Hơn 100 cửa hàng ở TPHCM thiếu xăng

02/11/2022 6:30 AM (GMT+7)

Chiều 1/11, tại phiên họp tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp tháng 11/2022, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết hoạt động của ngành trong tháng 10 có nhiều điểm sáng như dự đoán.

Trong đó tình hình tăng thu đạt khá, doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng đã gần đạt kế hoạch năm, đảm bảo dẫn dắt tốc độ tăng trưởng khối công thương. Chính sách bình ổn thị trường tiếp tục phát huy tác dụng.

Ông Vũ cho biết thêm, chỉ số sản xuất công nghiệp dù tăng so với cùng kỳ, nhưng tháng 10 giảm so với tháng 9, trong đó thị trường xuất khẩu của thành phố đang gặp khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng.

Về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM khẳng định hiện còn nhiều khó khăn. Đến 12 giờ ngày 1/11, trên địa bàn thành phố có 108 cửa hàng thiếu xăng, dù vẫn mở cửa phục vụ nhưng lại thiếu xăng. Có 4/550 cửa hàng xăng dầu đang sửa chữa/ làm thủ tục xin đóng cửa. Trung bình một ngày thành phố tiêu thụ 6.880m3 xăng dầu. Theo ông Hoàng Vũ, hiện nay khó khăn của thành phố xoay quanh một số nguyên nhân chính, đó là nguồn cung thiếu hụt; cơ chế điều hành chưa đảm bảo hài hòa lợi ích các bên trong cung ứng, điều hành xăng dầu (chủ yếu do mức chiết khấu thấp). Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố cũng nhìn nhận kỳ điều hành 15h hôm nay sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu của người dân.

“Trước những khó khăn, thành phố đã báo cáo, kiến nghị các cơ quan liên bộ để có điều chỉnh kịp thời hơn. Trước mắt, thành phố đã huy động các đơn vị có lượng nhập và phân phối lớn để gồng gánh (Petrolimex đang đảm đương phần lớn cho thị trường) nhằm cơ bản khắc phục một phần lớn khó khăn”, ông Vũ cho biết và kỳ vọng kỳ điều hành sắp tới sẽ tháo gỡ khó khăn cho thị trường xăng dầu.