sụt giảm, trong khi đối thủ Trung Quốc BYD lại tăng trưởng bùng nổ, theo số liệu vừa công bố ngày 28/8.

CEO Nvidia trấn an lo ngại, dự báo thị trường chip AI sẽ thành nghìn tỷ đô

CEO Nvidia trấn an lo ngại, dự báo thị trường chip AI sẽ thành nghìn tỷ đô

CEO của Nvidia, Jensen Huang, đã bác bỏ lo ngại về sự kết thúc của cơn sốt chi tiêu cho chip trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời dự đoán các cơ hội sẽ mở rộng thành một thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD trong 5 năm tới.

