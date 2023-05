Hàng xuất khẩu đạt tiêu chuẩn quốc tế đang bán với giá siêu ưu đãi tại TP.HCM

Rất đông người dân đã đổ về Hội chợ Xuất khẩu TP.HCM trong hai ngày cuối cùng 27 - 28/5 để tham quan, mua sắm. Sau chuỗi hoạt động kết nối giao thương, hội chợ chính thức mở cửa phục vụ khách hàng Việt. Theo đó, người dân được tham quan và mua các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và các thương hiệu lớn với giá ưu đãi hấp dẫn.



Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị cho thấy các mặt hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu như quần áo, thực phẩm, gia dụng… đều được áp dụng giá khuyến mãi lên tới tới 50% tại Hội chợ xuất khẩu TP.HCM.



Thương hiệu thời trang jeans cao cấp xuất khẩu của Việt Nam - V-Sixty Four giảm giá đến 50%. V-Sixty Four đang xuất khẩu dòng thời trang jean sang nhiều nước Âu Mỹ. Đây là một trong số những lần giảm giá hiếm hoi của thương hiệu này. Ngoài ra, V-Sixty Four còn có chương trình đồng giá 199.000, 299.000, 399.000 đồng thu hút người dân mua sắm.

Một thương hiệu thời trang trẻ em, phụ kiện xuất khẩu, chuyên các sản phẩm gối ôm, túi xách mẫu mã bắt mắt, hợp thời trang, lại giảm giá sâu 30-50% nên gian hàng kín khách.



Khách trực tiếp thưởng thức thử vú sữa, nho, chôm chôm, vải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của Việt Nam.



Măng cụt Lái Thiêu, xoài giống Úc, bưởi da xanh… chuẩn xuất khẩu được giới thiệu và bán ngay tại Hội chợ Xuất khẩu TP.HCM.



Các tỉnh thành cũng mang đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu… để giới thiệu, bán với giá ưu đãi phục vụ người dân.



Không chỉ mua sắm hàng siêu giảm giá, người dân và du khách tham gia Hội chợ Xuất khẩu TP.HCM còn được trải nghiệm các hoạt động biểu diễn ẩm thực, sử dụng các loại gia vị, nguyên liệu của Việt Nam. Đây đều là các loại nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.



Các đầu bếp trực tiếp chế biến sushi ngay tại hội chợ. Khách hàng thích thú khi được chứng kiến và dùng miễn phí.



Hội chợ Xuất khẩu TP.HCM diễn ra từ ngày 25 - 28/5. Đây là hội chợ chuyên đề tập trung duy nhất vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh thị trường đang gặp nhiều khó khăn. Hội chợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp kết nối khách hàng, thị trường tiềm năng. Ngoài ra, hội chợ cũng quyết định mở cửa phục vụ người dân, giới thiệu những sản phẩm xuất khẩu, chất lượng của doanh nghiệp Việt.