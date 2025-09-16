Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng miếng SJC quay đầu tăng nhẹ 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 16/9 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 16/9, cụ thể là giá vàng miếng SJC trong nước tăng nhẹ khoảng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với chốt ngày 14/9 hôm qua.



Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,4 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá bạc hôm nay 16/9: Thế giới tiếp đà tăng, trong nước biến động trái chiều

Với mốc giá trên, vàng miếng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 13,7 triệu đồng/lượng. So với vùng đỉnh sát 136 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng miếng giảm gần 6 triệu đồng ở chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn, hiện hầu hết các thương hiệu không thay đổi so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 125 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ đi ngang ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay 16/9 trên thế giới: Tăng trước thềm cuộc họp chính sách của Fed

Giá vàng hôm nay 16/9 ghi nhận xu hướng tăng khá rõ rệt, trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang hướng mọi sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những tín hiệu kinh tế trái chiều tại Mỹ cùng loạt biến động địa chính trị, thương mại quốc tế và tài chính châu Âu – châu Á đang khiến vàng trở thành kênh trú ẩn được giới đầu tư quan tâm đặc biệt.



Lúc 6h00 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.661,93 USD/ounce, tăng 16,7 USD/ounce so với phiên trước đó. Mức tăng này cho thấy vàng đang củng cố vai trò là tài sản an toàn trước những bất ổn trên thị trường quốc tế.

Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.476 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 116,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí). Đây là mức quy đổi phản ánh rõ xu hướng vàng neo ở ngưỡng cao, bất chấp nhiều biến động khó lường từ chính sách tiền tệ Mỹ.

Tâm điểm: Cuộc họp chính sách của Fed

Sự kiện thu hút sự chú ý lớn nhất của giới tài chính hiện nay là cuộc họp chính sách của Fed, dự kiến kết thúc vào ngày 17/9. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ nhà đầu tư vẫn đặt cược vào khả năng ngân hàng trung ương Mỹ mạnh tay hơn, giảm tới 50 điểm cơ bản.

Ricardo Evangelista – chuyên gia phân tích cấp cao tại ActivTrades – nhận định: “Điều quan trọng không chỉ là Fed có giảm lãi suất hay không, mà còn là giọng điệu của Chủ tịch Jerome Powell. Nếu ông Powell phát đi tín hiệu ôn hòa, thị trường sẽ càng kỳ vọng chu kỳ nới lỏng kéo dài. Ngược lại, một thái độ thận trọng có thể khiến vàng mất đi động lực tăng giá trong ngắn hạn”.

Nền kinh tế Mỹ phát tín hiệu trái chiều

Trong tuần trước, loạt dữ liệu từ Mỹ đã mang đến bức tranh nhiều mâu thuẫn. Báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng mạnh nhất trong 7 tháng, nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí nhà ở và thực phẩm leo thang. Đây là yếu tố gây áp lực lạm phát, có thể buộc Fed duy trì thận trọng.

Tuy nhiên, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu lại tăng vọt, phản ánh thị trường lao động yếu đi. Trong bối cảnh kinh tế Mỹ có dấu hiệu giảm tốc, Fed khó có thể tiếp tục trì hoãn việc hạ lãi suất. Điều này càng củng cố kỳ vọng vàng sẽ hưởng lợi khi chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời giảm xuống.

Biến động thương mại Mỹ – Trung và tác động đến giá vàng

Không chỉ Fed, những diễn biến căng thẳng trong thương mại Mỹ – Trung cũng tạo ra làn sóng lo ngại. Cuối tuần qua, quan chức hai nước đã gặp nhau tại Madrid (Tây Ban Nha), bàn về nhiều vấn đề nhạy cảm, trong đó có TikTok và công nghệ bán dẫn. Trung Quốc thậm chí tuyên bố mở cuộc điều tra chống độc quyền nhắm vào Nvidia – gã khổng lồ chip bán dẫn Mỹ.

Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang. Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là phép thử trước thềm khả năng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể hội đàm vào tháng 10 tới. Những rủi ro từ căng thẳng Mỹ – Trung thường trực sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vàng như một nơi trú ẩn an toàn.



Bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường tài chính châu Âu vừa chứng kiến một thông tin gây sốc: Fitch Ratings bất ngờ hạ xếp hạng tín nhiệm của Pháp từ AA- xuống A+. Lý do là nợ công của Pháp ngày càng phình to, trong khi tình hình chính trị bất ổn.

Fitch cảnh báo thâm hụt ngân sách của Pháp nhiều khả năng duy trì trên 5% GDP giai đoạn 2026–2027. Điều này sẽ tạo thêm áp lực lên khu vực đồng euro vốn đang tăng trưởng chậm chạp. Rõ ràng, với rủi ro gia tăng tại châu Âu, vàng càng được củng cố vị thế là công cụ phòng ngừa biến động.



Không chỉ châu Âu, kinh tế Trung Quốc cũng phát đi thông điệp kém tích cực. Sản lượng công nghiệp tháng 8 chỉ tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước – mức yếu nhất trong vòng một năm và thấp hơn kỳ vọng thị trường.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ tăng 3,4%, thấp hơn dự báo 3,8%. Con số này cho thấy nhu cầu tiêu dùng nội địa Trung Quốc vẫn chưa thể phục hồi mạnh mẽ, bất chấp các gói kích thích kinh tế được chính phủ tung ra. Đà phục hồi thiếu bền vững của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể làm giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Phân tích xu hướng giá vàng hôm nay 16/9

Nhìn vào các yếu tố hiện tại, giá vàng hôm nay 16/9 đang chịu tác động đa chiều:

Fed nhiều khả năng sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất, tạo lực đẩy cho vàng.

Dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều khiến nhà đầu tư gia tăng nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, khủng hoảng tài chính tại Pháp và triển vọng ảm đạm của Trung Quốc đang củng cố thêm cho vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý.

Trong ngắn hạn, vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trước khi Fed đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu Fed phát đi thông điệp nới lỏng mạnh mẽ, giá vàng có thể bứt phá lên các ngưỡng cao mới. Ngược lại, nếu Chủ tịch Jerome Powell giữ lập trường thận trọng, vàng nhiều khả năng sẽ điều chỉnh giảm nhưng vẫn duy trì quanh vùng giá cao.

Triển vọng trung và dài hạn của giá vàng

Các chuyên gia phân tích quốc tế cho rằng xu hướng chung của vàng trong trung hạn vẫn là tăng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối diện nhiều bất ổn, từ lạm phát Mỹ, nợ công châu Âu, cho đến tăng trưởng chậm lại tại Trung Quốc, nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn sẽ tiếp tục gia tăng.

Bên cạnh đó, các quỹ ETF vàng cũng được dự báo sẽ tăng cường mua vào, nhất là khi lãi suất thực giảm. Tâm lý thị trường hiện nay đang dần nghiêng về khả năng Fed hạ lãi suất nhiều lần trong 12 tháng tới, qua đó củng cố thêm đà tăng dài hạn cho giá vàng.

Với tất cả những yếu tố trên, giá vàng hôm nay 16/9 không chỉ phản ánh biến động trước thềm cuộc họp của Fed, mà còn là tấm gương phản chiếu những rủi ro lớn trong kinh tế toàn cầu. Giới đầu tư đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ Mỹ, song xu hướng chung cho thấy vàng sẽ tiếp tục duy trì sức hấp dẫn trong vai trò là “hầm trú ẩn” an toàn trong bối cảnh bất ổn ngày càng tăng cao.

