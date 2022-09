Khách đi máy bay tăng kỉ lục, hàng không nội địa phục hồi sau dịch

Hành khách tăng trưởng ngoạn mục, nhiều cảng hàng không vượt năng suất

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, hàng không nội địa đã hồi phục và bắt đầu có sự tăng trưởng trở lại. Cụ thể, sản lượng hành khách 8 tháng đầu năm 2022 tại 21 cảng hàng không mà ACV đang khai thác ước đạt hơn 66 triệu hành khách.

Trong đó, hành khách nội địa ước đạt gần 61 triệu hành khách, tăng 19,9% so với năm 2019. Hành khách quốc tế mặc dù chỉ đạt hơn 5 triệu hành khách, giảm 81,5% so với năm 2019 nhưng đã có sự gia tăng qua các tháng.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm hè 2022, sản lượng tăng rõ rệt so với năm 2019. Cụ thể, tháng 4 tăng 19%; tháng 5 tăng 32%, tháng 6 tăng 40%, tháng 7 tăng 42% và tháng 8 tăng 40%. Nhiều cảng hàng không đã khai thác vượt công suất công bố tại các nhà ga hành khách nội địa như Côn Đảo, Cát Bi, Phú Quốc, Liên Khương, Cam Ranh…

Đáng chú ý, 10/7 là ngày có sản lượng hành khách cao nhất (đạt 414.222 khách). Trong đó, sản lượng hành khách nội địa đạt 373.540 khách, vượt qua sản lượng cao nhất đã đạt vào ngày 26/07/2020 là 343.492 khách. Đây cũng là ngày có sản lượng hành khách nội địa cao nhất trong lịch sử khai thác của ACV.

Về sản lượng hàng hoá 8 tháng đầu năm 2022 qua các cảng giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ trọng sản lượng hàng hóa quốc tế/quốc nội có sự thay đổi nhẹ khi năm 2022 là 79/21, trong khi năm 2019 là 66/34.

Cũng theo ACV, các tháng đầu năm 2022, sản lượng khai thác nội địa đã hồi phục hoàn toàn khi sản lượng cất hạ cánh đã vượt qua mức sản lượng cất hạ cánh cao nhất của năm 2019 (thời điểm chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19), đạt 157.762 lượt cất hạ cánh (tương đương 103% so với năm 2019).

21 cảng hàng không mà ACV đang khai thác ước đạt hơn 66 triệu hành khách trong 8 tháng đầu năm. Ảnh: H.T

Chủ động kế hoạch phục vụ hành khách trong các dịp cao điểm

Ông Vũ Thế Phiệt - Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng hàng không trong những tháng cuối năm 2022 và chuẩn bị cho kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán 2023 đảm bảo an toàn cho người lao động và hành khách đi máy bay.

Theo đó, lãnh đạo ACV cũng yêu cầu các cảng hàng không phải chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (hiện các ca mắc Covid-19 đang gia tăng trở lại), tuân thủ đầy đủ các quy định của Chính phủ, các quy định, khuyến nghị của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam…

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường theo dõi, kiểm soát slot tuân thủ đúng quy định, đồng bộ, thống nhất tại các Cảng hàng không để hạn chế áp lực hạ tầng cảng hàng không do dồn chuyến vào các khung giờ cao điểm, kết hợp đảo bảm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là một trong những cảng có tốc độ phục hồi nhanh nhất. Ảnh: H.T

Trước đó, để chuẩn bị cho cao điểm 2/9, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu ACV phối hợp chặt chẽ Sở Giao thông Vận tải tại các địa phương và cơ quan chức năng có thẩm quyền để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc tại các cảng hàng không, sân bay, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đồng thời kiểm soát, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực bảo đảm phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; có phương án bố trí nhân lực, thiết bị an ninh soi chiếu; kiểm tra, giám sát an ninh phù hợp để giảm thiểu tối đa tình trạng hành khách bị nhỡ chuyến bay do ùn tắc tại điểm kiểm tra an ninh của nhà ga.