UBND TP Hà Nội ngày 20-8 ban hành công văn về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Hà Nội phát miễn phí nước uống và đồ ăn cho người dân xem diễu binh, diễu hành 2-9- Ảnh 1.Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm, tặng quà, động viên các lực lượng tham gia tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành dịp 2-9. Ảnh: Đình Hiệp

Các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào ngày 21, 24 và 30-8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Để đảm bảo thành công của sự kiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao các Phó chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ của tiểu ban được phân công, chủ động xây dựng phương án triển khai trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Tiểu ban Vật chất hậu cần đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm (nước uống, lương khô, bánh ăn liền), chỗ che mưa, che nắng, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách, nhất là người già từ các địa phương về Hà Nội theo dõi sự kiện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các phường, xã tuyên truyền vận động hộ gia đình trên địa bàn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện, mến khách, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân và du khách từ các địa phương khác về Hà Nội dịp 2-9.

Tiểu ban An ninh, giao thông được giao xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, lưu lượng quần chúng nhân dân đảm bảo an ninh, trật tự tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các tuyến đường, tuyến phố có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua.

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2-9:

- 6 giờ 30 phút: Rước đuốc truyền thống.

- 6 giờ 45 phút: Nghi lễ chào cờ.

- 6 giờ 50 phút: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7 giờ 5 phút: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Từ 7 giờ 45 phút: Chương trình diễu binh, diễu hành.

- 9 giờ 45 phút đến 10 giờ: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

Lễ kỷ niệm được tổ chức quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng.

Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.

Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ sớm (trước 6 giờ).

Ngoài ra, người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.