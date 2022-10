iPhone 14 Plus và iPhone 13 có gì khác? Có nên lên đời smartphone không?

04/10/2022 7:00 AM (GMT+7)

04/10/2022 7:00 AM (GMT+7)





iPhone 14 Plus và iPhone 13 có gì khác biệt?

iPhone 14 năm nay khá mờ nhạt do không có sự thay đổi nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, người anh em song sinh 14 Plus lại nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng, đặc biệt là các bạn đang sử dụng iPhone 13. Vậy giữa 2 mẫu điện thoại này có gì khác biệt?

Về thiết kế

Tổng quan về thiết kế, iPhone 14 Plus không có nhiều sự khác biệt so với iPhone 13 ngoại trừ kích thước. Phần khung của cả 2 máy được hoàn thiện từ kim loại tái chế có độ cứng cao, mặt trước và mặt sau sử dụng chất liệu kính cao cấp.

Do đó, bạn chỉ có thể phân biệt iPhone 13 và iPhone 14 Plus dựa vào kích thước, trọng lượng và màu sắc. iPhone 14 Plus có kích thước 170×79.5×8.2mm, nặng 245 gram và có 5 tùy chọn về màu sắc gồm: đen, trắng, tím, xanh dương và đỏ. Trong khi iPhone 13 nhỏ hắn hơn với kích thước 146.7 x 71.5 x 7.7mm, nặng 174 gram và 6 tùy chọn màu sắc: đen, trắng, hồng, xanh lá, xanh dương (đậm hơn) và đỏ.

Màn hình

iPhone 14 Plus và iPhone 13 có gì khác biệt không thể không nhắc đến màn hình. 14 Plus được trang bị màn hình 6.7 inch tương đương 14 Pro Max. Ngoài kích thước màn hình lớn, iPhone 14 Plus còn cho tỷ lệ hiển thị tương tự với bản Pro Max 19.5:9. Trong khi iPhone 13 khiêm tốn với màn hình 6.1 inch và cho tỷ lệ hiển thị thấp hơn.

Màn hình cả iPhone 14 Plus và iPhone 13 đều được phủ kính cường lực Ceramic Shield nhưng chỉ có tần số quét 60Hz. Tuy nhiên, độ sáng tối đa của 2 máy đều rất cao 1200 nits cho phép người dùng thoải mái sử dụng ngoài trời với cường độ ánh sáng cao. Chất lượng hiển thị của 2 máy tương đương nhau.

Cấu hình

Về phần cấu hình, iPhone 14 Plus và iPhone 13 có gì khác biệt? 2 máy giống nhau tới 99%. Cả 2 đều được trang bị vi xử lý Apple A15 Bionic cho hiệu năng vượt trội. Tuy nhiên, 14 Plus có thêm 1 chip GPU giúp tăng hiệu năng xử lý đồ họa thêm 25% so với iPhone 13. Nhờ vậy, khi chơi các tựa game đồ họa cao bạn có thể cảm nhận rõ sự mượt mà khi nhân vật di chuyển hay thực hiện các pha combat.

Về RAM và bộ nhớ trong iPhone 14 Plus và iPhone 13 không có gì khác biệt. Cả 2 đều có 3 lựa chọn về bộ nhớ gồm: 128GB, 256GB và 512GB. iPhone 14 Plus được cài đặt sẵn hệ điều hành iOS 16 trong khi iPhone 13 cũng đã có thể nâng cấp lên phiên bản này. Tuy nhiên, 14 Plus sẽ cho thời gian cập nhật phần mềm lâu hơn iPhone 13.

Camera

Sự khác biệt giữa iPhone 14 Plus và iPhone 13 tiếp tục nằm ở camera. Theo tuyên bố của Apple, hãng đã có những cải tiến và nâng cấp lớn cho camera để cải thiện tính năng chụp ảnh, quay phim. Đặc biệt đối với ảnh chụp thiếu sáng và ngược sáng.

Trong khi iPhone 13 đi kèm camera chính 12MP,khẩu độ f/1.6 hỗ trợ chống rung quang học và lấy nét theo pha PDAF. Camera góc siêu rộng 12MP, khẩu độ f/2.4 và camera selfie 12MP. Thì iPhone 14 Plus năm nay vẫn đi kèm 2 cảm biến sau 12MP nhưng kích thước lớn hơn.

Cụ thể, camera chính 12MP, kích thước điểm ảnh 1.9 µm, kích thước cảm biến 26mm và khẩu độ f/1.5. Máy hỗ trợ chống rung quang học. Trong khi camera góc siêu rộng 12MP kích thước cảm biến 13mm và khẩu độ f/2.4 hỗ trợ chụp zoom quang 2X và kỹ thuật số 5X. Camera selfie 12MP khẩu độ f/1.9.

Pin

Hiện Apple chưa công bố dung lượng pin chính xác của iPhone 14 Plus. Tuy nhiên, với kích thước lớn hơn chắc chắn viên pin đi kèm 14 Plus có dung lượng cao hơn iPhone 13. Theo tuyên bố của Apple, iPhone 14 Plus cho thời thời lượng pin lên tới 26 tiếng phát video còn iPhone 13 chỉ dừng ở con số 19 tiếng.

Nhưng nếu so sánh iPhone 14 Plus và iPhone 13 chắc chắn phiên bản kế nhiệm 14 Plus sẽ nhỉnh hơn 1 chút.

Về sạc, iPhone 13 hỗ trợ sạc nhanh tối đa 25W trong khi 14 Plus là 20W. Cả 2 đều hỗ trợ sạc không dây MagSafe 15W, sạc không dây Qi.

Có nên nâng cấp lên iPhone 14 Plus không?

Như vậy, chúng ta đã vừa đi tìm hiểu iPhone 14 Plus và iPhone 13 có gì khác biệt. iPhone 14 Plus là phiên bản nâng cấp nhẹ của iPhone 13, không có quá nhiều thay đổi trong thiết kế, cấu hình và camera.

Nếu bạn đang sử dụng iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 trở về trước và không thích màn hình quá nhỏ hoặc muốn tăng trải nghiệm chụp ảnh và pin thì nên nâng cấp lên iPhone 14 Plus. Bạn sẽ có 1 chiếc iPhone màn hình lớn mà không phải bỏ ra quá nhiều tiền để sở hữu phiên bản Pro Max.