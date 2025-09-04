Giá vàng hôm nay 4/9 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 4/9, cụ thể giá vàng miếng trong nước tăng gần 3 triệu đồng trong 1 ngày, phá kỷ lục liên tục.

Giá vàng hôm nay 4/9: Vàng SJC tăng thêm gần 3 triệu đồng mỗi lượng trong 1 ngày

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 2/9.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,4 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 125,8 - 128,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức 126 - 129 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua bán so với hôm qua. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại nhà vàng này ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 125,5 – 128,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này được SJC tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán tại SJC ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 4/9 trên thế giới: Giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt xa dự báo

Theo ghi nhận của Kitco, lúc 7h00 sáng 4/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.558,31 USD/ounce, tăng 47,52 USD/ounce so với phiên liền trước. Đây là mức tăng gây bất ngờ với nhiều nhà đầu tư bởi vàng đã vượt qua mốc tâm lý quan trọng 3.550 USD/ounce chỉ trong một phiên và đang hướng thẳng đến ngưỡng 3.600 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.508 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 113,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Mức quy đổi này cho thấy vàng quốc tế đang duy trì khoảng cách đáng kể so với giá vàng trong nước, tạo ra tâm lý so sánh và theo dõi sát sao của giới đầu tư.

Đáng chú ý, giá vàng giao ngay đã tăng tới 1,35%, đạt đỉnh trong phiên ở mức 3.556,01 USD/ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng 0,8%, lên tới 3.621,30 USD/ounce – con số cao kỷ lục mới.

Nguyên nhân khiến giá vàng bứt phá

1. Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất

Động lực lớn nhất đẩy giá vàng đi lên là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy tới 92% khả năng Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản, qua đó hỗ trợ vàng – vốn là tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt trong bối cảnh đồng USD suy yếu.

Ông Christopher Waller, Thống đốc Fed, cũng lên tiếng ủng hộ việc giảm lãi suất vào tháng 9, đồng thời nhấn mạnh tốc độ điều chỉnh tiếp theo sẽ phụ thuộc vào các tín hiệu kinh tế.

2. Tâm lý lo ngại rủi ro

Thị trường toàn cầu đang có nhiều bất ổn. Các chỉ số về lao động Mỹ – gồm đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, báo cáo việc làm ADP (thứ Năm) và báo cáo phi nông nghiệp (thứ Sáu) – đang được giới đầu tư theo dõi sát sao. Nếu các dữ liệu này cho thấy sự suy yếu, áp lực giảm lãi suất sẽ càng lớn và qua đó thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Bên cạnh đó, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì “không chịu hạ lãi suất” cũng gây tranh cãi, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed. Chính điều này đang làm suy giảm niềm tin vào các tài sản định giá bằng USD và góp phần đẩy vàng tăng giá.

3. Chính sách thương mại khó lường

Một yếu tố quan trọng khác là sự bất ổn trong chính sách thương mại Mỹ. Gần đây, một tòa phúc thẩm tại Mỹ tuyên bố phần lớn thuế quan do chính quyền áp đặt là “bất hợp pháp”. Tuy mức thuế vẫn còn hiệu lực, nhưng sự kiện này khiến nhiều doanh nghiệp tạm hoãn quyết định đầu tư do lo ngại rủi ro chi phí.

Chính sự khó đoán này đã thúc đẩy nhà đầu tư chuyển dòng tiền sang các tài sản an toàn như vàng.

4. Nhu cầu tiêu thụ vàng gia tăng

Ngoài yếu tố vĩ mô, thị trường vàng còn được hỗ trợ bởi yếu tố mùa vụ. Đây là giai đoạn tiêu thụ vàng mạnh nhất trong năm, đặc biệt tại các thị trường châu Á. Bên cạnh đó, các quỹ ETF vàng cũng gia tăng mua vào. Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã nâng lượng nắm giữ thêm 1%, đạt hơn 977 tấn – mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Động thái này tiếp thêm lực cầu đáng kể cho thị trường.

Dự báo giá vàng: Còn nhiều dư địa tăng?

Phân tích kỹ thuật

Theo phân tích, việc giá vàng giao ngay vượt mạnh qua ngưỡng 3.500 USD/ounce đã mở ra cơ hội hướng đến 3.600 USD/ounce trong ngắn hạn. Trên thực tế, hợp đồng vàng tháng 12 đã chạm mốc 3.605 USD/ounce, cho thấy lực mua đang rất mạnh. Ngưỡng kháng cự tiếp theo được xác định ở 3.700 USD/ounce.

Dự báo của các tổ chức tài chính

JP Morgan: Giá vàng có thể đạt 3.675 USD/ounce vào cuối năm 2025, và tiến tới 4.250 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Peter Grant (Zaner Metals): Nếu báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến, Fed có khả năng giảm lãi suất, qua đó đẩy vàng tăng lên 3.600 – 3.800 USD/ounce, thậm chí chạm 4.000 USD/ounce trong quý I/2026.

Michele Schneider (MarketGauge): Vàng có thể đạt mức 4.000 USD/ounce. Theo bà, giai đoạn tích lũy càng dài thì đà tăng càng mạnh, và 3.800 – 4.000 USD/ounce là hoàn toàn khả thi trước khi xuất hiện làn sóng chốt lời.

Bert Dohmen (Wellington Letter): Ông cảnh báo thị trường chứng khoán Mỹ đang ở giai đoạn đầu cơ nguy hiểm nhất kể từ 1929. Khi chứng khoán sụt giảm, vàng ban đầu có thể bị bán tháo để đáp ứng ký quỹ, nhưng sau đó sẽ trở lại là kênh trú ẩn an toàn. Dựa vào chu kỳ 40 năm, ông dự báo vàng đạt đỉnh vào 2031, trong bối cảnh thế giới gia tăng xung đột và bất ổn.

Vàng sẽ còn hấp dẫn trong thời gian tới

Giá vàng hôm nay 4/9 đang cho thấy một đợt tăng trưởng vượt bậc, khi vượt ngưỡng 3.550 USD/ounce và tiến sát 3.600 USD/ounce. Với kỳ vọng Fed giảm lãi suất, nhu cầu trú ẩn gia tăng và sự tham gia mạnh mẽ từ các quỹ ETF, triển vọng giá vàng trong ngắn hạn và trung hạn vẫn tích cực.

Trong khi các kim loại quý khác đang điều chỉnh giảm, vàng tiếp tục chứng tỏ vị thế dẫn dắt. Dù vậy, nhà đầu tư cũng cần lưu ý: sự biến động mạnh của thị trường lao động Mỹ và các quyết sách khó lường từ Fed, cùng với yếu tố chính trị - thương mại, có thể khiến vàng trải qua những nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước khi xác lập mặt bằng giá mới.

Với những phân tích trên, nhiều chuyên gia tin rằng ngưỡng 3.800 – 4.000 USD/ounce hoàn toàn nằm trong tầm ngắm, và vàng sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh đầy bất ổn của nền kinh tế toàn cầu.