Giá vàng hôm nay 3/9 tại thị trường trong nước: Giao dịch đi ngang, nhẫn tròn tăng mạnh

Mở cửa phiên giao dịch sáng 3/9, giá vàng miếng trong nước duy trì xu hướng ổn định, hầu như không có biến động so với chốt phiên trước đó.

Giá vàng hôm nay 3/9: Tăng dựng đứng, vượt mốc 3.500 USD/ounce

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với hôm qua.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá tại 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết vàng SJC ở mức 128,1 - 130,6 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước.

Điểm đáng chú ý là giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tăng mạnh, giao dịch ở 124,5 - 127,5 triệu đồng/lượng, tức tăng thêm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh vàng nhẫn lên 124,7 - 127,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Diễn biến này cho thấy, trong khi giá vàng miếng đứng yên, thì vàng nhẫn – vốn được nhiều người dân ưa chuộng để tích trữ và làm quà tặng – lại có biến động tăng rõ rệt.

Giá vàng hôm nay 3/9 trên thế giới: Vượt ngưỡng 3.500 USD/ounce, lập kỷ lục mới

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 4h00 sáng 3/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 3.502,22 USD/ounce, tăng 27,71 USD/ounce so với hôm qua. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch, giá vàng đã có lúc chạm mức 3.508,50 USD/ounce, mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.502 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,89 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Song song đó, hợp đồng tương lai vàng Mỹ giao tháng 12 cũng tăng 1,1% lên 3.554,30 USD/ounce. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 33%, phản ánh dòng tiền lớn đổ vào kim loại quý trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu nhiều biến động.

Nguyên nhân giá vàng tăng vọt

1. Kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất

Theo dữ liệu từ CME FedWatch, thị trường dự báo tới 90% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp ngày 17/9. Vàng – vốn là tài sản không sinh lãi – thường hưởng lợi lớn khi lãi suất hạ.

Chuyên gia Suki Cooper (Standard Chartered) nhận định rằng vàng đang bước vào mùa tiêu thụ mạnh, kết hợp với kỳ vọng Fed hạ lãi suất, khiến giá vàng có cơ hội tiếp tục lập thêm các kỷ lục. Bà dự báo giá trung bình quý III sẽ ở mức 3.500 USD/ounce và có thể đạt 3.700 USD/ounce trong quý IV/2025.

2. Ngân hàng trung ương toàn cầu tăng mua vàng

Nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục gia tăng dự trữ vàng, coi đây là biện pháp đa dạng hóa khỏi đồng USD. Xu hướng này hỗ trợ mạnh cho giá vàng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

3. Căng thẳng địa chính trị và chính sách tại Mỹ

Những bất ổn trong chính sách dưới thời Tổng thống Donald Trump, cùng căng thẳng Nga – Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đã thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

4. Sức hút từ các quỹ ETF

SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – cho biết lượng nắm giữ của họ tăng 1,01% vào thứ Sáu, đạt 977,68 tấn, cao nhất kể từ tháng 8/2022. Đây là tín hiệu cho thấy dòng vốn tổ chức đang quay trở lại với vàng.

Ý kiến chuyên gia: Vàng có thể còn lập thêm kỷ lục mới

Zain Vawda (OANDA): Một báo cáo việc làm yếu của Mỹ có thể khiến thị trường thảo luận khả năng Fed cắt giảm lãi suất tới 0,5%. Dù kịch bản này ít khả thi, nhưng chỉ cần kỳ vọng đó cũng có thể đẩy giá vàng tăng thêm.

John Weyer (Walsh Trading): Đà tăng của vàng gần đây phản ánh sự lo ngại về thị trường lao động Mỹ. Nếu giá vượt mốc 3.534 USD/ounce, vàng có thể thu hút thêm dòng tiền lớn.

Alex Kuptsikevich (FxPro): Về kỹ thuật, vàng đang tiến sát ngưỡng kháng cự quan trọng 3.430 USD/ounce. Ông cảnh báo khả năng điều chỉnh về vùng 3.300 - 3.315 USD/ounce vẫn có thể xảy ra, dù xu hướng dài hạn vẫn lạc quan.

Thị trường vàng trong nước: Chờ tác động từ Nghị định 232

Ở trong nước, các chuyên gia cho rằng thị trường vàng sẽ có thay đổi đáng kể khi Nghị định 232 về quản lý vàng chính thức có hiệu lực trong hơn một tháng tới.

TS. Đinh Trọng Thịnh: Việc chấm dứt cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng chưa chắc đã giúp giá giảm ngay, nhưng sẽ góp phần gia tăng nguồn cung, tạo sự bình đẳng cho doanh nghiệp và bảo vệ người tiêu dùng.

Ông Trần Duy Phương (chuyên gia vàng): Dự báo từ đầu tháng 11, khi doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu và đưa vàng ra thị trường, chênh lệch giá vàng trong nước có thể giảm mạnh từ gần 20 triệu đồng/lượng xuống còn 12-13 triệu đồng/lượng.

Các kim loại quý khác

Giá bạc: giảm 0,5% xuống 40,48 USD/ounce.

Bạch kim: giảm 0,7% xuống 1.389,75 USD/ounce.

Palladium: giảm 1,4% xuống 1.121,75 USD/ounce.

Sự trái chiều giữa vàng và các kim loại quý khác cho thấy vàng đang hưởng lợi nhiều hơn từ dòng tiền trú ẩn và kỳ vọng lãi suất.

Triển vọng ngắn và dài hạn về giá vàng

Trong ngắn hạn, vàng có thể chịu điều chỉnh kỹ thuật quanh vùng 3.300 – 3.315 USD/ounce. Tuy nhiên, về dài hạn, với nhiều yếu tố hỗ trợ như lãi suất giảm, căng thẳng địa chính trị, nhu cầu trú ẩn và dòng vốn ETF tăng, vàng vẫn được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng đi lên.

Nếu Fed thực sự hạ lãi suất trong tháng 9, giới phân tích cho rằng vàng có thể nhanh chóng vượt mốc 3.600 USD/ounce, thậm chí hướng tới 3.700 USD/ounce vào cuối năm.



Ngày 3/9 ghi dấu mốc lịch sử khi giá vàng thế giới chính thức vượt ngưỡng 3.500 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước giữ ổn định ở mức 129 - 130,6 triệu đồng/lượng, ngoại trừ vàng nhẫn tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng.

Sự kết hợp giữa kỳ vọng Fed giảm lãi suất, dòng tiền từ ngân hàng trung ương và quỹ ETF, cùng bất ổn chính trị - kinh tế toàn cầu đang tạo nên một giai đoạn tăng giá hiếm có trong lịch sử vàng.

Nhà đầu tư trong nước được khuyến nghị theo dõi sát các động thái chính sách và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia thị trường, bởi dù xu hướng dài hạn lạc quan, nhưng điều chỉnh ngắn hạn hoàn toàn có thể xảy ra.