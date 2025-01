Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra ANTP: Phát hiện cơ sở bánh cốm Nguyên Ninh vi phạm

Cụ thể, theo kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025 của TP.Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ thanh, kiểm tra tập trung đối tượng là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, trọng tâm vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Ất Tỵ và các lễ hội (thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm, các cơ sở dịch vụ ăn uống)…

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của TP.Hà Nội kiểm tra một bếp ăn tập thể trên địa bàn quận Long Biên. Ảnh: Hà Nội mới

UBND TP.Hà Nội đã lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm cấp thành phố. Đoàn 1 do lãnh đạo Sở Y tế làm Trưởng đoàn kiểm tra tại các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Chương Mỹ, Ba Đình, Tây Hồ, Mỹ Đức. Đoàn 2 do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn kiểm tra tại các quận, huyện: Gia Lâm, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Sóc Sơn, Đông Anh. Đoàn 3 do lãnh đạo Sở Công Thương làm Trưởng đoàn kiểm tra tại các quận, huyện: Mê Linh, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Phú Xuyên, Hai Bà Trưng, Sơn Tây, Ba Vì. Đoàn 4 do lãnh đạo Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, thanh, kiểm tra tại các quận, huyện: Hoài Đức, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Xuân, Đống Đa, Đan Phượng, Ứng Hòa.

Ở cấp huyện, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025 tại các xã, phường, thị trấn; kiểm tra lễ hội, các cơ sở, dịch vụ, cơ sở sản xuất hộ gia đình, đại lý kinh doanh thực phẩm... đã được phân cấp trên địa bàn quận, huyện, thị xã quản lý; phúc tra, giám sát các cơ sở do xã, phường, thị trấn kiểm tra.

Cấp xã, phường, thị trấn, sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm kiểm tra tại các lễ hội, cơ sở phục vụ, dịch vụ, cơ sở bán lẻ, chợ và thức ăn đường phố trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo phân cấp.

Chính quyền Thủ đô yêu cầu công tác thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật. Trong quá trình thanh, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm…

Ngay trong chiều 2.1,đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của Thành phố Hà Nội đã kiểm tra tại cơ sở bánh cốm Nguyên Ninh (số 11 Hàng Than, quận Ba Đình).Đoàn kiểm tra số 1 phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm của cơ sở này và ra quyết định tạm dừng hoạt động cơ sở bánh cốm Nguyên Ninh vì vi phạm về an toàn thực phẩm.

Đoàn liên ngành số 1 của Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục công tác thanh kiểm tra từ ngày 25/12/2024 đến 15/3/2025 để kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới.