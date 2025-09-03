Giá vàng chiều nay 3/9: Tiếp tục phá đỉnh, vàng SJC tăng lên mốc 133,4 triệu đồng/lượng
V.A
03/09/2025 3:06 PM (GMT+7)
Giá vàng chiều nay 3/9, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh. Hiện giá vàng miếng SJC 133,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn trơn 128,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng chiều nay 3/9 ở trong nước tăng cao chưa từng có
Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên Thế giới tiếp thị, vào chiều nay (3/9), Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 2,8 triệu đồng/lượng bán ra so với ngày hôm qua.
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 2,8 triệu đồng/lượng bán ra so với ngày hôm qua.
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 131,4-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 2,8 triệu đồng/lượng bán ra so với ngày hôm qua.
PNJ niêm yết giá vàng ở mức 125,5-128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 1 triệu đồng/lượng bán ra so với ngày hôm qua.
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 131-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 2,9 triệu đồng/lượng bán ra so với ngày hôm qua.
Tương tự vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay cũng tăng mạnh. Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 124,5-127,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 124,7-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 124,3-127,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
