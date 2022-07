Giảm cân nhanh với 6 loại quả mùa hè có lượng đường thấp

Ổi: Ổi là lựa chọn tốt cho những ai muốn giảm cân lành mạnh. Loại quả này giàu vitamin C, và có lượng đường rất thấp. Đây là một món ăn nhẹ giúp no lâu và hạn chế thèm ăn do chứa nhiều protein và hàm lượng chất xơ cao.