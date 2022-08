Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tiếp cận nguồn vốn ưu đãi

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, sau gần 5 tháng chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch, ngành du lịch Việt Nam đã bước đầu đạt được những kết quả quan. Việc triển khai Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 với chính sách hỗ trợ lãi suất 2% khi vay vốn ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngành du lịch giải tỏa cơn khát vốn để phục hồi, tiếp tục phát triển là ngành kinh tế mũi nhọn với tỷ lệ đóng góp hơn 10% vào GRDP của TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên đến nay, doanh nghiệp ngành du lịch vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay này. Đặc biệt, nhóm doanh nghiệp lữ hành quốc tế đang cần nguồn vốn xoay vòng để đón các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam nhưng lại chưa thể tiếp cận các khoản vay ưu đãi do đa số doanh nghiệp không có tài sản tín chấp.

Trong khuôn khổ hội nghị, 10 ngân hàng thương mại cũng đã kí kết hỗ trợ vốn với lãi suất 2% cho 10 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, với tổng số tiền 635 tỷ đồng.

Đại diện các ngân hàng thương mại kí kết hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp lữ hành tại TP Hồ Chí Minh.

Trong 7 tháng qua, TP Hồ Chí Minh đón 765.585 lượt khách quốc tế, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021 và hơn 13 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 72% so cùng kỳ năm 2021. Tổng thu du lịch đạt 60.379 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021.